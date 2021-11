Az energikus divattervező, Király Beáta tudja, mire van szüksége egy nőnek

Egy napot eltölteni Király Beáta fashion designerrel felér egy kalandtúrával. Anyagok, minták izgalmas világába vezet el a fáradhatatlan divattervező, akinek a ruhái is olyanok mint ő: színesek, energikusak, nőiesek, különlegesek. Csupa élet mind, mint Beáta maga.

A Tündérszépek felkészítő táborában Király Beáta ruháiban is a kamera elé álltak a döntőbe jutott lányok és természetesen a fináléban is az ő darabjait viselték. Most sikerült egy teljes napot eltöltenünk az energikus fashion designerrel és előre elárulhatjuk: a lendülete azonnal magával ragadott minket. Ahogyan a ruhái is.

Király Beáta alkotásairól – mert nyugodtan használhatjuk ezt a szót – nem lehetett levenni a szemünket. Már akkor sem, amikor ezek a ruhaköltemények még csak vállfán pihentek.

Például a vagány ciklámen overall fekete csipkével, a szexi vörös estélyi és a bájosan ártatlan virágmintás koktélruha ugyanazon nő három különböző arcát képes megmutatni de ott volt mellettük a türkiz-arany csillogó rafinériája, a napsárga lebegős könnyedsége és a hófehérre mindig jellemző elegancia…és természetesen még nem értünk a kollekció végére, amelytől a döntős lányok szava is elállt.

A saját stílusomat adom minden darabnak és nem csak a ruháknak vagy az estélyieknek.

Nálam nagyon erős a bikini és a trikini kínálat. Nem konfekciókban gondolkodom. Máshol nem igazán fordul elő, hogy beletesznek mondjuk +2 centit az anyagba mert valaki mellben erősebb – részletezte Beáta, aki személyre szabottan is tervez kollekciót ha valaki annyira inspirálja. Így például Burján Szafinak vagy Kocsis Korinna szépségkirálynőnek.

– Nálam, a X. kerületben található Betty’s Saloonban bárki megtalálja a számítását. Saját példámból is tudom, hogy milyen az, ha valaki vékonyabb testalkatú vagy éppen kevésbé az. Minden ruhám az én ruhám, az én viseletem, magamon kísérleteztem ki. Hitelesen tudok ruhát ajánlani annak is, akinek hatvanas a dereka és annak is, akinek például van egy kis hasa, mert én is megtapasztaltam ezeket – mosolyodott el a tintakékben ragyogó divattervező.

És bár soknak tűnhet, ha valaki talpig egy színben van, Beáta ezt ügyesen megkerülte, hiszen kiegészítőivel és sminkjével szép harmóniát alakított ki. Ez egyébként kreációira is jellemző. Ha színeket használ akkor mintákat nem, ha viszont pont mintákban gondolkodik, akkor a színekkel bánik csínján.

A Sex and the City darabjai például fekete-fehérek, újságcikkes mintájuk mellé viszont bátran választható pink kiegészítő, cipő és máris vagány, nőies egyedi stílust kölcsönöz viselőjének.

