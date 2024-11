Hat technikus szak

Minden választható képzésünk öt éves technikumi képzés, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és -tesztelő, logisztikai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzéseken résztvevő diákok a tizenkettedik évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a tizenharmadik évfolyam végén szerzik meg a technikusi oklevelüket

– ismertette Csesznok Róbert, a füzesabonyi középiskola igazgatója. Kiemelte, hangsúlyos a nyelvtanulás, sok diákjuk tesz előrehozott, emelt szintű idegennyelvi érettségi vizsgát, illetve nyelvvizsgát.

Tanulóik ötöde helybéli, a többi tanuló a környező településekről jár be, de a környező megyékből is számos diákjuk van. Az igazgató szerint jó továbbtanulási aránnyal büszkélkedhetnek, az informatikai ágazatban technikusi végzettséget szerzők egy része a felsőoktatásba megy tovább. A megszerezhető képzettségek keresettek a piacon, keresettek az informatikusok, a többi szakmát szerzőknek is kiváló elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a környező nagyvállalatok.

Fejlesztések az iskolában

Csesznok Róbert a fejlesztésekről elmondta, hogy a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum jóvoltából az iskola eszközparkjának legújabb tagja egy bionikus robotkutya, amely mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival új távlatokat nyit a robotika és programozás oktatásában. Az országban első technikumként használjuk ezt az innovatív eszközt, amely nemcsak a tanórai munkát gazdagítja, hanem bemutatja a jövő technológiáinak gyakorlati alkalmazását.

A szállítmányozási ágazatban pedig anyagmozgató eszközök beszerzése támogatja a gyakorlatszerzést. Az igazgató elmondta, diákjaik száma folyamatosan növekszik, s azon dolgoznak, hogy a 21. századnak megfelelő, korszerű tudást adjanak át.