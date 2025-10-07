október 7., kedd

Elkészült Ostoros extrém sportparkja!

Ostoros Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatási rendszer keretében az „Ostoros extrém sportpark létesítése” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00031) című projekt megvalósítására, melyhez 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A támogatás segítségével Ostoros község új, modern sport- és szabadidőközponttal gazdagodott, ahol mindenki megtalálhatja a számára legszórakoztatóbb és legaktívabb kikapcsolódást. A térítésmentesen használható extrém sportpark célja, hogy a látogatóknak lehetőséget biztosítson a mozgásra, a közösségi élményekre és a szabadidő aktív eltöltésére.

Az extrém sportpark elemei:

  • Pumptrack pálya (82 m) – kerékpárosoknak, változatos ívekkel és kanyarokkal
  • Skatepark betonpálya (20×30 m) – gördeszkázáshoz, rollerezéshez, görkorcsolyázáshoz
  • 200 méteres futókör – kényelmes és rugalmas felület futáshoz, kocogáshoz vagy bemelegítéshez
  • Mászófal (4×4 m, 200 mászókővel) – izgalmas kihívás minden szinten
  • Konténerépület – mosdóval és öltözővel a kényelmes sportoláshoz
  • Parkolóhelyek és akadálymentesített helyek – a könnyű megközelítésért
  • Utcabútorok és okospad – pihenéshez és közösségi találkozásokhoz
  • Kerékpártárolók – a biciklivel érkezők kényelméért
  • Kerítés és közvilágítás – a biztonságos és rendezett használatért

A beruházás Ostoros számára fontos mérföldkő: hozzájárul a település élhetőségének növeléséhez, erősíti a közösségi összetartozást, és hosszú távon meghatározó szerepet játszik az egészséges, aktív életmód támogatásában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.

Helyszín: Ostoros, Ady Endre út vége (sportpálya)

 

 

 

