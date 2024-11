Személyvédelem

Kétségtelen, hogy a leggyakrabban nem ezt a szolgáltatást vesszük igénybe, amikor egy biztonsági céget keresünk fel, mégis fontos említést tenni róla, hiszen bárki, aki valamilyen felelősségteljes pozíciót tölt be, esetleg valami miatt ismertté válik, időnként védelemre szorulhat különböző fenyegetések, támadások miatt. A testőri szolgáltatás keretében ezen személyek, valamint családjuk biztonsága is garantálható, hiszen a biztonsági szakemberek szemmel tartják őket és környezetüket.

Vagyonvédelem

Erre a szolgáltatásra már jóval szélesebb körben lehet szükségünk, hiszen segítségével megóvhatjuk ingatlanunkat és értékesebb vagyontárgyainkat a rongálással, lopással szemben. A vagyonvédelem az esetek nagy részében valamilyen technológiai eszköz segítségével történik: sor kerülhet biztonsági kamerák, riasztók, mozgásérzékelők alkalmazására, melyeknek köszönhetően időben tudomást szerezhetünk egy illetéktelen behatolásról.

Ha a célunk inkább a megelőzés, a potenciális elkövetők elrettentése, akkor lehetőségünk van falak, kerítések, sorompók, biztonsági ajtók és zárak, biztonsági üveggel ellátott ablakok és rácsok felszerelésére is.

Objektumvédelem

Ezt a feladatot érdemes külön kezelni a vagyonvédelmi szolgáltatásoktól, hiszen egy nagyobb létesítmény, irodaház esetében speciális védelmi rendszerekre lehet szükség. A cél itt is az illetéktelen behatolás megakadályozása technológiai vagy egyéb megoldások segítségével, de az őrzés-védelem fontos eszköze lehet a biztonsági személyzet – őrök, járőrszolgálatot ellátó személyek – jelenléte is. Természetesen magánszemélyként is lehetőségünk van a biztonsági cégek felkeresésére, hiszen otthonunk biztonsága érdekében is érdemes lehet megtenni a szükséges lépéseket.

Portaszolgálat

A portaszolgálatot is az őrzés-védelem területéhez sorolhatjuk, a feladat maga azonban eltér egy klasszikus biztonsági őr tevékenységétől. A portaszolgálatos természetesen felelősséget vállal az épület, létesítmény biztonságáért, ezen kívül azonban az ügyfelekkel, lakókkal, vendégekkel is közvetlen kapcsolatba kerül: ellenőrizheti a belépési jogosultságukat, személyazonosságukat, de akár a csomagok, levelek kézbesítése is a feladatkörébe tartozhat.