Elkészült Ostoros extrém sportparkja!
Ostoros Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatási rendszer keretében az „Ostoros extrém sportpark létesítése” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00031) című projekt megvalósítására, melyhez 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.
A támogatás segítségével Ostoros község új, modern sport- és szabadidőközponttal gazdagodott, ahol mindenki megtalálhatja a számára legszórakoztatóbb és legaktívabb kikapcsolódást. A térítésmentesen használható extrém sportpark célja, hogy a látogatóknak lehetőséget biztosítson a mozgásra, a közösségi élményekre és a szabadidő aktív eltöltésére.
Az extrém sportpark elemei:
- Pumptrack pálya (82 m) – kerékpárosoknak, változatos ívekkel és kanyarokkal
- Skatepark betonpálya (20×30 m) – gördeszkázáshoz, rollerezéshez, görkorcsolyázáshoz
- 200 méteres futókör – kényelmes és rugalmas felület futáshoz, kocogáshoz vagy bemelegítéshez
- Mászófal (4×4 m, 200 mászókővel) – izgalmas kihívás minden szinten
- Konténerépület – mosdóval és öltözővel a kényelmes sportoláshoz
- Parkolóhelyek és akadálymentesített helyek – a könnyű megközelítésért
- Utcabútorok és okospad – pihenéshez és közösségi találkozásokhoz
- Kerékpártárolók – a biciklivel érkezők kényelméért
- Kerítés és közvilágítás – a biztonságos és rendezett használatért
A beruházás Ostoros számára fontos mérföldkő: hozzájárul a település élhetőségének növeléséhez, erősíti a közösségi összetartozást, és hosszú távon meghatározó szerepet játszik az egészséges, aktív életmód támogatásában.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.
Helyszín: Ostoros, Ady Endre út vége (sportpálya)