A november 10-ei miskolci nyitóeseményen fellép a show nagykövete, az élő bokszlegenda, Roy Jones Jr., míg a magyar versenyzők közül ringbe száll Száraz Gergő volt ifjúsági magyar bajnok és kick-boksz világbajnok a görög Tayfur Aliyev ellen, aki 2021-ben a tokiói olimpiát is megjárta. Az ifjúsági és felnőtt magyar bajnok, U22-es Eb 3. helyezett Kiss Levente a román bajnok Eb és vb résztvevő Emanuel Nican ellen küzdhet meg a továbbjutásért. A celeb kategóriában is lesz magyar induló, hiszen a színész Brasch Bence a szlovák fenegyerek, Samuel Jeseter ellen lép ringbe, míg a korábbi bolgár PlayBoy modell Zlatka Dimitrova a görög influencer Pamairi Afentaki ellen mutathatja meg tudását.

November 17-én Majka, Magyarország egyik legismertebb rappere lép fel. Ringbe száll a 4x-es magyar bajnok Bernáth István és a felnőtt magyar bajnoki dobogós Csiki Róbert is. Előbbi a 6x-os szerb nemzeti bajnok, Európa-kupa 3. helyezett Vladan Babic ellen bizonyíthat, míg az utóbbi a szlovák felnőtt Eb 5. helyezett Katona Tibor ellen mutathatja meg tudását. A celeb kategóriában a görög szívtipró és Dolce & Gabbana modell George Manikas a román influencer Madalin Serban ellen lép a ringbe. Ezen a napon két legenda is a ringbe lép, hiszen Bárdosi Sándor, az olimpiai érmes birkózó és sokszoros bajnok harcba száll a fenegyerek Boráros Gábor MMA-harcos ellen. A szócsatájuk után most eldönthetik, hogy ki a legkeményebb harcos. Ez az a mérkőzés, amelyről mindenki beszélni fog, hiszen két teljesen különböző stílus, két hihetetlenül erős harcos csap össze egy brutális küzdelemben!

Forrás: Hell Boxing Kings

November 24-én a bolgár énekesnő, Dara kápráztatja el a közönséget. A magyar oldalról ringbe lép a felnőtt Eb résztvevő Kovács Kruzító, az ifjúsági és felnőtt magyar bajnoki címet szerző Búza Rafael és a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező, válogatott kerettag Mester Soma is. A celebeknél is izgulhatunk, hiszen a televíziós műsorvezető és influencer Istenes Bence a bosnyák tartalomkészítő Nermin Rapkic ellen mérheti össze a tudását.