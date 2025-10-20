Sokakban ott van a vállalkozói tehetség, segítenek kibontani

Vállalkozni fogok címmel indított vállalkozásismereti kurzust fiataloknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Kulturális Minisztérium. A roadshow nyolcadik állomása Eger volt, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikumában több mint száz végzős középiskolás kapott inspirációt és oktatást a vállalkozás elindításához. Kerékgyártó Gábor, az MKIK főközgazdásza szerint a programsorozat lényege, hogy megbeszéljék, alkalmas-e valaki vállalkozni. Ha igen, akkor élete során reális döntés lehet, akár most, fiatalon, hogy ne alkalmazottként, hanem saját üzletet építve fusson be karriert. A Corvinus Egyetem szakértői képzésének köszönhetően kapnak oktatást a fiatalok, és arra buzdítják őket, hogy egyszerűsített üzleti koncepcióval induljanak el, adjanak be pályázatot, a legjobbak ugyanis a kamarának és a minisztériumnak köszönhetően egy ingyenes mentorálási programon vehetnek részt, ahol segítenek nekik elindulni.

Dr. Varga-Bajusz Veronika államtitkár az ösztöndíjrendszert és a munkáshitelt méltatta a Vállalkozni fogok rendezvényen, amelyek segíthetnek az önálló vállalkozás elindításában

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Kerékgyártó Gábor szerint azért a 16-25 év közöttieket célozták meg, mert ők fölvehetik a munkáshitelt, amit akár be is fektethetnek, s amiből már egy kisebb vállalkozást is el lehet indítani, megalapozhatják életüket.

A munkáshitel is segíthet az önálló vállalkozás leindításában

Az eseményen dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára köszöntőjében kifejtette, a szakmaszerzés és a vállalkozás iránti érdeklődés kéz a kézben jár. Egy munkaerőpiacra kilépő, szakmát tanult fiatalnak nagyon sok lehetősége van már. Az elmúlt években úgy alakítottuk át a szakképzést, hogy a diákokat minél inkább motiválttá tegyék a tanulásra. Erről szól az ösztöndíjrendszer, erről szól a duális képzés. A végzett diákok a tanulmányi eredménytől függően pályakezdési juttatást kaphatnak, de erről szól az idén januártól elérhető munkáshitel is.

- Azt is látjuk, hogy egy vállalkozás elindításában benne van a szabadság, az álom megvalósítása, de az is szükséges hozzá, hogy meglegyenek azok az ismeretek, mi mindenre kell egy vállalkozónak figyelnie. Nem elég csak jól kivégezni a munkát, ügyvitelt is kíván. Az intenzív tanulási kurzus segít abban, hogy legyen átfogó képletek arról, mit jelent egy vállalkozást felépíteni és működtetni – emelte ki dr. Varga-Bajusz Veronika.