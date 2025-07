A diákoké a főszerep: újra elérhető a Coca-Cola SZIN-bérlet tanulóknak

A Coca-Cola SZIN idén nyáron újra elhozta a diákbérleteket a Pont Ott Partira! Az ország legnagyobb nyárzáró eseményére ismét kedvezményesen juthatnak be a diákok.

Július 23-án elérkezett az az este, amit rengeteg fiatal tűkön ülve várt: a Pont Ott Parti, ahol végre kiderült, hogy ki melyik egyetemre nyert felvételt.

A hangulatról pedig – a már megszokott módon – a Coca-Cola SZIN is gondoskodott, amely hivatalosan bejelentette: a kedvezményes diákbérletek idén is visszatértek a fesztivál kínálatába!

A nyárzáró fesztivál évek óta az egyetemisták kedvenc bulihelyszíne augusztus végén, hiszen világsztárok és magyar kedvencek társaságában bulizva indíthatják el a szeptemberi félévet. Idén közel 200 zenei programmal megfűszerezett, négynapos eseményre számíthatnak a látogatók. A nemzetközi fellépők között szerepel Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker, de a hazai könnyűzene ikonikus előadói is egymásnak adják át a mikrofont.

A Coca-Cola SZIN mindig is fontosnak tartotta, hogy a fiatal generációnak is lehetőséget adjon egy fergeteges bulira, ezért is tért vissza idén a kedvezményes diákbérlet! Ennek köszönhetően a felsőoktatásba való belépés előtt még egy utolsó, közös fesztiválélménnyel tudnak gazdagodni a jövő hallgatói.