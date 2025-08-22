Az edzés csak a kezdet – a pihenés is számít

Az edzés hatása a testre

Minden egyes edzés során stressz éri a szervezetet, az izmokban pedig mikrosérülések keletkeznek – ez teljesen természetes, és a fejlődés elkerülhetetlen része. A szervezet feladata az, hogy sportolás után helyreállítsa, regenerálja ezeket a sérüléseket, amihez pihenésre van szüksége.

Ha ehhez megfelelő lehetőséget biztosítunk neki, a testünk nem az eredeti állapotába tér vissza, hanem ezen túllépve fejlődik – ezt a folyamatot nevezzük szuperkompenzációnak. Ezért is van az, hogy ha valaki túl gyakran, túl nagy intenzitással edz, de nem hagy időt a regenerációra, az nemcsak a fejlődést hátráltatja, hanem hosszabb távon akár sérülésekhez is vezethet – ezt valószínűleg mindannyian szeretnénk elkerülni.

A pihenés szerepe a regenerációban

Az edzéseket követő szünnapokra nem szabad egyszerűen lustálkodásként tekinteni: ez legyen az edzésprogram tudatosan beépített eleme. Van, aki ilyenkor semmilyen testmozgást nem végez, de az aktív pihenés is remek megoldás: egy nagy séta, némi jóga vagy nyújtás is segít abban, hogy a test helyreállítsa magát és felkészüljön a következő megmérettetésre.

Lássuk a pihenés legfontosabb állomásait!

Alvás

Az egyik legfontosabb, mégis gyakran elhanyagolt regenerációs tényező az alvás. Ennek során ugyanis olyan hormonok szabadulnak fel a szervezetben, melyek elengedhetetlenek az izomépítéshez és a sejtek regenerálódásához – ilyen például a növekedési hormon. Egy sportolónak – akkor is, ha a testmozgás számára inkább csak hobbi – ideálisan napi 7–9 óra alvásra van szüksége. Természetesen ennek minősége is fontos, ezért lefekvés előtt már érdemes csökkenteni, vagy teljesen elkerülni a képernyőhasználatot – ha így teszünk, az elalvás is könnyebben megy majd.

Táplálkozás

A helyes táplálkozás legalább olyan fontos, mint maga az edzés vagy a pihenés. A szervezetnek a regenerációs időszakban is szüksége van megfelelő tápanyagokra, így fehérjékre, szénhidrátokra, vitaminokra, ásványi anyagokra és természetesen aminosavakra. Ezek közül kiemelésre érdemes a glutamin és a bcaa: utóbbi egy esszenciális aminosav, ami kulcsszerepet játszik az izomfehérjék felépítésében, a glutamin pótlása pedig akkor jöhet jól, amikor a szervezet nagy igénybevételnek van kitéve – a sport is ide tartozik.