Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Az Életútprogram különlegessége, hogy a megtakarítási lehetőségeket az egymást követő életszakaszok eltérő igényeihez igazítja, ezzel mindenkinek segít a tudatos vagyontervezésben.

Babakötvény és Start-számla – A Magyarországon született gyermekeket 42 500 forint életkezdési támogatás illeti meg. A Start-számlára kizárólag Babakötvény vásárolható, ami 19 év futamidejű, inflációkövető kamatozású állampapír, és a magyar állam jóváírja a befizetések 10 százalékát – maximum évi 12 000 forintot – további támogatásként. 2025. szeptember 1. és október 31. között promóciós ajándékot kapnak azok az ügyfelek, akik a Kincstár ügyfélszolgálatán személyesen nyitnak Start–értékpapírszámlát ebben az időszakban.

Állampapír-megtakarítások – A fiatal felnőttkortól elérhető állampapír-konstrukciók akár néhány hónapra is biztonságos, kiszámítható hozamot nyújtanak, a befektetett összeg és kamat kifizetésére a magyar állam teljes garanciát vállal.

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) – Az aktív munkavállalói években a hosszú távú öngondoskodást a NYESZ keretében vásárolt állampapírok támogatják, amelyekhez akár évi 100 000 forint személyijövedelemadó-visszatérítés is igénybe vehető, tovább növelve a megtakarítás értékét.

A konstrukciók egymásra épülése lehetővé teszi, hogy a lejáró állampapírok tőkéje és kamata zökkenőmentesen átcsoportosítható legyen a következő célra, így a felhalmozott vagyon folyamatosan a tulajdonosért „dolgozik” akár tervezett kiadásokról, akár váratlan élethelyzetekről van szó.

Az Életútprogram nagy előnyei közé tartozik a biztonság és a kiszámíthatóság: a befektetések állampapírokon keresztül történnek; a megtakarított összeg és a kamatok kifizetésére az állam teljes körű garanciát vállal. A konstrukciók előre rögzített, átlátható feltételekkel működnek, így az ügyfelek pontosan tudják, milyen hozamra számíthatnak.

Kényelmes, gyors ügyintézés

A Kincstár korszerű megoldásokat kínál az ügyfélkiszolgálásban: az értékpapírszámla, a Start-számla és NYESZ vezetése díjmentes, és megnyitásuk a www.magyarorszag.hu oldalon DÁP- vagy KAÜ-azonosítással akár percek alatt elintézhető online, majd a számla a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén azonnal használatba vehető. Ezeken a platformokon valós idejű adatok, részletes kimutatások és felhasználóbarát kezelőfelület segíti a megtakarítások nyomon követését. A digitális felületek használata nemcsak a fiatalabb korosztálynak, hanem az idősebb megtakarítóknak is könnyen elsajátítható, azaz minden generáció számára elérhetővé válik a tudatos pénzügyi tervezés. Rendszeres befektetési megbízással minden befizetés, jóváírás automatikusan befektetésre kerül az előre kiválasztott állampapírba, így rendszeres megtakarítás esetén nem kell minden esetben külön megbízást rögzíteni.