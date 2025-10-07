Elkészült Ostoros extrém sportparkja.

A beruházás Ostoros számára fontos mérföldkő: hozzájárul a település élhetőségének növeléséhez, erősíti a közösségi összetartozást, és hosszú távon meghatározó szerepet játszik az egészséges, aktív életmód támogatásában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.

Helyszín: Ostoros, Ady Endre út vége (sportpálya)