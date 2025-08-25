„Egy ház nemcsak otthon, hanem befektetés is” – így épít most, aki tudja, hogy az ingatlan az új tőkevédő és hozamtermelő eszköz

Miközben a pénzügyi piacokon továbbra is kérdéses a megtakarítások reálhozama, egyetlen befektetési forma tűnik stabilnak: az ingatlan. A lakóingatlan – ma már nemcsak otthon, hanem kedvező befektetési lehetőség is.

De miközben sokan még mindig hirdetéseket böngésznek, egyre többen értik meg: a valódi értéknövekedés ott történik, ahol építkezés kezdődik.

Számok, amik önmagukért beszélnek

• Az új családi házak átlagos négyzetméterára 900 ezer- 1 M Ft felett jár, miközben ugyanazt kivitelezni 620-650.000 Ft-ért is lehet.

A különbség? Aki épít, nem vásárol – az hozamot teremt.

Forrás: Imperial Holding Group

A kulcs: nemcsak az, hogy vásárolsz vagy építesz, hanem az is, hogy kivel

Az elmúlt évek során megerősödött az a trend, hogy a tudatos lakáscélú befektetők már nem kisvállalkozókra, nem ismeretlen csapatokra bízzák a jövőjüket. A kivitelező választása is pénzügyi döntés.

Ebben a közegben különösen értékes és keresett szereplő az Imperial Holding, amely:

• 1989 óta működő tőkeerős családi cég,

• több száz átadott otthonnal rendelkezik,

• AAA minősítéssel és MagyarBrands „Kiváló üzleti márka” díjjal is elismert,

• és amely készház-technológiákkal kínál fix árú, gyors és biztonságos kivitelezést.

„Aki ma generálkivitelező nélkül kezd építkezni, az nem befektet – hanem szerencsét próbál” – mondja Virág Gergő, az Imperial Holding vezetője.

„Mi azt az utat mutatjuk meg, ahol az építkezés kontrollált, átlátható, és valóban hozamot jelent – nem pedig kockázatot.”

Forrás: Imperial Holding Group

Technológia, ami mögött tőke és tapasztalat áll

Az Imperial Holding saját projektjeit például a Leier, a Masterplast és a Xella (Ytong) gyártók készházrendszereire építi, előregyártott falszerkezetekkel, energiahatékony rétegrenddel, helyszíni mérnöki ellenőrzés mellett.

Ez nem csupán gyorsaságot jelent, hanem előre kalkulálható költséget és befektetői biztonságot is. Az ügyfél nem az inflációval küzd, hanem hat hónap múlva költözik – egy előre rögzített ár mellett az Imperial Holding házába.

A befektetést nem az eladó ingatlanok között kell keresni – hanem azokban, amiket most építünk fel – mondja Budai Zsolt kivitelezési ügyvezető.