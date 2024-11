Nincs könnyű helyzetben a magyar gazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,7 %-ot esett. A hazai ipar továbbra is gyengélkedik, a fogyasztás és a beruházás pedig nem nőtt olyan mértékben, amely ellensúlyozni tudta volna a visszaesést.

A sokáig pozitív képet mutató munkaerőpiac feszessége is mérséklődött. A foglalkoztatottság továbbra is magas, amely 4,7 millió fő körül stagnál. Noha a foglalkoztatottak száma 2023 szeptemberéhez képest 32 ezerrel csökkent, ez a szakértők szerint a tavalyi év kiemelkedő eredményeinek, illetve a szezonális hatásoknak tudható be.

Mindeközben a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta emelkedésnek indult. A 15–74 éves munkanélküliek száma egy év alatt 26 ezerrel, 225 ezerre nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig elérte a 4,6%-ot. Az álláskeresés átlagos időtartama 11,9 hónap, és a munkanélküliek több mint harmada már legalább egy éve nem talál munkát.

Toborzási kihívások a munkaerőhiány árnyékában

Az általános munkaerőpiaci mutatók romlása ellenére bizonyos ágazatokban továbbra is munkaerőhiány tapasztalható. Ez különösen igaz a magas hozzáadott értékű szektorokra, mint az IT, a mérnöki területek vagy az egészségügy.

A munkaerőhiány felszámolását számos tényező nehezíti:

Demográfiai változások, elöregedő társadalom

Kivándorlás, különösen a magasan képzett fiatalok körében

Oktatási rendszer hiányosságai, lemaradás a piaci igényektől

Földrajzi egyenlőtlenségek a munkaerő eloszlásában

A tartós munkaerőhiány ugyanakkor rontja a vállalatok versenyképességét, valamint korlátozza növekedési lehetőségeiket és innovációs képességüket.

Atipikus foglalkoztatás: rugalmasság és hatékonyság

A munkaerőhiányra és a toborzási nehézségekre adott válaszként egyre több vállalat fordul az atipikus foglalkoztatási formák felé. Az olyan megoldások, mint a részmunkaidő, a távmunka vagy a munkaerő-kölcsönzés, számos előnyt kínálnak munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt:

Rugalmas alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez

Költséghatékonyság, optimalizált bérköltségek

Javuló munka-magánélet egyensúly és elégedettebb munkavállalók

Hozzáférés speciális tudáshoz, hiányzó kompetenciákhoz

A létszámhiány áthidalásának egyik kiemelten hatékony eszköze a munkaerő-kölcsönzés. A kölcsönzött munkavállalók azonnal rendelkezésre állnak, miközben bérköltségük és foglalkoztatásuk adminisztrációs terhei a kölcsönbeadót terhelik.