Tovább építik határon túli kapcsolataikat – Sepsiszentgyörgyi diákok és tanárok is Egerbe jönnek tanulni

Tovább építi kapcsolatát a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum és a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola. A két intézmény közötti kapcsolat nemrég kezdődött, már márciusban is jártak itt erdélyiek. Az elmúlt hetekben a Heves vármegyeiek tettek látogatást Kovászna megyében, most pedig egy egri konferencián vett részt Szőke Annamária, a sepsiszentgyörgyi iskola igazgatója.

Október vagy november folyamán kollégáim és diákjaink jönnek majd Egerbe, és az autószerelő műhelyben vesznek majd részt gyakorlatokon. Ez a szakterület működik iskolánkban is, és azt vettük észre, hogy itt fejlettebb a technológia. Ezen kívül továbbképzéseken, konferenciákon szeretnénk részt venni, hogy azokat az új információkat, lehetőségeket, amik Magyarországon elindultak, valamennyire nálunk is tudjuk kamatoztatni

– mondta Szőke Annamária.

Az 53 éves intézmény kezdetben mechanikával foglalkozott, de két másik iskolát magába ölelve új képzésekkel bővült. A Kós Károly Szakközépiskola a textil- és faipart, építészeti és élelmiszeripari szakterületeket hozta magával, és hozzájuk került egy mezőgazdasági iskola is. A négy éves szaklíceumi oktatáson kívül három éves szakiskolai oktatásban, és líceum utáni szakképzésben folytathatják tanulmányaikat a diákok. A posztlíceumi egészségügyi képzésekre nagyon sok diák jelentkezik.

Mi is próbálkozunk a duális oktatással, de a romániai jogszabályok teljesen eltérnek a magyarországitól, emiatt kicsit nehezebben indul el, és reménykedünk abban, hogyha a cégvezetők juttatása jobb lesz, akkor érdekeltebbek lesznek a duális oktatásban való részvételben

– fejtette ki az igazgató, aki szerint az is segítene, ha a végzett fiatalok közül többen maradnának munkavállalóként a gyakorlati helyükön.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola eddig is rendelkezett pécsi, budapesti iskolai kapcsolatokkal, de ezek az évek – főként a covidos időszak – folyamán lazultak, és próbálják újra aktívabbá tenni őket. A régiek mellett újakat is igyekeznek építeni, és a diákoknak, oktatóknak is új lehetőségeket adni. Szeretnék, ha mindenkinek eredménnyel járna a kapcsolatépítés és példaként szolgálna más intézmények számára is.

Nagyon fontos számunkra, hogy a határon átnyúló kapcsolatokkal is rendelkezzünk, hiszen minden ilyen kapcsolat egyfajta szakmai többletet ad az oktatóknak és a diákoknak. Új kihívásokat, új lehetőségeket mutat be, illetve szembesíti őket azzal, hogy esetenként az itthoni szakképzés milyen előnyökkel bír a külhoni szakképzéshez képest. Több határon átnyúló kapcsolatunk is van, Rimaszombattal évtizedek óta tart az együttműködésünk, és kiváló kapcsolatot alakítottunk ki egy nagyváradi szakképző intézménnyel, de mindezek közül kiemelkedik a sepsiszentgyörgyi kapcsolatunk. Azt gondoljuk, hogy tartalmilag, szakmailag ez a legerősebb, legintenzívebb és leginkább mindkettőnk javát szolgáló együttműködés

– fejtette ki Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója.