A nevelőszülőség: életre szóló élmény

Forrás: ÁGOTA Közösség

A nevelőszülőség sokkal több, mint átmeneti otthon biztosítása a családjukat nélkülöző gyermekek számára. Ez a különleges és a társadalom számára pótolhatatlanul fontos hivatás ugyanis örökre nyomot hagy mind a nevelőszülő, mind a gyermek életében. Bár kihívásokkal teli feladat, rengeteg pozitív élményt és örömet tartogat azok számára, akik vállalkoznak rá.

A nevelőszülő olyan gyermekeknek nyújt biztonságot, szeretetet és stabilitást, akik valamilyen okból nem élhetnek a vér szerinti családjukban. Ő az, aki kitárva szíve és otthona kapuját a legnehezebb időszakban nyújt segítséget számukra. Mély odaadással mindent megtesz a gyermekek fejlődése és lelki egészsége érdekében. A hivatást régebb óta végző nevelőszülők gyakran arról számolnak be, hogy a szárnyaik alatt cseperedő gyermekek szeretete, hálája és a közös élmények mélyebb értelmet adtak életüknek.

Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese elmondta, a gyermekvédelmi szakellátásnak szükségszerűen a nevelőszülői hivatásvállalásra kell épülnie.

Rendkívül fontos a befogadó, gondoskodó attitűd. A családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok ugyanis sok esetben traumatizáltak, ezért is elengedhetetlen a nevelőszülők együttműködése abban, hogy gyógyítani tudjuk a lélek sebeit

– fogalmazott a főigazgató-helyettes.

A nevelőszülő gondoskodása átmeneti, vagyis addig tart, amíg a gyermek sorsa megnyugtatóan rendeződik. Azon fiatalok esetében, ahol ez megvalósítható, a vér szerinti családba való hazagondozás az elsődleges cél. Akiknél erre valamilyen okból nincs lehetőség, ott a gyermek sorsa örökbefogadás útján rendeződhet hosszú távon. A nevelőszülő ezt az átmenetiséget szem előtt tartva szeretetteljesen és teljeskörűen gondoskodik a gyermekről, amíg szükséges. A nevelőszülő gyakran nemcsak gondviselő, hanem mentor, támasz, példakép is a gyermek számára, aki gyakran felnőttként is hálával gondol vissza a nála töltött időkre. A nevelőszülőség nem csupán arról szól, hogy valaki segít egy vagy több gyermeknek az élete legnehezebb időszakában, hanem arról is, hogy saját élete is gazdagabbá válik ezáltal.