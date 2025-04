Itt a tavasz, ideje megújulni!!

„A nyári alak télen készül!” – tartja a mondás, és ez igaz is, hiszen ha a karácsonyi ünnepek után nekilátunk az otthoni edzésnek, tavasszal már nem a nulláról kell indulnunk. Aki viszont már beletette a kellő munkát télen, biztosan nem akarja elengedni a gyeplőt az első napsugarak megérkezésével sem, sőt a célegyenesben hajlamosak vagyunk turbófokozatra kapcsolni. Sokan például azonnal a teljes távon kezdik a futást, és – figyelmen kívül hagyva a hosszabb téli kihagyást, megterhelve az ízületeiket – nyakukba vesznek súlyos kilométereket és végeláthatatlan távokat. Mielőtt ultramaratonistának gondolva magad összeszedsz valamilyen nyolc napon túl gyógyuló sérülést vagy soha véget nem érő izomlázat, érdemes megfogadnod pár jótanácsot!

Tűzz ki magad elé reális távolságot és célt, amit el szeretnél érni, és azt is határozd meg, hogy mindezt mennyi idő alatt kívánod megvalósítani. Edzettségi állapotod mindig vedd figyelembe! Ha indokolt, használd kezdetben a futás-gyaloglás módszert, hiszen céltalanul belefutni a nagyvilágba pihenőidő beiktatása nélkül, sosem jó kezdés. Szánj mindig elegendő időt a bemelegítésre és a nyújtásra – sokkal nagyobb szerepük van, mint azt elsőre gondolnád! Amikor pedig már úgy érzed, hogy egyre kevésbé megterhelő számodra a lefutott kilométerek száma, fokozatosan növeld a kihívást. Biztosan sokszor fogod majd úgy érezni, hogy nem megy, elfáradtál, eljött a holtpont, de ilyenkor se feledd, hogy senki nem született profi sportolónak, és emlékezz, honnan hova jutottál, és milyen eredményt értél el. Az időszakos, apró sikerélmények épp oly fontosak, mint a nyakban csillogó aranyérmek vagy az átvett trófeák. Nincs ez másként hétköznapi káros szokásaink kapcsán sem, a fokozatosság és a kis lépésekben megtett erőfeszítések is célravezetők lehetnek, ha valamilyen okból nem megy az azonnali drasztikus változtatás, a kisebb célok kitűzése és elérése is motiválóbb lehet, mint a teljesíthetetlenségből fakadó és annak következtében megélt csalódottság érzése. Különösen igaz lehet ez például az olyan ártalmas szokásunk elhagyása kapcsán, mint a cigarettázás, hangsúlyozva, hogy a leszokás az egyetlen olyan megoldás, amely az ártalmak teljes megszüntetését jelenti, ezért aki a leszokás mellett dönt, azt minden lehetséges módon támogatni kell.