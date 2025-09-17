Mesterséges intelligencia, drónok, robotok – Kínai tudással tennék naprakésszé a szakképzést

Eger A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikumában rendeztek Kína és Magyarország közötti műszaki szakképzési együttműködési konferenciát. Milibák-Veres Erika, a HVSZC főigazgatója kifejtette, kísérleti jelleggel kínai oktatók tartanak majd robotikai, programozási továbbképzést a centrum informatika tanárainak, akik aztán a tudást továbbadják a diákoknak. Az együttműködés részeként a mesterséges intelligencia oktatását, majd eszközök biztosítását is vállalja a kínai fél, valamint a legjobb, legbátrabb tanulók 2-4 hetes kínai tanulmányútra is mehetnek. 2026. március 25-én pedig nemzetközi robotkutya-versenynek ad majd otthont Eger.

A HVSZC partnere a programban a Kínai Gépipari Szövetség, amely hazájában az oktatásban is részt vesz tananyagok kidolgozásában, vizsgák, versenyek szervezésében, és amely Egerben is bemutatkozott. A kapcsolat az Európai-Kínai Üzleti és Oktatási Együttműködésért Egyesület segítségével jött létre, amelynek elnöke, Molnár József szerint új híd jöhet létre a két ország között, nyitottnak kell lenni az új megoldásokra, a kínai gépipar pedig globálisan is meghatározó.

Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár szerint az utóbbi években a szakképzés népszerűsége nőtt, a technikumban tanulók száma meghaladta a gimnáziumba járókét. A szakképzés a felsőoktatás előszobájává vált, nem kell választani a szakma és a diploma közt. Kifejtette, egy OECD-rangsorban a magyar szakképzés a harmadik a végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedése alapján. Méltatta az Euroskillsről érmekkel hazatért magyar szakmunkás-csapatot.

A konferencián bemutatkozott a kínai nagykövetség oktatási delegációja, a Kínai Gépipari Szövetség, valamint kínai műszaki felsőoktatási és szakképzési szakemberek, akik bemutatták szervezetüket, a náluk folyó képzéseket, a Magyarország számára is elérhető digitális tananyagokat és eszközöket. Kiderült, az együttműködéssel szeretnék jobban kiszolgálni a Magyarországon befektető kínai cégeket is.

File Sándor, a HKIK főtitkára szerint Heves az ország meghatározó ipari szereplője, ahol szükség van a magasan képzett szakemberekre. Bízik benne, az oktatásin túl üzleti kapcsolatok is létrejöhetnek cégek közt.

A delegáció meglátogatta a Sanatmetalt és a Bornemissza Gergely Technikumot is.