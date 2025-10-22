október 23., csütörtök

Tegnap, 0:00

Marco Rossi 7 éve elhivatott a magyar válogatott élén

A magyar labdarúgó-válogatott immáron hetedik éve dolgozik együtt Marco Rossival. Az olasz szakember 2018-ban vette át a nemzeti csapatot, és azóta nemcsak stabilitást, hanem komoly eredményeket is hozott a magyar futballnak. Az elmúlt hét évben Rossi nem egyszer bizonyította, hogy elhivatottsága és szakmai tudása új szintre emelte a válogatottat.

Marco Rossi 7 éve elhivatott a magyar válogatott élén

Egy új korszak kezdete

Marco Rossi 2018 nyarán lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, amikor Georges Leekens rövid idő után távozott a posztról. A magyar futballközvélemény ekkor még szkeptikus volt, hiszen Rossi előtte a Budapest Honvéd kispadján dolgozott, és bár 2017-ben bajnoki címet szerzett a klubbal, sokan kérdésesnek tartották, hogy képes lesz-e a válogatott élén is sikereket elérni. Az elmúlt évek azonban minden kétséget eloszlattak. A témában itt is érdemes olvasgatni, ha kíváncsi vagy a legfrissebb hazai és nemzetközi futball hírekre: https://www.sportivo.hu/.

Sikerek és mérföldkövek

Rossi vezetésével a magyar válogatott kijutott a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságra, ami önmagában óriási fegyvertény, hiszen korábban ritkán sikerült folyamatosan két kontinensviadalon is ott lenni. A 2021-es tornán Magyarország helytállt a „halálcsoportban” Németország, Franciaország és Portugália ellen, és bár nem jutott tovább, emlékezetes mérkőzéseket vívott. A 2024-es Eb pedig már a fejlődés újabb bizonyítéka volt, ahol a csapat fegyelmezett játékkal és szervezettséggel szerepelt.

A Nemzetek Ligájában is komoly bravúrok születtek. A magyar válogatott többek között Anglia és Németország legyőzésével hívta fel magára a figyelmet, és az európai futballszíntér egyik legnagyobb meglepetéscsapatává vált. Rossi irányítása alatt a válogatott védekezése sokat erősödött, miközben támadásban is képes volt váratlan húzásokra.

A jövő kilátásai

A szakértők szerint a magyar válogatott Rossi alatt stabil alapokra építhet, és a következő nagy cél a 2026-os világbajnokságra való kijutás lehet. A csapat gerince jelenleg is erős: Gulácsi Péter, Szoboszlai Dominik, Orbán Willi és Fiola Attila vezérletével a válogatott bármelyik ellenfél ellen versenyképes tud lenni. Emellett egyre több fiatal játékos kopogtat a válogatott ajtaján, ami hosszú távon biztosíthatja a folytonosságot. Rossi maga is hangsúlyozta a Nemzeti Sportnak adott interjúban, hogy az elhivatottsága ennyi utő után sem csökkent. Azt mondta: „Maximálisan elhivatott vagyok, ez azóta sem változott.”

De hogyan vált Rossi a magyar futball meghatározó alakjává?

kihívással találta szembe magát. Következetes munkájával és alázatával hamar elnyerte a játékosok és a szurkolók bizalmát. Nemcsak taktikailag frissítette fel a csapatot, hanem közösséget is kovácsolt belőle, mindig hangsúlyozva, hogy számára ez hivatás. Ennek köszönhetően vált mára a magyar futball egyik legelismertebb alakjává.

Hét év alatt bebizonyította, hogy a magyar válogatott képes stabilan versenyezni Európa elitjében. Ha ugyanezzel a lendülettel és elszántsággal folytatja, minden esély megvan arra, hogy a közeljövőben még nagyobb sikereket érjen el a nemzeti csapat.

 

