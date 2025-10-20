1 órája
Sokakban ott van a vállalkozói tehetség, segítenek kibontani
A jövő vállalkozói a mostani középiskolások. A Vállalkozni fogok országos rendezvénysorozat egri állomásán, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum közreműködésével őket igyekeznek megszólítani, hogy ha nem is most, hanem tapasztalatszerzés után merjenek belevágni az önálló üzletbe.
Vállalkozni fogok címmel indított vállalkozásismereti kurzust fiataloknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Kulturális Minisztérium. A roadshow nyolcadik állomása Eger volt, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikumában több mint száz végzős középiskolás kapott inspirációt és oktatást a vállalkozás elindításához. Kerékgyártó Gábor, az MKIK főközgazdásza szerint a programsorozat lényege, hogy megbeszéljék, alkalmas-e valaki vállalkozni. Ha igen, akkor élete során reális döntés lehet, akár most, fiatalon, hogy ne alkalmazottként, hanem saját üzletet építve fusson be karriert. A Corvinus Egyetem szakértői képzésének köszönhetően kapnak oktatást a fiatalok, és arra buzdítják őket, hogy egyszerűsített üzleti koncepcióval induljanak el, adjanak be pályázatot, a legjobbak ugyanis a kamarának és a minisztériumnak köszönhetően egy ingyenes mentorálási programon vehetnek részt, ahol segítenek nekik elindulni.
Kerékgyártó Gábor szerint azért a 16-25 év közöttieket célozták meg, mert ők fölvehetik a munkáshitelt, amit akár be is fektethetnek, s amiből már egy kisebb vállalkozást is el lehet indítani, megalapozhatják életüket.
A munkáshitel is segíthet az önálló vállalkozás leindításában
Az eseményen dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára köszöntőjében kifejtette, a szakmaszerzés és a vállalkozás iránti érdeklődés kéz a kézben jár. Egy munkaerőpiacra kilépő, szakmát tanult fiatalnak nagyon sok lehetősége van már. Az elmúlt években úgy alakítottuk át a szakképzést, hogy a diákokat minél inkább motiválttá tegyék a tanulásra. Erről szól az ösztöndíjrendszer, erről szól a duális képzés. A végzett diákok a tanulmányi eredménytől függően pályakezdési juttatást kaphatnak, de erről szól az idén januártól elérhető munkáshitel is.
- Azt is látjuk, hogy egy vállalkozás elindításában benne van a szabadság, az álom megvalósítása, de az is szükséges hozzá, hogy meglegyenek azok az ismeretek, mi mindenre kell egy vállalkozónak figyelnie. Nem elég csak jól kivégezni a munkát, ügyvitelt is kíván. Az intenzív tanulási kurzus segít abban, hogy legyen átfogó képletek arról, mit jelent egy vállalkozást felépíteni és működtetni – emelte ki dr. Varga-Bajusz Veronika.
A kamara információkkal segít
Dr. Bánhidy Péter, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt kérte a diákoktól, legyenek büszkék iskoláikra és becsüljék meg, mert sikeres vállalkozók kerültek ki onnan. Ismertette, a kamara egyik feladata, hogy egy vállalkozást annak teljes működése alatt patronáljon, minden téren segítsen. Ha vállalkozók lesznek, segítenek fölkészülni a pályára. Munkatársaik előadást tartanak, amelyek kellő alapot adnak a vállalkozások megindításához, az előttetek álló feladatok megismeréséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködve vállalkozási kompetenciát fejlesztenek. A kamara a pénzügyi háttér biztosításában is segít például a Széchenyi Kártya, a Demján Sándor Tőkeprogram révén.
- Egy kezdő vállalkozás indításakor energiát, pénzt, munkát kell belefektetni, mégis előfordul, hogy 2-3 éven belül egy vállalkozás megszünteti a működését. Ez a megfelelő szakértelem, a szakértői háttér és a mentorálás hiányából fakadhat. Ez a rendezvénysorozat ezt kívánja pótolni – magyarázta dr. Bánhidy Péter. Hangsúlyozta, a térség és a város gazdasága szempontjából is szükség van a fiatalokra, számítanak rájuk, övék a jövő.
Belőlük lesznek a jövő vállalkozói
Milibák-Veres Erika, a házigazda Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója reméli, ez a rendezvény is löketet ad majd, ha nem is most, hanem évek múlva, hogy a diákokból sikeres vállalkozók legyenek. Megkérdezte a közönséget is, ki szeretne milliomos vállalkozó lenni, ám erre kevesen nyújtották kezüket, milliárdos viszont annál több. Reméli, megkapják azt a pluszt, ami kell ahhoz, hogy el tudjanak indulni az úton.
- Rajtatok fog múlni, hogy lesznek-e a szolgáltatásban vállalkozók. Lesz-e az építőiparban vállalkozó, lesz-e könyvelő, lesz-e mérnök vállalkozó, tudunk-e kihez fordulni? A vállalkozás magja egy picit mindenkiben ott van, de hogy kicsírázik-e, az nagyon sok mindentől függ. Mindenki olyanná válik, akár vállalkozóvá, akár alkalmazottá, amilyenné a fejében összerakja az életét. Én arra biztatlak benneteket, hogy ne féljetek, ne rettenjetek meg, ne tántorítson el benneteket semmi. A nehézségek arra valók, hogy azokat legyőzzük – biztatta a diákokat a főigazgató.
Vállalkozni fogok - kell egy kis tapasztalat
Kérte, ha 10 év múlva valakiből vállalkozó lesz, jöjjön vissza a Sárváriba, és mondja el, mutasson példát az utána következő generációknak. Egy egykori keris diák be is mutatkozott a rendezvényen, a szakácsként végzett Argyilán István tíz évig dolgozott a vendéglátásban alkalmazottként, majd önálló vállalkozást indított, kezdetben hidegkonyhás készítményekkel és kistermelői szörpökkel, lekvárokkal foglalkozott, a Covid óta viszont szelfipontok készítésével és üzemeltetésével, kistermelői élelmiszerekkel, vendégházakkal vállalkozik.
