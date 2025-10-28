A projektalapú oktatás felé mozdul el a szakképzés

Lőrincz Krisztián, Pölöskei Gáborné, Vida Tamás és Milibák-Veres Erika a konferencián

A szakképzésben is nyitnak a projektalapú oktatás felé. A folyamat öt éve kezdődött, az első tapasztalatok kedvezőek, ezért igyekeznek kiszélesíteni a kört és a tanítási módszereket a lehetőségek szerint minél több ágazatban bevezetni. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum október 21-én rendezett konferenciát Projektoktatás a szakképzésben címmel, amelyen a tíz partner centrum igyekezett megosztani egymással jó gyakorlatait, beszámolni törekvéseiről, valamint a szakképzés vezetői is beszámoltak az irányokról, a kapható segítségekről.

Pölöskei Gáborné, az Innovatív Képzést Támogató Központ stratégiai főigazgatója kiemelte, próbálják támogatni az új dolgok bevezetését, továbbképzésekkel, webináriumokkal segítik őket, megkérdezik az őket érdeklőd dolgokról, problémákról, munkacsoportokat, tanácsadói hálózatot szerveznek. A szakképzési reform elindításával tanulmányozták Svájc, Ausztria, Németország rendszereit, amelyben már alkalmazták a projektoktatást. A gyerekekkel közösen kitalált dolgokat valósítanak meg, amelybe behozzák érdeklődésüket, kreativitásukat, amelyekhez kell az együttműködés, közös gondolkodás.

Kiemelte, a projektek különböző hosszúságúak és tekintettel kell lenni az ágazati eltérésekre. A végén vizsga zárja a közös munkát, be kell mutatni a gyakorlati eredményt és számot kell adni az ahhoz szükséges elméleti tudásról.

Vida Tamás, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, egyes intézményeik már hamarabb elkezdték a projektoktatást, az ő tapasztalataik alapján igyekeztek a centrum összes intézményében bevezetni a módszert. Kollégáik kedvelik, bár sok nehézséget okozott az első időszak, a diákok viszont kifejezetten szeretik a feladatokat. Ez egy olyan terület, amelyet örökké lehet tanulni. A külsős együttműködések a szakmai feladatokon túl emberi, kulturális kapcsolat is kialakul a partnerekkel.

Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a karcagiakkal karöltve olyan problémákat hoznak felszínre, amelyekkel több szakképzési centrum is küzd. Innovatív közösség lévén egyre többen csatlakoznak hozzájuk.

A projektoktatás nem könnyű műfaj. A hagyományos oktatási formáktól jelentősen eltér, sajátos módszertana van, és sajátos szerepe van a szakképzés megújításában, ezért felkészítjük kollégáinkat az új típusú elvárásokra. Egyre nagyobb az elfogadottsága az oktatók részéről, hiszen szeretnék tanítványaiból a maximumot kihozni, és a projektoktatás, hogyha azt valóban jól végzik, akkor ez arra alkalmas

– hangsúlyozta a főigazgató.