Így csökkentheti projektkockázatait rugalmas HR-stratégiával

A projektalapú működés munkaerő-gazdálkodási kihívásai

A projektszervezetek egy alapvető dilemmával néznek szembe: hogyan tudják biztosítani a megfelelő szakembergárdát a csúcsidőszakokban úgy, hogy közben elkerüljék a kihasználatlan kapacitások fenntartását a nyugodtabb időszakokban?

Az IT szektorban például a vezetők kétharmada tervez automatizációs projekteket 2025-ben – ezek jellemzően speciális, időszakos szakértelmet igényelnek. Eközben más ipari szektorokban jelentős visszaesés figyelhető meg, ami jól szemlélteti a különböző területeken jelentkező hullámzó kapacitásigényeket. A hagyományos, fix létszámra épülő működési modell ezekre a kihívásokra már nem tud megfelelő választ adni.

A rugalmas munkaerő-állomány stratégiai előnyei

Projektalapú működés esetén a fix bérköltségek rugalmassá tétele komoly üzleti előnyt jelenthet. Bár a munkaerő-kölcsönzés díjakat von maga után, számos rejtett költségtől szabadulhat meg a vállalat:

Projektköltségek precíz allokációja : Minden humánerőforrás-költséget közvetlenül hozzá lehet rendelni az adott projekthez

: Minden humánerőforrás-költséget közvetlenül hozzá lehet rendelni az adott projekthez Adminisztrációs terhek minimalizálása : A HR-adminisztráció, bérszámfejtés és kapcsolódó feladatok kiszervezése jelentős belső erőforrásokat szabadít fel

: A HR-adminisztráció, bérszámfejtés és kapcsolódó feladatok kiszervezése jelentős belső erőforrásokat szabadít fel Csökkentett jogi és adminisztrációs kockázatok: A kölcsönző cég átvállalja a foglalkoztatással járó jogi kötelezettségeket

A rugalmasság és az adminisztrációs terhek csökkenése bőven ellensúlyozza a kölcsönzési díjakat – különösen ha figyelembe vesszük a rövidebb felmondási idő nyújtotta alkalmazkodási lehetőségeket.

A munkaerő-kölcsönzés mint stratégiai eszköz

Bár a munkaerő-kölcsönzés piaca Magyarországon szerkezeti átalakuláson megy keresztül – egyes szektorokban visszaesés, másutt növekedés tapasztalható –, a szolgáltatás különösen értékessé vált a projektalapon működő vállalatok számára:

Azonnali erőforrás-mobilizálás : A hosszadalmas toborzási folyamatokkal szemben a kölcsönzött munkaerő rövid időn belül munkába állhat

: A hosszadalmas toborzási folyamatokkal szemben a kölcsönzött munkaerő rövid időn belül munkába állhat Speciális szaktudás ideiglenes bevonása : Költséghatékonyan lehet alkalmazni olyan kompetenciákat, amelyek kritikusak egy-egy projekthez, de folyamatosan nincs rájuk szükség

: Költséghatékonyan lehet alkalmazni olyan kompetenciákat, amelyek kritikusak egy-egy projekthez, de folyamatosan nincs rájuk szükség Szezonális és projektalapú rugalmasság: Ideális megoldást kínál a változó kapacitásigények kezelésére

Ez a rugalmasság minden szektorban kiemelkedő előnyt jelent, legyen szó akár szezonális kereskedelmi csúcsokról, akár speciális technológiai fejlesztési projektekről.