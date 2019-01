A betegadatok komplex kezelése az orvosi ellátás során a legnagyobb érték

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) elindításával, az egészségügyben példátlan volumenű informatikai fejlesztéssel a kormány lefektette a digitális egészségügy alapjait.

Az indulás óta a háziorvosok, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a gyógyszertárak és a mentőszolgálat mellett egyes magánszolgáltatók is csatlakoztak és töltenek fel egészségügyi adatot a rendszerbe. Cél, hogy 2020-ig a betegellátásban résztvevő minden hazai egészségügyi intézmény és vállalkozás kapcsolódjon az EESZT-hez.

Közös érdekünk, hogy minden betegadatunk egy helyen elérhető legyen orvosaink részére, függetlenül attól, hogy állami intézményben vagy magánrendelőben kaptuk a kezelést. Az EESZT-hez már csatlakoztak a különböző implantátumok és protézisek (például fog, csípőprotézis, szemlencse vagy hallókészülék) beültetését végző szolgáltatók, és folyamatosan csatlakozik a magánegészségügy egyre több szereplője is.

Az EESZT élesítésével elindult egy önvezérelt, minőségbiztosítási folyamat, amely nemcsak az egészségügyi informatikára, hanem a teljes ellátó rendszerre, így az orvosok munkáját segítő betegútszervezésre, és a gyógyítási folyamatokra is hatással lesz. Elkerülhetőek a feleslegesen megismételt vizsgálatok és a szakemberek számára ellenőrizhetőek a felmerülő gyógyszerkölcsönhatások.

Várhatóan 2019 év végére készül el az EESZT mobilon is elérhető felülete, így az állampolgárok majd könnyebben, egyszerűbben érhetik el egészségügyi adataikat. Emellett megjelenhetnek egészségügyi témájú mobilalkalmazások is, ami megnyitja az utat a betegellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot kiegészítő fejlett, 21. századi telemedicinaszolgáltatások előtt is. További fontos fejlesztés a betegellátás során keletkező dokumentumok szabványosítása, amely lehetővé teszi az adatok gépi feldolgozását. Ez hatalmas áttörést hozhat, hiszen a rendszerezett és feldolgozott egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják támogatni. A páciensek így még gyorsabb, hatékonyabb és személyre szabottabb ellátáshoz juthatnak.

A betegadatok komplex kezelése az orvosi ellátás során a legnagyobb érték, éppen ezért nagyon fontos, hogy háziorvosunk is megfelelő részletességgel kitöltse eProfilunkat, különös tekintettel az esetleges allergiákra, rendszeresen szedett gyógyszerekre – erre nagy szükség lehet balesetet szenvedett vagy öntudatlan beteg esetén.