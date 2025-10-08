október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

48 perce

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Címkék#állampapír#magyar államkincstár#Megtakarítási Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos, hosszú távú tervezés eredménye. Minél korábban kezdünk el félretenni – akár gyermekünk születésétől kezdve –, annál nagyobb eséllyel biztosíthatjuk a tanulmányok, a családalapítás vagy a nyugodt nyugdíjas évek anyagi hátterét. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Megtakarítási Életútprogramja ehhez kínál életszakaszokra szabott, állampapír-alapú megtakarítási rendszert, amely a születéstől egészen az időskorig végigkíséri az ügyfeleket – állami garanciával és a kamatokon felül akár évi több tízezer forintos állami támogatással. A program célja, hogy az öngondoskodás és a portfóliószemléletű megtakarítás ösztönzésével támogassa a tudatos pénzügyi jövőtervezést.

PR cikk

Az Életútprogram különlegessége, hogy a megtakarítási lehetőségeket az egymást követő életszakaszok eltérő igényeihez igazítja, ezzel mindenkinek segít a tudatos vagyontervezésben.

Babakötvény és Start-számla – A Magyarországon született gyermekeket 42 500 forint életkezdési támogatás illeti meg. A Start-számlára kizárólag Babakötvény vásárolható, ami 19 év futamidejű, inflációkövető kamatozású állampapír, és a magyar állam jóváírja a befizetések 10 százalékát – maximum évi 12 000 forintot – további támogatásként. 2025. szeptember 1. és október 31. között promóciós ajándékot kapnak azok az ügyfelek, akik a Kincstár ügyfélszolgálatán személyesen nyitnak Start–értékpapírszámlát ebben az időszakban.

Állampapír-megtakarítások – A fiatal felnőttkortól elérhető állampapír-konstrukciók akár néhány hónapra is biztonságos, kiszámítható hozamot nyújtanak, a befektetett összeg és kamat kifizetésére a magyar állam teljes garanciát vállal.

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) – Az aktív munkavállalói években a hosszú távú öngondoskodást a NYESZ keretében vásárolt állampapírok támogatják, amelyekhez akár évi 100 000 forint személyijövedelemadó-visszatérítés is igénybe vehető, tovább növelve a megtakarítás értékét. 

A konstrukciók egymásra épülése lehetővé teszi, hogy a lejáró állampapírok tőkéje és kamata zökkenőmentesen átcsoportosítható legyen a következő célra, így a felhalmozott vagyon folyamatosan a tulajdonosért „dolgozik” akár tervezett kiadásokról, akár váratlan élethelyzetekről van szó.

Az Életútprogram nagy előnyei közé tartozik a biztonság és a kiszámíthatóság: a befektetések állampapírokon keresztül történnek; a megtakarított összeg és a kamatok kifizetésére az állam teljes körű garanciát vállal. A konstrukciók előre rögzített, átlátható feltételekkel működnek, így az ügyfelek pontosan tudják, milyen hozamra számíthatnak. 

Kényelmes, gyors ügyintézés

A Kincstár korszerű megoldásokat kínál az ügyfélkiszolgálásban: az értékpapírszámla, a Start-számla és NYESZ vezetése díjmentes, és megnyitásuk a www.magyarorszag.hu oldalon DÁP- vagy KAÜ-azonosítással akár percek alatt elintézhető online, majd a számla a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén azonnal használatba vehető. Ezeken a platformokon valós idejű adatok, részletes kimutatások és felhasználóbarát kezelőfelület segíti a megtakarítások nyomon követését. A digitális felületek használata nemcsak a fiatalabb korosztálynak, hanem az idősebb megtakarítóknak is könnyen elsajátítható, azaz minden generáció számára elérhetővé válik a tudatos pénzügyi tervezés. Rendszeres befektetési megbízással minden befizetés, jóváírás automatikusan befektetésre kerül az előre kiválasztott állampapírba, így rendszeres megtakarítás esetén nem kell minden esetben külön megbízást rögzíteni.

A Kincstár Megtakarítási Életútprogramja minden életszakaszban kézzelfogható, biztonságos és átlátható módon támogatja az öngondoskodást. A születéstől a nyugdíjig egymásra épülő megoldásokkal gondoskodik arról, hogy a pénzügyi jövő ne a véletlenen múljon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu