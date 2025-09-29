1 órája
A nevelőszülőség: életre szóló élmény
Magyarországon még mindig sok gyermek és fiatal vár arra, hogy biztonságos és szeretetteljes közegben élhessen. Heves vármegyében is olyan nevelőszülőket keres az ÁGOTA Közösség, akik vállalják, hogy esélyt adnak a vér szerinti családjukat nélkülözve élő fiataloknak a teljes értékű, boldog életre.
A nevelőszülőség sokkal több, mint átmeneti otthon biztosítása a családjukat nélkülöző gyermekek számára. Ez a különleges és a társadalom számára pótolhatatlanul fontos hivatás ugyanis örökre nyomot hagy mind a nevelőszülő, mind a gyermek életében. Bár kihívásokkal teli feladat, rengeteg pozitív élményt és örömet tartogat azok számára, akik vállalkoznak rá.
A nevelőszülő olyan gyermekeknek nyújt biztonságot, szeretetet és stabilitást, akik valamilyen okból nem élhetnek a vér szerinti családjukban. Ő az, aki kitárva szíve és otthona kapuját a legnehezebb időszakban nyújt segítséget számukra. Mély odaadással mindent megtesz a gyermekek fejlődése és lelki egészsége érdekében. A hivatást régebb óta végző nevelőszülők gyakran arról számolnak be, hogy a szárnyaik alatt cseperedő gyermekek szeretete, hálája és a közös élmények mélyebb értelmet adtak életüknek.
Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese elmondta, a gyermekvédelmi szakellátásnak szükségszerűen a nevelőszülői hivatásvállalásra kell épülnie.
Rendkívül fontos a befogadó, gondoskodó attitűd. A családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok ugyanis sok esetben traumatizáltak, ezért is elengedhetetlen a nevelőszülők együttműködése abban, hogy gyógyítani tudjuk a lélek sebeit
– fogalmazott a főigazgató-helyettes.
A nevelőszülő gondoskodása átmeneti, vagyis addig tart, amíg a gyermek sorsa megnyugtatóan rendeződik. Azon fiatalok esetében, ahol ez megvalósítható, a vér szerinti családba való hazagondozás az elsődleges cél. Akiknél erre valamilyen okból nincs lehetőség, ott a gyermek sorsa örökbefogadás útján rendeződhet hosszú távon. A nevelőszülő ezt az átmenetiséget szem előtt tartva szeretetteljesen és teljeskörűen gondoskodik a gyermekről, amíg szükséges. A nevelőszülő gyakran nemcsak gondviselő, hanem mentor, támasz, példakép is a gyermek számára, aki gyakran felnőttként is hálával gondol vissza a nála töltött időkre. A nevelőszülőség nem csupán arról szól, hogy valaki segít egy vagy több gyermeknek az élete legnehezebb időszakában, hanem arról is, hogy saját élete is gazdagabbá válik ezáltal.
Cékmánné Bagaméri Mónika egyike az ÁGOTA Közösség részét képező Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közel ezerötszáz nevelőszülőjének. Tizenegy éve végzi ezt a nemes hivatást.
Amikor hozzánk kerül egy gyerkőc, nálunk az első naptól be van fogadva a családba. Nincs megkülönböztetve, hogy te nevelt vagy, te pedig vér szerinti, nekünk mindenki ugyanolyan. Amíg itt vannak a gyermekek, próbálunk mindent megadni nekik
– mondta el Cékmánné Bagaméri Mónika, aki szerint rendkívül fontos feladata egy nevelőszülőnek a példamutatás, hogy a gyermekek elsajátítsák a követendő családi mintákat.
Önre is vár egy gyermek! – Legyen Ön is nevelőszülő!
Olyan embereket keres az ÁGOTA Közösség Heves vármegyében is, akik szeretetteljes, biztonságos környezetet tudnak nyújtani azon gyermekeknek, akik valamilyen okból nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban.
Mit adhat ez a hivatás? A tudatot, hogy valós változást hozhat egy gyermek életébe. Egy közösséget, amely támogat, képez és végigkísér az úton. Rendszeres jövedelmet, szakmai támogatást.
Bővebb információkért keresse fel a https://szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni oldalt!
Ha úgy érzi, mindig is egy ilyen különleges feladatra várt, jelentkezzen most: [email protected]
Telefonon is érdeklődhet: 06-20/946-1005
Nem csak Heves vármegyéből várja az ÁGOTA Közösség a hivatás iránt érdeklődőket. Ön jelentkezhet a következő vármegyékből is: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Tolna és Veszprém vármegye, valamint Budapest.