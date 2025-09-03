47 perce
A Heves Vármegyei SzC intézményeiben új célokat és új utakat kínálnak a fiataloknak – Piacképes tudás és perspektíva a szakképzésben
A szakképzésben egyszerre van jelen a tehetséggondozás, valamint az esélyteremtés is. A most kezdődött tanévben is arra törekszenek a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban, hogy hasznos tudást, figyelmet kapjanak diákjaik, céljaiknak pedig csak a képzelet szabjon határt.
Hankó Balázs szerint a magyar szakképzés a legjobbak közt van
Szeptember elsején újra benépesült Füzesabonyban a Heves Vármegyei SzC Remenyik Zsigmond Technikuma. A kezdetet idén is különleges várakozás és bizakodás övezi, hiszen a szakképzés folyamatosan megújul, egyre szélesebb körű lehetőségeket biztosítva a tanulóknak.
Az intézményben nappali és felnőttképzésben együtt már meghaladja a tanulók létszáma a 600-at, mutatva a képzési kínálat erejét és vonzerejét. A felnőttképzés: dinamikusan fejlődik, rugalmas és gyakorlatias megoldásokat kínál azoknak, akik versenyképes tudással szeretnének előrelépni.
Csesznok Róbert igazgató szerint az iskola életébe új lendületet hoz, hogy fiatal, lelkes oktatók is csatlakoztak a nevelőtestülethez. Korszerű tudásuk és friss szemléletük gazdagítja a pedagógiai közösséget; céljuk, hogy a tanulók motivált, kreatív és a gyorsan változó világ kihívásaira felkészült szakemberekké váljanak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakképzés vonzó, jövőbe mutató alternatíva a továbbtanulásban. A modern tanműhelyek, a gyakorlati képzés lehetőségei és a duális képzés előnyei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok biztos tudással, valós tapasztalattal és piacképes szakmával lépjenek ki az iskola kapuján.
Élettel teltek meg a Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikumának épületei is, amely kilenc új osztályt indít a 2025/2026-os tanévben. A tanévnyitó ünnepséget az intézmény egyik öregdiákja, Csathó Norbert színész beszéde tette emlékezetesebbé. A mai diákoknak azt üzente, ebben az iskolában pedig nem csak tudást, hanem figyelmet, törődést, szeretetet is kapnak és kiváló közösség tagjai lesznek. Annak, hogy mivé válnak tanulmányaiknak köszönhetően, csak a képzeletük szab határt.
Korpás Róbert megbízott igazgató szerint új célokat és új utakat kínálnak a fiataloknak, akik a szüntelen tanulás, alkotás, fejlődés örömét élhetik át. Piacképes szakmákat, biztos jövőt tudhatnak magukénak a végzett növendékek, mindehhez a duális képzésben száznál több piaci partnernél szerezhetnek gyakorlati tudást. Az Erasmus +-nak köszönhetően új szakmai és kulturális környezetet ismerhetnek meg, nyitottságuk és önállóságuk is nőhet.
Az évnyitót megelőzően Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter is részt vett a Sárvári Kálmán Technikum tanév-előkészítő szakmai értekezletén. Az iskola vendége volt dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Pálmai Gergely, szakképzésért felelős helyettes államtitkár. Az esemény során lehetőség volt interaktív beszélgetésre is.
Hankó Balázs elmondta: 44 ezer fiatal számára indul meg a szakképzés szeptemberben Magyarországon. Hozzátette; a magyar szakképzés benne van az európai top 10–ben. Szólt az ösztöndíjrendszerről, a digitalizációról, a munkáshitelről, infrastruktúráról, fejlesztésekről, valamint az ágazati tudásközpontok fontosságáról is. Kiemelte, a szakképzésben egyszerre vannak jelen a kimagasló tehetségek, akiket folyamatosan inspirálni és fejleszteni kell. Ugyanakkor esélyteremtéssel a hátrányos helyzetűeknek biztosítanak lehetőséget egy sikeres életre.
Okleveles technikusok és robotika Füzesabonyban
A következő tanévtől az informatikai ágazatban okleveles technikus képzés indul a Remenyik Zsigmond Technikumban, amely magasabb szintű, naprakész szakmai tudást és erős munkaerőpiaci pozíciót kínál a résztvevőknek. Az idei tanévtől a robotika is a szakképzés részévé válik, erősítve az intézmény modern, innovatív oktatási profilját, a diákokat a jövő technológiáihoz kapcsolva.