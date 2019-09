A Gazdasági Versenyhivatal több esetben szabott ki versenyfelügyeleti bírságot kiskereskedelmi áruházláncok akciótartási gyakorlata miatt, azonban továbbra is számos panasz és bejelentés érkezik a fogyasztókat megtévesztő reklámok és kereskedelmi kommunikációk kapcsán. Valószínűsíthető, hogy egy áruházlánc akciótartási gyakorlatának lebonyolításánál tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat,

ha a terméket az áruházban a meghirdetett időszakban nem a meghirdetett áron tudja megvásárolni a fogyasztó;

ha a kedvezményes áron meghirdetett termék már az akció nyitó napján nem megvásárolható, vagy elfogyott;

ha nem a meghirdetett kedvezmény mértékével csökkentették az árat;

ha a meghirdetett kedvezmény nem valós, mert a kedvezmény alapját képező áron nem értékesített az áruházlánc, vagy az akció kezdete előtti időszakban a vállalkozás felemelte a termék árát, és az akcióban elérhető kedvezményt a megemelt árhoz viszonyította;

ha a garantált ajándékot nem kapja meg a fogyasztó annak ellenére, hogy az ajándékakció még folyamatban van.

A GVH azt javasolja, hogy ha szórólapról, akciós újságból vagy az áruház internetes honlapján tájékozódik, gondolja végig higgadtan és győződjön meg az alábbiakról:

milyen időtartamban érhető el a választott termékre vonatkozó kedvezményes ár, vagy mikor és milyen ajándék kapható;

az akciót meghirdető vállalkozás a készlet erejéig hirdette-e a termék elérhetőségét, vagy esetlegesen a feltüntetett korlátozott darabszámban vásárolható meg a termék;

az áruházlánc mely kereskedelmi egységei, boltjai, áruházai vesznek részt az akcióban;

ajándékakció esetén meddig kaphatóak az ajándékra jogosító pontok, kuponok, stb., illetve beválthatóak-e még arra az ajándékra, amit szeretne megszerezni;

ha a kiszemelt akcióról televízióból, rádióból, óriásplakátról, city light plakátról vagy internetes hirdetésből szerez tudomást, próbáljon meg más információforrásból is tájékozódni a fenti fontos körülményekről. Erre általában az áruházlánc honlapja a legalkalmasabb forrás.

Tartsa fejben, hogy fogyasztói panaszát érdemes elsődlegesen a helyszínen, az áruházlánc ügyfélszolgálatán, illetve alkalmazottjai felé jelezni. Ezt megteheti írásban is a minden üzletben kötelezően megtalálható „Vásárlók Könyvében”. Ha az áruház 30 napon belül nem válaszol, illetve válaszát nem fogadja el, a fővárosi, illetve megyei Kormányhivatalhoz is fordulhat. A hatóságok a fogyasztói panaszokat eljuttatják a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megfelelő szervezethez, így a Gazdasági Versenyhivatalhoz is.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Egerben

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít az egrieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen, – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó, – Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

3300 Eger, Trinitárius utca. 2. I. em.

Tel: +36 30 741 2373

E-mail: eger@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd: 9:00-13:00

Szerda: 12:00-16:00

Csütörtök: 9:00-13:00

Péntek: Zárva

www.fogyasztovedok.hu