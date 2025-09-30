1 órája
Feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok az októberi Nemzeti Vágtán
Az október 3-5. között Szilvásváradon megrendezendő Nemzeti Vágtáról idén sem maradhat el a Huszárgyerek és a Kishuszár Vágta, valamint a felnőttek futama, de látható lesz a fogatvágta, a kocsitoló verseny, a méneshajtás a szilvásváradi ménessel, vagy a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért. Új programként jelentkezik lovasünnepünkön például a hagyományőrző huszárverseny.
Forrás: Nemzeti Vágta
A Nemzeti Vágta mindhárom napját élőben közvetíti a Médiaklikk, vasárnap 15 órától pedig a Dunán is követhetők a döntők.
A 18. Nemzeti Vágta programja
2025. október 3. péntek (Nemzetközi Rendőr Lovasverseny)
|13:15
|Kapunyitás
|14:00 - 16:00
|I. forduló: szimultán gyorsasági verseny
|16:00 - 20:00
|II. forduló: ügyességi verseny, akadálypálya, lövészet, tűzugratás
2025. október 4. szombat (Nemzeti Vágta)
|11:30
|Kapunyitás
|12:00 - 12:20
|Ünnepélyes megnyitó és versenyzők eskütétele
|12:30 - 13:00
|Kishuszár Vágta 1-3. előfutam
|13:10 - 13:50
|Kishuszár Vágta 4-7. előfutam
|14:00 - 14:30
|Huszárgyerek Vágta 1-4. előfutam
|14:30 - 15:15
|Nemzeti Vágta 1-3. előfutam
|15:20 - 15:50
|Nemzeti Vágta 4-5. előfutam
|15:50 - 16:00
|Fogatvágta I. előfutam
|16:10 - 16:55
|Nemzeti Vágta 6-8. előfutam
|17:00 - 17:30
|Nemzeti Vágta 9-10. előfutam
|17:30 - 17:40
|Fogatvágta II. előfutam
|17:50 - 18:35
|Nemzeti Vágta 11-13. előfutam
|18:40 - 19:10
|Nemzeti Vágta 14-15. előfutam
|19:10 - 19:20
|Fogatvágta III. előfutam
|19:20 - 19:40
|Kocsitoló verseny I-II. előfutam
|19:40 - 20:00
|Győri Ördöglovasok bemutatója
|20:00
|Méneshajtás – Szilvásváradi ménes
2025. október 5. vasárnap (Nemzeti Vágta)
|09:00
|Kapunyitás
|09:30 - 10:00
|Kishuszár Vágta 1-3. középfutam
|10:10 - 10:40
|Nemzeti Vágta 1, 2. középfutam
|10:50 - 11:20
|Nemzeti Vágta 3, 4. középfutam
|11:30 - 11:45
|Hagyományőrző huszárverseny I. előfutama
|11:45 - 12:00
|Hagyományőrző huszárverseny II. előfutama
|12:20 - 12:50
|Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért
|13:10 - 13:25
|HaZám Lovasudvar gyermeklovas bemutatója
|13:25 - 13:40
|Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézek bemutatója
|13:40 - 13:50
|Kocsitoló verseny – DÖNTŐ, díjátadó
|13:50 - 14:10
|Pónilovas gyerekhuszárok bemutatója és versenye
|14:10 - 14:25
|Helvéciai Lovasbetyárok - csikósbemutató és pusztaötös
|14:25 - 14:40
|1848-49-es csatajelenet bemutató
|14:40 - 14:55
|Győri Ördöglovasok bemutatója
|15:05 - 15:20
|Huszárgyerek Vágta – DÖNTŐ
|15:20 - 15:35
|Nemzetközi Rendőr Lovasverseny – DÖNTŐ
|15:35 - 15:50
|Fogatvágta - DÖNTŐ
|15:50 - 16:05
|Történelmi lovasfelvonulás
|16:15 - 16:25
|Hagyományőrző huszárverseny – DÖNTŐ
|16:25 - 16:40
|Kishuszár Vágta – DÖNTŐ
|16:50 - 17:20
|Nemzeti Vágta – DÖNTŐ, díjátadó ünnepség
|17:30 - 17:45
|Méneshajtás – Szilvásváradi ménes
Jegyek a Jegymester.hu oldalán, és a helyszínen, a rendezvény ideje alatt korlátozott számban vásárolhatók.
További információ: Vágta.hu