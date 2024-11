Honvéd-Kadét

Az igazgató elmondta, technikumi diákjaik részt vehetnek a Honvéd-Kadét Programban, amely a honvédelem területén számos közösségi, csapatépítő programot kínál és bepillanthatnak a fiatalok a honvédség különleges objektumaiba is. Nem csak új ismereteket szerezhetnek a diákok, egyéb programokon (színházlátogatás, múzeumlátogatás, hadisír-gondozás) is részt vehetnek.

Erasmus+

Az iskola közel húsz éve részt vesz a nemzetközi Erasmus+ Programban és elődeiben, szinte minden szakmából két vagy hat hetes külföldi gyakorlaton vehetnek részt a legjobbak, például a portugáliai Bragában, de körvonalazódik egy együttműködés a spanyolországi Cordobában is.

Uzelman Tamás büszke arra, hogy az intézmény tanulói az utóbbi években különböző szakmákban a Szakma Sztár verseny döntőjébe jutottak és ott első, második, harmadik helyezéseket értek el, öregbítve az iskola hírnevét. Annak is nagyon örül, hogy az utóbbi időszakban pezsgő közösségi élet jellemzi a Bornemisszát.

Uzelman Tamás elmondta, nappali tagozaton 722 tanulójuk van, de emellett részt vesznek a felnőttek szakmai oktatásában is, vannak vállalati képzéseik is és önállóan is indítanak ilyeneket, nagy siker volt például az alternatív járműhajtási technikus, amelyet idén is indítanak, de tetőfedő, szigetelő képzések is indultak.

2024-ben a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum támogatásával nagy fejlesztések történtek az iskolában, létrejött az alternatív járműhajtási labor, illetve decemberre készülnek el a szépészeti szakmák mindent kielégítő tanszalonjai (fodrász, kozmetikus, műkörömépítő), amelyek megfelelnek a 21. század igényeinek. A nagy fejlesztések közé tartozik a közelmúltban megvalósult nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, a B. épület felújítása, illetve a 130 diákot kiszolgáló kollégium ágycseréi, valamint gépészeti és vizes blokk felújítása.