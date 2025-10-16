33 perce
A legkeresettebb kategóriába tartozó lakásokból már hiány van az egri ingatlanpiacon
Az Otthon Start program nyár végi bejelentése új lendületet adott az egri ingatlanpiacnak: az érdeklődők és eladások száma megugrott, de ennek árnyoldalai is vannak: folyamatosan emelkednek az árak, az alku eltűnőben, és bizonyos ingatlantípusokból szinte már nincs kínálat.
Az Otthon Start program nyár végi bejelentése új lendületet adott az egri ingatlanpiacnak.
Forrás: istock
Az idei év eddig meglehetősen hullámzó volt az egri ingatlanpiacon. A lejáró állampapírok miatt felszabaduló pénzeknek köszönhetően egy erős első negyedévet követően a piac beállt az egyensúlyi szintre, amit nyáron gyengülés követett. A gödörből aztán az Otthon Start program bejelentése rántotta ki.
Ez Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint nem is meglepő, hiszen az Otthon Start kalkulátor szerint a hitel legfeljebb 3 százalékos kamata alig fele a piaci hitelek árának. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Gránit, az Erste, a CIB, az UniCredit és az MBH Bank még ennél is olcsóbban kínálja a támogatott kölcsönt.
Már augusztusban több volt az érdeklődő
Augusztus közepétől megindult az érdeklődők számának erőteljes növekedése, mely aztán a hónap végétől már az eladásokban is realizálódott - jelezte Farsang Sándor régióvezető és az egri, Kertész úti OTP Ingatlanpont vezetője.
Mindez persze az árakat is megmozgatta: az év elején gyorsabb növekedés lassulásba, majd nyár végén ismét erőteljes emelkedésbe váltott. A Központi Statisztikai Hivatal jelenlegi legfrissebb, első negyedéves adatai szerint Egerben 606 ezer forinton járt az első negyedévben a használt ingatlanok átlagára az egy év alatt bekövetkező 12 százalékos áremelkedést követően. Ezzel az árral a vármegyeszékhelyek középmezőnyében foglalt helyet Eger, miközben az áremelkedés mértéke átlagosnak tekinthető.
Csökkenő lakosság mellett emelkednek az árak
A városban ugyan erős a turisztikai szektor - ami sokak megélhetését biztosítja -, azonban lakossága az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent, mégpedig a megyeszékhelyek között az egyik legnagyobb mértékű veszteséget szenvedte el. Ennek oka, hogy jelentős az elvándorlás, a munkaerőpiaci lehetőségek korlátozottak, új ipari beruházások nem érkeznek Egerbe, mindez pedig kihat az ingatlanpiacra is.
Farsang Sándor szerint jelenleg az északi városrész panellakásai esetében a négyzetméterárak 500-600 ezer forintnál indulnak, míg a város más részein lévő téglalakásoknál 600 ezer forintos ár alakult ki szeptemberre. Az újépítésű ingatlanok ára négyzetméterenként 1-1,2 millió forint körül mozog.
A hirdetési árak azt mutatják, hogy a használt lakások átlagára folyamatos emelkedést követően augusztusban már 788 ezer forintos négyzetméterárnál járt, míg a házaké 636 ezer forinton.
A szakértő ennek kapcsán megjegyezte, hogy „egyre inkább összeérnek” a kínálati és tényleges értékesítési árak. Habár első pillantásra sokszor tűnik még az ingatlanközvetítők számára is egy-egy piacra kerülő ingatlan túlárazottnak, de mivel bizonyos ingatlantípusokból – leginkább a kétszobás lakásokból - kezd hiány kialakulni, így a tranzakciós ár ezeknél is gyorsan igazodik a hirdetési árhoz.
Alig lehet már alkudni
Az alku mértéke ezzel összefüggésben minimálisra csökkent az egri ingatlanpiacon. Ez azt jelenti, hogy a népszerű ingatlanok sokszor irányáron, vagy akár - egy felfelé tartó licit után - az irányár feletti összegért találnak gazdára. Az értékesítési időnél ez úgy jelentkezik, hogy a leginkább keresett kétszobás, lakótelepi lakások gyakorlatilag a piacra kerülést követő néhány nap során elkelnek.
Utóbbiak számítanak egyébként a legkeresettebb ingatlantípusnak az egri ingatlanpiacon - de ez korábban is így volt -, emellett a jó lokációjú, belvárosközeli lakásokat lehet még az átlagosnál gyorsabban eladni, elsősorban a befektetőknek, mivel ezek könnyen kiadhatók bérlők számára.
Ennek kapcsán a szakértő jelezte, hogy a bérleti piac jelenleg egyensúlyi állapotot mutat, a kétszobás, átlagos lakások most 120-130 ezer forintos havi bérleti díjtól elérhetők. Hozzátette: a turizmus és az Eszterházy Károly Egyetem miatt ez a szegmens mindig számottevő hatással volt a város ingatlanpiacára, a rövid- és hosszútávú bérbeadás lehetősége miatt sok a befektetési célú vásárlás. A befektetők száma ugyanakkor az utóbbi hónapokban megfigyelései szerint nem nőtt.
Most a lakáshitel segítségével vásárlók vannak egyre többen az ingatlanpiacon az Otthon Start miatt, a vevők túlnyomó többsége, mintegy 60-70 százaléka hitelben és ezen belül az állami kamattámogatású kölcsönben gondolkodik. Szintén jellemző, hogy az ügyfelek a korábbi hitelösszegekhez képest magasabb összegeket vennének fel, ami 20-40 millió forintot jelent.
A szakértő szerint a jövőben is tartós növekedésre lehet számítani a hitelezésnél, ahogy az ingatlanárak is felfelé tartanak majd az elkövetkező hónapokban. Mint mondta, nem tart elképzelhetetlennek egy további 10-20 százalékos áremelkedést sem az egri ingatlanpiacon.
Mit lehet Egerben vásárolni az Otthon Start hitellel?
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu szakértője szerint a lakásokra vonatkozó 100 milliós, illetve a házakra érvényes 150 milliós értékhatár Egerben bőven megfelelő. Annak ellenére, hogy lakásból akad 100 millió forintnál drágább, ám ezek inkább belvárosi, prémium ingatlanok.Ugyanez igaz a házakra is, vagyis itt is találni bőven oyanaokat, amelyekre már nem elérhető az Otthon Start.
Az ingatlanok túlnyomó többségénél ugyanakkor kihasználható az Otthon Start. Ez azért fontos, mert hitel kamata itt legfeljebb 3 százalék, ami körülbelül a fele a piaci jelzáloghitelek szintjének. Így a vásárlók jelentős megtakarítást érhetnek el, különösen akkor, ha a konstrukciót a CSOK Plusz vagy a babaváró hitel mellé veszik igénybe. További pozitívum, hogy négy bank – a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB – már a 3 százalékos plafon alatti kamatot kínál, tovább növelve a kedvezményt.
Banki ajánlatok Salgótarjánban
OTP Bank: rugalmas feltételek
Az OTP Banknál az Otthon Start konstrukció legkisebb igényelhető összege 500 ezer forint, a legmagasabb pedig 50 millió forint lehet. A legfeljebb 3 százalékos kamatozás mellett elérhető hitel rugalmasan felhasználható: alkalmas új és használt lakás, családi ház vásárlására, de akár saját kivitelezésű építkezés költségeinek fedezésére is.
Az OTP Bank minden elérhető állami otthonteremtési támogatást kínál ügyfeleinek, így a kölcsön kombinálható például a falusi CSOK-kal vagy a CSOK Plusz hitellel. Ez utóbbi választása esetén a teljesen elérhető hitelösszeg akár 100 millió forintot is kitehet. Emellett az OTP-nél elérhető, maximum 11 millió forintos babaváró hitel, illetve a legfeljebb 4 millió forintos munkáshitel önerőként felhasználható a lakáscélú kölcsön mellé.
Az Otthon Start kamatozása fix 3 százalék az OTP Banknál. Az indulás költségeit kedvezően befolyásolja, hogy a bank részben átvállalja az értékbecslés díját, valamint teljes egészében elengedi a folyósítási jutalékot.
Gránit Bank: kedvező kamat és 200 ezres jóváírás
A Gránit Bank 2,85 százalékos kamattal kínálja az Otthon Startot. Ez 50 millió forintos hitelnél és 25 éves futamidő mellett körülbelül 4 ezer forinttal kisebb havi törlesztőt jelent a 3 százalékhoz képest. Így 25 éve alatt 1,5 millió forint felett lehet az elérhető pénzügyi előny.
A pénzintézet emellett 200 ezer forintos jóváírást is biztosít, ha az igénylést 2025. november 30-ig befogadják, és a folyósítás 2025 végéig megtörténik. Feltétel, hogy az adós legalább havi nettó 250 ezer forint jövedelmet a Gránitnál vezetett számlára irányítson. (Több adós esetén a jövedelem összevonható.) A bank ezen felül elengedi a tulajdoni lap lekérésének, a jelzálog-bejegyzésnek és a folyósításnak a költségét, a közjegyzői díjat pedig utólag megtéríti.
Erste Bank: akár 360 ezer forintos bónusz
Az Ersténél a kamat 3 százalék, de az ügyfelek 200 ezer forintos jóváíráshoz juthatnak, ha a futamidő alatt aktív bankszámlát használnak a banknál. Aktívnak az a számla minősül, amelyre rendszeresen érkezik például munkabér. Ha a hitelt három éven belül elő- vagy végtörlesztik, a jóváírást vissza kell fizetni.
A kedvezmény akár 360 ezer forintra is nőhet, ha az adós Union lakásbiztosítást és Erste Védelem Jelzáloghitel Biztosítást köt, valamint párban új lakossági számlát nyitnak. Az Erste több költséget is átvállal: elengedi a tulajdoni lap és a jelzálog-bejegyzés díját, a folyósítás költségét, és a közjegyzői díjból 50 ezer forintig visszatérítést ad.
MBH Bank: változatos kedvezménycsomag
Az MBH Banknál az Otthon Start kamata az ügyfél státuszától függ: az MBH Flotta Partner Programban dolgozók 2,75 százalékkal, a Prémium és Privát ügyfelek 2,89 százalékkal vehetnek fel hitelt, míg az alapfeltételek mellett 3 százalékos kamat érvényes.
A kedvezmények között szerepel 100 ezer forint jóváírás és egy 100 ezer forintos MOL ajándékkártya, ha az ügyfél legalább 10 millió forintot igényel, rendelkezik megfelelő számlacsomaggal, és havonta legalább 350 ezer forint jóváírás érkezik a számlára a futamidő végéig. További 120 ezer forint értékű MOL-kártya járhat, ha az adós a fentieken túl Fundamenta lakáskasszát is nyit.
Az MBH Bank a költségekből is enged: nem számít fel szerződéskötési díjat, a közjegyzői díjból pedig 30 ezer forintig visszatérítést ad.