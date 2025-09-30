Hirdetés 1 órája

Feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok az októberi Nemzeti Vágtán

Az október 3-5. között Szilvásváradon megrendezendő Nemzeti Vágtáról idén sem maradhat el a Huszárgyerek és a Kishuszár Vágta, valamint a felnőttek futama, de látható lesz a fogatvágta, a kocsitoló verseny, a méneshajtás a szilvásváradi ménessel, vagy a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért. Új programként jelentkezik lovasünnepünkön például a hagyományőrző huszárverseny.

Forrás: Nemzeti Vágta

A Nemzeti Vágta mindhárom napját élőben közvetíti a Médiaklikk, vasárnap 15 órától pedig a Dunán is követhetők a döntők. A 18. Nemzeti Vágta programja 2025. október 3. péntek (Nemzetközi Rendőr Lovasverseny) 13:15 Kapunyitás 14:00 - 16:00 I. forduló: szimultán gyorsasági verseny 16:00 - 20:00 II. forduló: ügyességi verseny, akadálypálya, lövészet, tűzugratás Forrás: Nemzeti Vágta 2025. október 4. szombat (Nemzeti Vágta) 11:30 Kapunyitás 12:00 - 12:20 Ünnepélyes megnyitó és versenyzők eskütétele 12:30 - 13:00 Kishuszár Vágta 1-3. előfutam 13:10 - 13:50 Kishuszár Vágta 4-7. előfutam 14:00 - 14:30 Huszárgyerek Vágta 1-4. előfutam 14:30 - 15:15 Nemzeti Vágta 1-3. előfutam 15:20 - 15:50 Nemzeti Vágta 4-5. előfutam 15:50 - 16:00 Fogatvágta I. előfutam 16:10 - 16:55 Nemzeti Vágta 6-8. előfutam 17:00 - 17:30 Nemzeti Vágta 9-10. előfutam 17:30 - 17:40 Fogatvágta II. előfutam 17:50 - 18:35 Nemzeti Vágta 11-13. előfutam 18:40 - 19:10 Nemzeti Vágta 14-15. előfutam 19:10 - 19:20 Fogatvágta III. előfutam 19:20 - 19:40 Kocsitoló verseny I-II. előfutam 19:40 - 20:00 Győri Ördöglovasok bemutatója 20:00 Méneshajtás – Szilvásváradi ménes Forrás: Nemzeti Vágta 2025. október 5. vasárnap (Nemzeti Vágta) 09:00 Kapunyitás 09:30 - 10:00 Kishuszár Vágta 1-3. középfutam 10:10 - 10:40 Nemzeti Vágta 1, 2. középfutam 10:50 - 11:20 Nemzeti Vágta 3, 4. középfutam 11:30 - 11:45 Hagyományőrző huszárverseny I. előfutama 11:45 - 12:00 Hagyományőrző huszárverseny II. előfutama 12:20 - 12:50 Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros verseny a KB Autoteam díjáért 13:10 - 13:25 HaZám Lovasudvar gyermeklovas bemutatója 13:25 - 13:40 Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézek bemutatója 13:40 - 13:50 Kocsitoló verseny – DÖNTŐ, díjátadó 13:50 - 14:10 Pónilovas gyerekhuszárok bemutatója és versenye 14:10 - 14:25 Helvéciai Lovasbetyárok - csikósbemutató és pusztaötös 14:25 - 14:40 1848-49-es csatajelenet bemutató 14:40 - 14:55 Győri Ördöglovasok bemutatója 15:05 - 15:20 Huszárgyerek Vágta – DÖNTŐ 15:20 - 15:35 Nemzetközi Rendőr Lovasverseny – DÖNTŐ 15:35 - 15:50 Fogatvágta - DÖNTŐ 15:50 - 16:05 Történelmi lovasfelvonulás 16:15 - 16:25 Hagyományőrző huszárverseny – DÖNTŐ 16:25 - 16:40 Kishuszár Vágta – DÖNTŐ 16:50 - 17:20 Nemzeti Vágta – DÖNTŐ, díjátadó ünnepség 17:30 - 17:45 Méneshajtás – Szilvásváradi ménes Forrás: Nemzeti Vágta Jegyek a Jegymester.hu oldalán, és a helyszínen, a rendezvény ideje alatt korlátozott számban vásárolhatók. További információ: Vágta.hu

