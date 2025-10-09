október 9., csütörtök

2 órája

Egymilliárd forintos fejlesztést valósít meg a Heves Megyei Vízmű Zrt.

Címkék#Vízminőség javítása Magyarország#együttműködési program#projekt

Jelentős beruházást hajt végre a Heves Megyei Vízmű Zrt. Az egymilliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően javul az ivóvíz minősége Bátonyterenyén és térségében.

PR cikk

Régóta várt fejlesztést valósít meg a Heves Megyei Vízmű Zrt. a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával. Az egymilliárdos beruházásnak köszönhetően javul az ivóvíz minősége Bátonyterenyén és térségében. A projektindító rendezvényt kedden tartották meg a nógrádi városban, amelyen Alexander Renggli, a Svájci Államszövetség magyarországi nagykövete is részt vett. 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. száz éve biztosítja a térségben az ivóvíz-szolgáltatási, szennyvíz-elvezetési, és tisztítási feladatok ellátását. Hat üzemegységünk közül a Bátonyterenyei Üzemegység üzemeltetési területéhez tartozó Bátonyterenye, Mátraverebély és Rákóczibánya települések vízellátása jelenleg a Zagyvára telepített vízkezelő rendszerről történik. A felszín alatti vízvonal részét képező talajvízdúsító kutakból kitermelt víz határértéket meghaladó mangántartalma miatt többször vízminőségi probléma merült fel fenn a fogyasztói hálózaton. A Heves Megyei Vízmű Zrt. munkatársai a fennálló problémára régóta keresték a költségvetési megoldást

– tájékoztatta a megjelenteket Sasvári Szilárd, a társaság vezérigazgatója, aki arra is kitért, hogy a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program, Víz- és szennyvízkezelés tematikus területen belül, a „Vízminőség javítása Magyarországon” című programban valósul meg, amire közel egymilliárd forintot fordíthat a Heves Megyei Vízmű Zrt.

A beruházás célja a mangán tartalom megszüntetése, a lakosság megfelelő ivóvízzel történő ellátása, a kifogástalan minőségű ivóvíz folyamatos biztosítása. A fejlesztés során egyebek mellett homokszűrőket telepítenek, új nyersvíztározó medencék létesülnek. Egy teljesen automatikus vezérlésű vízkezelési technológiát építenek ki egy új, modern gépházban. A projekt során mindezek mellett nagy hangsúlyt fordítanak a fogyasztók környezettudatossággal és tudatos vízfogyasztással kapcsolatos szemléletformálására is.


 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
