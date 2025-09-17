szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Mesterséges intelligencia, drónok, robotok – Kínai tudással tennék naprakésszé a szakképzést

Címkék#Heves Vármegyei Szakképzési Centrum#naprakész#mesterséges intelligencia

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum kínai segítséggel ismertetné meg a legmodernebb technológiákkal tanárait és diákjait. A mesterséges intelligencia és a robotika a megye munkáltatóinál is a mindennapok része.

PR cikk
Mesterséges intelligencia, drónok, robotok – Kínai tudással tennék naprakésszé a szakképzést

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum konferenciáján kínai iskolák és az országos gépipari szakmai szervezet is részt vett

Fotó: Huszár Márk

Eger A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikumában rendeztek Kína és Magyarország közötti műszaki szakképzési együttműködési konferenciát. Milibák-Veres Erika, a HVSZC főigazgatója kifejtette, kísérleti jelleggel kínai oktatók tartanak majd robotikai, programozási továbbképzést a centrum informatika tanárainak, akik aztán a tudást továbbadják a diákoknak. Az együttműködés részeként a mesterséges intelligencia oktatását, majd eszközök biztosítását is vállalja a kínai fél, valamint a legjobb, legbátrabb tanulók 2-4 hetes kínai tanulmányútra is mehetnek. 2026. március 25-én pedig nemzetközi robotkutya-versenynek ad majd otthont Eger.

A HVSZC partnere a programban a Kínai Gépipari Szövetség, amely hazájában az oktatásban is részt vesz tananyagok kidolgozásában, vizsgák, versenyek szervezésében, és amely Egerben is bemutatkozott. A kapcsolat az Európai-Kínai Üzleti és Oktatási Együttműködésért Egyesület segítségével jött létre, amelynek elnöke, Molnár József szerint új híd jöhet létre a két ország között, nyitottnak kell lenni az új megoldásokra, a kínai gépipar pedig globálisan is meghatározó.

Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár szerint az utóbbi években a szakképzés népszerűsége nőtt, a technikumban tanulók száma meghaladta a gimnáziumba járókét. A szakképzés a felsőoktatás előszobájává vált, nem kell választani a szakma és a diploma közt. Kifejtette, egy OECD-rangsorban a magyar szakképzés a harmadik a végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedése alapján. Méltatta az Euroskillsről érmekkel hazatért magyar szakmunkás-csapatot.

A konferencián bemutatkozott a kínai nagykövetség oktatási delegációja, a Kínai Gépipari Szövetség, valamint kínai műszaki felsőoktatási és szakképzési szakemberek, akik bemutatták szervezetüket, a náluk folyó képzéseket, a Magyarország számára is elérhető digitális tananyagokat és eszközöket. Kiderült, az együttműködéssel szeretnék jobban kiszolgálni a Magyarországon befektető kínai cégeket is.

File Sándor, a HKIK főtitkára szerint Heves az ország meghatározó ipari szereplője, ahol szükség van a magasan képzett szakemberekre. Bízik benne, az oktatásin túl üzleti kapcsolatok is létrejöhetnek cégek közt.

A delegáció meglátogatta a Sanatmetalt és a Bornemissza Gergely Technikumot is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu