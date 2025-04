A piaci kihívások mellett is növekedni tudott a BioTechUSA-cégcsoport

Befektetés a jövőbe a kihívások korában

A vállalat 2024-ben csaknem 6,5 milliárd forintot költött beruházásokra, technológiai innovációra és termékfejlesztésekre, melynek egyik legjelentősebb eredménye az évente 55 millió darab komplex proteinszelet előállítására alkalmas multilayer szeletsor. A fejlesztésnek köszönhetően a BioTechUSA megtriplázza éves szeletgyártó kapacitását, mellette pedig egy új prémium szelet- és egy új prémium vitamincsaláddal is piacra lép. Az európai szinten is egyedi fejlesztés mellett új shaker logózó üzemet építettek, folytatták a munkavállalóik jólétét érintő szociális fejlesztéseket, valamint a gyártókomplexumaik energetikai modernizációját is, utóbbinak köszönhetően a vállalat mindkét gyártókomplexumában az áramfelhasználás 30 százalékát biztosítja a jövőben zöld megoldásokkal.

Az új multilayer szeletsor

Forrás: biotechusa.hu

Kulcsszerepben az omnichannel stratégia és az exporttevékenység

A BioTechUSA-cégcsoport már évekkel ezelőtt piacvezető lett Magyarországon és elérte azt a méretet, hogy a további érdemi növekedése elsősorban az árbevétel 80 százalékát jelentő exporttevékenység eredményességén múljon. Ennek megfelelően a terjeszkedés 2024-ben is tovább folytatódott, így öt új országban Egyiptomban, Hondurason, Curacaon, Kambodzsában és Üzbegisztánban is megjelent a vállalat; a spanyol, francia, szlovák, román, izraeli és lengyel piacokon pedig két számjegyű növekményt ért el. A cégcsoportnál folyamatosan zajlott a fizikai expanzió is. A tavalyi évben 1,5 milliárd forintos invesztíció eredményeképp 31 új boltot nyitottak, így már 143 üzletük várja a vásárlókat a nemzetközi piacokon, a 185 magyar boltot is beleszámítva pedig 328-ra nőtt az üzleteink száma. Emellett az elmúlt évben azt is megmutatta a cégcsoport, hogy egy már meglévő – spanyol – piacon is lehet újat mutatni, amelyre az egész világ felfigyel: a régióban egyedülálló globális együttműködési megállapodást írtak alá a világ egyik legpatinásabb futballklubjával, az FC Barcelonával. Amellett, hogy piacra léptek az első Barcelona signature termékükkel, a katalán krém ízű Iso Whey Zeroval, 2025-től már az FC Barcelona klasszisa, a világ egyik legjobb középpályása, Pedri egyénileg is csatlakozott a vállalat márkanagyköveti csapatához.