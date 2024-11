Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Két éve sikerült újra indítani a mezőgazdaság és erdészet ágazathoz tartozó kertész technikus képzést. Az itt tanuló fiatalok nem csak a fizikai munka elvégzésére válnak alkalmassá, hanem a mezőgazdasági vállalkozások menedzselésére is. A vármegyében számtalan gyümölcsös és kertészet található, ahol szükség van fiatal középvezetőkre, amihez ez a szakma megadja a megfelelő alapokat, és remélem, egyre népszerűbb lesz a fiatalok körében, mondta Lepresné Mélypataki Tünde Igazgató.

A szakképzés ágazati alapoktatással kezdődik, amely az öt éves technikusi képzésnél az első két év, a három éves szakképzés esetében az első év. Ezt követően a szakirányú oktatás a duális képzőhelyeken, valós gazdasági környezetben történik, több mint hatvanöt vállalkozás segítségével akik fogadják az iskola tanulóit. Heves vármegye határain túl is. A gyakorlati helyen jól teljesítő diákok a bizonyítvány megszerzését követően munkaszerződést is kaphatnak a vállalkozásoktól.

A szakképzést választóknak motivációt jelenthet a tanulásban az ösztöndíj is, de az is, hogy a tanulmányok tovább folytathatók magasabb szinten. A technikumi képzések egyre erősödnek, s a szakirányú felsőoktatás felé is nyitott a továbbtanulás lehetősége. Aki szakképzettséget szerez, az előtt kinyílik a felsőoktatás világa is: a legalább négyes szakmai vizsgaátlagot elérő diákok felsőoktatási felvételi pontszámait a szakmai vizsga eredményének felszorzásával állapíthatják meg, és ez alapján is bekerülhetnek a szakirányú felsőoktatási képzésekre. Alapismereteik előnyt jelentenek a főiskolák, egyetemek képzésein.

A Sárvári Kálmán Technikum az Erasmus + program segítségével több hetes külföldi gyakorlatot is biztosít a diákoknak. Finnországban az angol nyelvet tanuló diákok a turizmus-vendéglátás ágazat szakmáiban szerezhetnek 3-4 hetes tapasztalatot. Németországban, Rostock városában az élelmiszeripar, kereskedelem és turizmus-vendéglátás ágazatban érdekelt, német nyelvet tanuló diákok tölthetnek el néhány hetet, míg a dél-olaszországi Panni városában az angol nyelvtudással rendelkező turizmus-vendéglátás ágazatban tanulók próbálhatják ki magukat, kaphatnak nyelvi megerősítést és láthatnak világot.