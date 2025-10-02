október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

42 perce

Így csökkentheti projektkockázatait rugalmas HR-stratégiával

Címkék#szakembergárda#stratégia#munkaerő

A projektalapú működés ma már nem választás kérdése, hanem üzleti szükségszerűség. Miközben a magyar vállalatok egyre szélesebb köre vezet be formalizált projektmenedzsment módszertanokat, a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága csak tovább fokozódik. Ebben a helyzetben a rugalmas kapacitásmenedzsment valódi stratégiai versenyelőnnyé válik.

PR cikk
Így csökkentheti projektkockázatait rugalmas HR-stratégiával

Forrás: elements.envato.com

A projektalapú működés munkaerő-gazdálkodási kihívásai

A projektszervezetek egy alapvető dilemmával néznek szembe: hogyan tudják biztosítani a megfelelő szakembergárdát a csúcsidőszakokban úgy, hogy közben elkerüljék a kihasználatlan kapacitások fenntartását a nyugodtabb időszakokban?

Az IT szektorban például a vezetők kétharmada tervez automatizációs projekteket 2025-ben – ezek jellemzően speciális, időszakos szakértelmet igényelnek. Eközben más ipari szektorokban jelentős visszaesés figyelhető meg, ami jól szemlélteti a különböző területeken jelentkező hullámzó kapacitásigényeket. A hagyományos, fix létszámra épülő működési modell ezekre a kihívásokra már nem tud megfelelő választ adni.

A rugalmas munkaerő-állomány stratégiai előnyei

Projektalapú működés esetén a fix bérköltségek rugalmassá tétele komoly üzleti előnyt jelenthet. Bár a munkaerő-kölcsönzés díjakat von maga után, számos rejtett költségtől szabadulhat meg a vállalat:

  • Projektköltségek precíz allokációja: Minden humánerőforrás-költséget közvetlenül hozzá lehet rendelni az adott projekthez
  • Adminisztrációs terhek minimalizálása: A HR-adminisztráció, bérszámfejtés és kapcsolódó feladatok kiszervezése jelentős belső erőforrásokat szabadít fel
  • Csökkentett jogi és adminisztrációs kockázatok: A kölcsönző cég átvállalja a foglalkoztatással járó jogi kötelezettségeket

A rugalmasság és az adminisztrációs terhek csökkenése bőven ellensúlyozza a kölcsönzési díjakat – különösen ha figyelembe vesszük a rövidebb felmondási idő nyújtotta alkalmazkodási lehetőségeket.

A munkaerő-kölcsönzés mint stratégiai eszköz

Bár a munkaerő-kölcsönzés piaca Magyarországon szerkezeti átalakuláson megy keresztül – egyes szektorokban visszaesés, másutt növekedés tapasztalható –, a szolgáltatás különösen értékessé vált a projektalapon működő vállalatok számára:

  • Azonnali erőforrás-mobilizálás: A hosszadalmas toborzási folyamatokkal szemben a kölcsönzött munkaerő rövid időn belül munkába állhat
  • Speciális szaktudás ideiglenes bevonása: Költséghatékonyan lehet alkalmazni olyan kompetenciákat, amelyek kritikusak egy-egy projekthez, de folyamatosan nincs rájuk szükség
  • Szezonális és projektalapú rugalmasság: Ideális megoldást kínál a változó kapacitásigények kezelésére

Ez a rugalmasság minden szektorban kiemelkedő előnyt jelent, legyen szó akár szezonális kereskedelmi csúcsokról, akár speciális technológiai fejlesztési projektekről.

A stratégiai partnerválasztás jelentősége

A megfelelő munkaerő-kölcsönző partner kiválasztása kulcsfontosságú a projektalapú működés sikere szempontjából. A tapasztalt, minősített HR szolgáltatók az alábbi előnyöket kínálják:

  • Teljes körű ügyintézés: A jogszabályi megfelelőségtől a bérszámfejtésig minden adminisztrációs terhet átvállalnak
  • Gyors reakcióidő: Rugalmas szolgáltatási modellt biztosítanak a változó projektlétszám-igények kielégítésére
  • Szaktudás és tapasztalat: Évtizedes gyakorlattal rendelkeznek a változó kapacitásigények kezelésében
  • Kockázatcsökkentés: Minimálisra csökkentik a foglalkoztatással járó adminisztrációs és jogi kockázatokat

A projektalapú működés egyre elterjedtebb üzleti modellé válik, ami új megközelítést igényel a munkaerő-gazdálkodásban is. A rugalmas humánerőforrás-stratégia – különösen a munkaerő-kölcsönzés tudatos alkalmazása – lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan reagáljanak a változó piaci igényekre, miközben optimalizálják költségeiket és minimalizálják kockázataikat.

A megfelelő partnercég kiválasztásával a vállalatok biztosíthatják projektjeik sikerét: a megfelelő kapacitás a megfelelő időben áll rendelkezésre, miközben megőrzik a dinamikusan változó üzleti környezetben nélkülözhetetlen rugalmasságot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu