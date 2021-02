Egy olcsó férfi karóra is lehet elegáns

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ár nem minden, ezt tudjuk. De azért óriási különbségek lesznek aközött, hogy egy kétezer vagy egy kétmillió forintos karórát vásárolunk és hordunk majd. De a középkategóriában sokszor egy-két tízezer forinttal jól gazdálkodva olyan elegáns darabokat is megcsíphetünk, amelyeknek hasonló hatásuk lesz, mint tízszer ennyibe kerülő óráknak. Ha jó helyen keresel, akkor akciós áron is találhatsz elegáns férfi karórákat.

Mennyire olcsó az olcsó?

A férfi karórák árai a közel semmi és a csillagos ég között mindenhol megtalálhatók. A Timestore kínálatában jelenleg több mint 1700 férfi karórát találunk. A legolcsóbb darabok 4000 Ft-tól kezdődnek és 10.000 Ft alatt több mint 50 terméket találunk! Mellékesen jegyezzük meg, hogy a legdrágább 20 termék 300.000 Ft feletti áron érhető el, a legdrágább modell 800.000 Ft feletti áron lehet a miénk.

És melyik olcsóbb modellel sugározhatunk eleganciát?

Mindennapi eleganciát már a Casio Collection Basic MTP-1236PL-7BEF karórával elérhetünk: ez 6500 Ft alatti darab. Ez egy 31 grammos, elemes, ásványi kristályüveges, sárgaréz tokos, analóg számlapos nemes bőr szíjas divatos darab.

A Casio-nál maradva a Collection Basic MTP-1259PD-2AEF is jó választás lehet elegancia szempontjából. Ez hasonló az előző darabhoz, de jobban megy mélykék öltönyhöz vagy nyakkendőhöz, az ára 12.990 Ft, de van, hogy akciósan 10.000 Ft alatt is elérhető. Ha ez a két modell tetszett, érdemes körbenézni a többi Casio Collection Basic modell között is: sok a hasonlóság, de természetesen minden modell különböző.

Ha a retró a mi stílusunk, és ehhez öltözködnénk fel, érdemes megnézni a Guess Retro Pop modelljeit: fekete, kék és piros színben is elérhetőek ezek a formabontó modellek. Színtől függően az árak 17.000 és 32.000 Ft között mozognak, de van, hogy akciók is

elérhetők.

Ha a hagyományosabb, sötétebb színeket kedveljük és tartjuk elegánsnak, mint a barnát, a Lorus Classic RH880BX9-es modellt ajánljuk. Ez a modell is nemes bőr szíjjal érkezik, vörös arannyal futtatott rozsdamentes acél tokban, analóg számlappal. Az árcédula itt 25.735 Ft.

Egy jó színkombináció lehet a tiszteletet parancsoló Pulsar PS9455X1, amely 100 méterig vízálló, hardlex kristályüveggel rendelkezik, és a barna nemes bőr szíjhoz esetében jól illik az ezüst tok és számlap. Ezt jelenleg még mindig 100 USD alatt a miénk lehet: az

ára 27.400 Ft.

Elég egy karóra az eleganciához?

Természetesen a megfelelő karóra kiválasztásán kívül egyéb dolgokra is figyelnie kell egy férfinak, ha stílusosan szeretne öltözködni. Egy melegítő nadrág mellett lehet félmilliós óránk is, még mindig nem fogunk eleganciát sugározni. A megfelelő öltöny, nyakkendő jó

esetben színben és stílusban is passzol a karóránkhoz: vagy ha szeretnénk, fordítva: a lényeg a kellemes összhang.