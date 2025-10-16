A legkeresettebb kategóriába tartozó lakásokból már hiány van az egri ingatlanpiacon

Az idei év eddig meglehetősen hullámzó volt az egri ingatlanpiacon. A lejáró állampapírok miatt felszabaduló pénzeknek köszönhetően egy erős első negyedévet követően a piac beállt az egyensúlyi szintre, amit nyáron gyengülés követett. A gödörből aztán az Otthon Start program bejelentése rántotta ki.

Ez Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint nem is meglepő, hiszen az Otthon Start kalkulátor szerint a hitel legfeljebb 3 százalékos kamata alig fele a piaci hitelek árának. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Gránit, az Erste, a CIB, az UniCredit és az MBH Bank még ennél is olcsóbban kínálja a támogatott kölcsönt.

Már augusztusban több volt az érdeklődő

Augusztus közepétől megindult az érdeklődők számának erőteljes növekedése, mely aztán a hónap végétől már az eladásokban is realizálódott - jelezte Farsang Sándor régióvezető és az egri, Kertész úti OTP Ingatlanpont vezetője.

Mindez persze az árakat is megmozgatta: az év elején gyorsabb növekedés lassulásba, majd nyár végén ismét erőteljes emelkedésbe váltott. A Központi Statisztikai Hivatal jelenlegi legfrissebb, első negyedéves adatai szerint Egerben 606 ezer forinton járt az első negyedévben a használt ingatlanok átlagára az egy év alatt bekövetkező 12 százalékos áremelkedést követően. Ezzel az árral a vármegyeszékhelyek középmezőnyében foglalt helyet Eger, miközben az áremelkedés mértéke átlagosnak tekinthető.

Csökkenő lakosság mellett emelkednek az árak

A városban ugyan erős a turisztikai szektor - ami sokak megélhetését biztosítja -, azonban lakossága az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent, mégpedig a megyeszékhelyek között az egyik legnagyobb mértékű veszteséget szenvedte el. Ennek oka, hogy jelentős az elvándorlás, a munkaerőpiaci lehetőségek korlátozottak, új ipari beruházások nem érkeznek Egerbe, mindez pedig kihat az ingatlanpiacra is.

Farsang Sándor szerint jelenleg az északi városrész panellakásai esetében a négyzetméterárak 500-600 ezer forintnál indulnak, míg a város más részein lévő téglalakásoknál 600 ezer forintos ár alakult ki szeptemberre. Az újépítésű ingatlanok ára négyzetméterenként 1-1,2 millió forint körül mozog.