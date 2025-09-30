szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok az októberi Nemzeti Vágtán

Címkék#verseny#lovasprogramok#nemzeti vágta

Az október 3-5. között Szilvásváradon megrendezendő Nemzeti Vágtáról idén sem maradhat el a Huszárgyerek és a Kishuszár Vágta, valamint a felnőttek futama, de látható lesz a fogatvágta, a kocsitoló verseny, a méneshajtás a szilvásváradi ménessel, vagy a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért. Új programként jelentkezik lovasünnepünkön például a hagyományőrző huszárverseny.

PR cikk
Feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok az októberi Nemzeti Vágtán

Forrás: Nemzeti Vágta

A Nemzeti Vágta mindhárom napját élőben közvetíti a Médiaklikk, vasárnap 15 órától pedig a Dunán is követhetők a döntők. 

A 18. Nemzeti Vágta programja

2025. október 3. péntek (Nemzetközi Rendőr Lovasverseny)

13:15 Kapunyitás
14:00 - 16:00 I. forduló: szimultán gyorsasági verseny
16:00 - 20:00 II. forduló: ügyességi verseny, akadálypálya, lövészet, tűzugratás
Forrás: Nemzeti Vágta

2025. október 4. szombat (Nemzeti Vágta)

11:30 Kapunyitás 
12:00 - 12:20 Ünnepélyes megnyitó és versenyzők eskütétele
12:30 - 13:00 Kishuszár Vágta 1-3. előfutam
13:10 - 13:50 Kishuszár Vágta 4-7. előfutam
14:00 - 14:30 Huszárgyerek Vágta 1-4. előfutam
14:30 - 15:15 Nemzeti Vágta 1-3. előfutam
15:20 - 15:50 Nemzeti Vágta 4-5. előfutam
15:50 - 16:00 Fogatvágta I. előfutam
16:10 - 16:55 Nemzeti Vágta 6-8. előfutam
17:00 - 17:30 Nemzeti Vágta 9-10. előfutam
17:30 - 17:40 Fogatvágta II. előfutam
17:50 - 18:35 Nemzeti Vágta 11-13. előfutam
18:40 - 19:10 Nemzeti Vágta 14-15. előfutam
19:10 - 19:20 Fogatvágta III. előfutam
19:20 - 19:40 Kocsitoló verseny I-II. előfutam
19:40 - 20:00 Győri Ördöglovasok bemutatója
20:00 Méneshajtás – Szilvásváradi ménes
Forrás: Nemzeti Vágta

2025. október 5. vasárnap (Nemzeti Vágta)

09:00 Kapunyitás
09:30 - 10:00 Kishuszár Vágta 1-3. középfutam
10:10 - 10:40 Nemzeti Vágta 1, 2. középfutam
10:50 - 11:20 Nemzeti Vágta 3, 4. középfutam
11:30 - 11:45 Hagyományőrző huszárverseny I. előfutama 
11:45 - 12:00 Hagyományőrző huszárverseny II. előfutama 
12:20 - 12:50 Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért
13:10 - 13:25 HaZám Lovasudvar gyermeklovas bemutatója
13:25 - 13:40 Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézek bemutatója
13:40 - 13:50 Kocsitoló verseny – DÖNTŐ, díjátadó
13:50 - 14:10 Pónilovas gyerekhuszárok bemutatója és versenye
14:10 - 14:25 Helvéciai Lovasbetyárok - csikósbemutató és pusztaötös
14:25 - 14:40 1848-49-es csatajelenet bemutató
14:40 - 14:55 Győri Ördöglovasok bemutatója
15:05 - 15:20 Huszárgyerek Vágta  DÖNTŐ
15:20 - 15:35 Nemzetközi Rendőr Lovasverseny  DÖNTŐ
15:35 - 15:50 Fogatvágta - DÖNTŐ
15:50 - 16:05 Történelmi lovasfelvonulás
16:15 - 16:25 Hagyományőrző huszárverseny – DÖNTŐ 
16:25 - 16:40 Kishuszár Vágta – DÖNTŐ
16:50 - 17:20 Nemzeti Vágta  DÖNTŐ, díjátadó ünnepség
17:30 - 17:45 Méneshajtás – Szilvásváradi ménes

 

Forrás: Nemzeti Vágta

Jegyek a Jegymester.hu oldalán, és a helyszínen, a rendezvény ideje alatt korlátozott számban vásárolhatók.

További információ: Vágta.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu