1 órája
A projektalapú oktatás felé mozdul el a szakképzés
A munkaerőpiaci követelmények a szakképzéstől olyan fiatalokat vár, akik nem csak a szakmát ismerik, hanem önállóak, kreatívak és tudnak együttműködni társaikkal. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum ennek érdekében képzi oktatóit és cserél tapasztalatot más intézményekkel.
A szakképzésben is nyitnak a projektalapú oktatás felé. A folyamat öt éve kezdődött, az első tapasztalatok kedvezőek, ezért igyekeznek kiszélesíteni a kört és a tanítási módszereket a lehetőségek szerint minél több ágazatban bevezetni. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum október 21-én rendezett konferenciát Projektoktatás a szakképzésben címmel, amelyen a tíz partner centrum igyekezett megosztani egymással jó gyakorlatait, beszámolni törekvéseiről, valamint a szakképzés vezetői is beszámoltak az irányokról, a kapható segítségekről.
Pölöskei Gáborné, az Innovatív Képzést Támogató Központ stratégiai főigazgatója kiemelte, próbálják támogatni az új dolgok bevezetését, továbbképzésekkel, webináriumokkal segítik őket, megkérdezik az őket érdeklőd dolgokról, problémákról, munkacsoportokat, tanácsadói hálózatot szerveznek. A szakképzési reform elindításával tanulmányozták Svájc, Ausztria, Németország rendszereit, amelyben már alkalmazták a projektoktatást. A gyerekekkel közösen kitalált dolgokat valósítanak meg, amelybe behozzák érdeklődésüket, kreativitásukat, amelyekhez kell az együttműködés, közös gondolkodás.
Kiemelte, a projektek különböző hosszúságúak és tekintettel kell lenni az ágazati eltérésekre. A végén vizsga zárja a közös munkát, be kell mutatni a gyakorlati eredményt és számot kell adni az ahhoz szükséges elméleti tudásról.
Vida Tamás, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, egyes intézményeik már hamarabb elkezdték a projektoktatást, az ő tapasztalataik alapján igyekeztek a centrum összes intézményében bevezetni a módszert. Kollégáik kedvelik, bár sok nehézséget okozott az első időszak, a diákok viszont kifejezetten szeretik a feladatokat. Ez egy olyan terület, amelyet örökké lehet tanulni. A külsős együttműködések a szakmai feladatokon túl emberi, kulturális kapcsolat is kialakul a partnerekkel.
Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a karcagiakkal karöltve olyan problémákat hoznak felszínre, amelyekkel több szakképzési centrum is küzd. Innovatív közösség lévén egyre többen csatlakoznak hozzájuk.
A projektoktatás nem könnyű műfaj. A hagyományos oktatási formáktól jelentősen eltér, sajátos módszertana van, és sajátos szerepe van a szakképzés megújításában, ezért felkészítjük kollégáinkat az új típusú elvárásokra. Egyre nagyobb az elfogadottsága az oktatók részéről, hiszen szeretnék tanítványaiból a maximumot kihozni, és a projektoktatás, hogyha azt valóban jól végzik, akkor ez arra alkalmas
– hangsúlyozta a főigazgató.
Milibák-Veres Erika elmondta, a turizmus-vendéglátás az egyik húzóágazat Heves vármegyében, és a leginkább alkalmas arra, hogy elindulhasson a projektoktatás, ebben próbálták ki először. A következő ágazat a specializált gép- és járműgyártás lesz, a hatvani Damjanichban és az egri Bornemisszában már elkezdték a tervezést. Azt látják, hogy mivel a hagyományoktól eltérő oktatási módszerről van szó, és más szemléletmódot kíván, ezért bár nagyon szép eredményeket értek el, továbbra is nagyon fókuszban kell tartani. Iskoláik között jelentős a belső tudásmegosztás, minden technikumukban ugyanazt a minőséget akarják nyújtani, ezért egységesítik a módszertant, forgatják kollégáikat, járnak egymás intézményeibe hospitálni.
Legújabb projektünk az oktatóinkra vonatkozik, és a mesterséges intelligenciához, a robotikához kapcsolódik. Kínai szakmai informatikai tanárok oktatják a mi szakmai informatika szakos kollégáinkat a mesterséges intelligencia alapjaira, hiszen azért az már meghatározó, és mikrotanúsítvány formájában be is kerül a portfólióba. Nagyon büszkék vagyunk a kollégáinkra, mert az oktatás angol nyelven folyik, és a legújabb szoftvereket, mesterséges intelligenciát használják magához az oktatáshoz is
– hangsúlyozta a főigazgató.
Az eseményen Pölöskei Gáborné kifejtette, a munkaerő-piaci igények egyre változnak, értékeli az önbizalmat, döntéshozatali képességet, együttműködést, rendszerben gondolkodást, digitális műveltséget. Az iskolának a szakmán túl olyan felnőtteket kell útjukra bocsátaniuk, akik a változó környezetben is megállják a helyüket. A mai világban készségeket, kompetenciákat kell átadni a gyerekeknek, amit a változó környezetben bármikor fel tudnak használni.
Gondot okoznak a generációs különbségek, a digitális világban való jártasság, kérdezni kell megtanítani a gyerekeket, a tanároknak a diákok munkacsoportjait kell tudniuk irányítani. A kerettantervek helyébe a kimeneti szabályozás került, tanulási eredményeket kell elérni.
Vannak elvárt készségek, képességek, ismeretek, tudás, viselkedésmódok, attitűdök, önállóság és felelősség. Fontos a mérhetőség, a dokumentáció, az értékelés, az elismerés. A projektszemléletű oktatás módszertan támogatja ezt, mert egységben gondolkodik. A váltást egyszerre kell meglépni, apránként nem megy, a változások megszilárdítását pedig segíti az IKK. A szakmai ágazatok felében már bevezették a tanácsadói rendszert, amelyet tovább bővítenek.
Az eseményen Végh Attila, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója ismertette azt, hogy ők munkacsoportokat alakítottak ki az öt iskolájuk részvételével, amelyek közül az egyik a projektalapú oktatással foglalkozik. Projektgyűjteményt dolgoznak ki egy összeállított sablon szerint. Ütemterv szerint haladnak a munkában, a feladatok, célok meghatározása után javaslatok befogadása, különböző szintű értékesek is részei a folyamatnak, amely során iskoláiktól havonta két projekt kidolgozását várják.
A Miskolci Szakképzési Centrum a Svájci-Magyar Együttműködési program révén állít össze öt ágazatra vonatkozóan egy 460 feladatot tartalmazó projektcsomagot, amelyet szabadon elérhetővé tesznek. A programba bevonják a régió szakképzési intézményeit és duális képzőhelyeket, civileket, egyetemet is. Kiemelt hangsúlyt kap a régió és a diákok hátrányos helyzete, mutatta be a programot Kiss Gábor kancellár. Száznál több tanárt terveznek bevonni, száz laptopot adnak ki gyerekeknek, illetve táboroztatást is terveznek.
A konferencia második részében dr. Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár és Lőrincz Krisztián a GINOP 5.2.3 kiemelt projekt szakmai vezetője az aktuális szakképzési GINOP programokról tartott előadást.