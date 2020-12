Építkezés hitelből – és ami mögötte van

Mindannyiunk életében elérkezik az a pillanat, amikor szeretnénk megteremteni saját otthonunkat. Még a tervezés elején érdemes átgondolni, hogy a leendő fészek egy használt lakás legyen, vagy esetleg egy új építésű ingatlan.

Amikor pedig sikerült dűlőre jutni, elindulhat a megvalósítás. Ebben a szakaszban az interneten keresgélve rengeteg információra bukkanhatunk, amik között rendkívül nehéz eligazodni. Pláne, ha az önerő mellé kölcsön bevonása is szükséges.

Elöljáróban annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy számtalan lakáscélú hitelkonstrukció létezik. Ezek, a hitelcélok szerint lehetnek telek vásárlására irányuló hitelek, új- vagy használt lakás vásárlásra fordítható konstrukciók, illetve építésre, felújításra, bővítésre, és korszerűsítésre felhasználható kölcsönök.

Cikkünkben az építési hitelekre fogunk fókuszálni, dióhéjban bemutatjuk a hiteltípus sajátosságait, feltételeit és segítünk elindulni a folyamaton.

Mi az építési hitel, és kinek előnyös?

Az építési kölcsön egy jelzáloghitel, azon belül is lakáscélú konstrukció, azonban annak is egy speciális fajtája. Akárcsak a többi lakáshitel, az építkezési hitel is kötött felhasználású, így csak és kizárólag erre a célra használható fel.

Talán kevesebben tudják, de az építési hitel igényelhető a meglévő ház bővítésére is, például egy plusz emelet építésére. Azonban fontos kikötés, hogy ennek önállóan, külön lakásként is meg kell állnia a helyét.

Leginkább azoknak lehet jó választás, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni, és a saját álmaikat, a saját elképzeléseiket szeretnék megvalósítani.

Az építési kölcsön mellett szól az is, hogy a jelenlegi alacsony jegybanki alapkamatnak köszönhetően kedvező kamatozás mellett, hosszú futamidőre igényelhetünk nagyobb összeget. Ugyanakkor az építési hitel egyike a legbonyolultabb hiteltípusoknak, ugyanis vannak olyan speciális jellemzői, amikkel fontos tisztában lenni már a tervezgetéskor.

A hitel sajátosságai és jellemzői

A legfontosabb tudnivaló az, hogy az igényelt összeget nem egyben kapjuk meg, mint például használt lakás vásárlása esetén, hanem szakaszosan folyósítják. Ez pedig függ attól, hogy milyen készültségi szinten áll a ház az egyes szakaszoknál. Továbbá – mint minden lakáscélú hitelnél – feltétlenül szükségünk lesz fedezetre, önerőre, illetve némi tartalékra is.

Nem elég a telek, kell az önerő is

Habár a telek értéke is beleszámít az önerőbe, a terület mellett rendelkeznünk kell bizonyos mennyiségű saját összeggel is. Leginkább a bankoktól függ, hogy mekkora az elvárt önerő mértéke, azonban általánosságban elmondható, hogy legalább a várható építkezési költségek 20%-ával kell rendelkeznünk.

Szakaszos folyósítás

Ahogy fentebb említettük, az építési kölcsönt nem egyben kapjuk meg, hanem szakaszosan utalják el, megelőlegezve a következő rész munkálatainak költségét (általában kivétel ez alól az utolsó 10%, ugyanis ezt utólag kapjuk meg). Az első folyósítás általában a 30%-, 45%-os beépítést követően érkezik. Hogy mekkora a készültségi fok, azt a bank értékbecslője állapítja meg.

Amennyiben elértük a szükséges készültségi állapotot, és az értékbecslő jóváhagyja azt, akkor érkezik a hitelösszeg következő része. A pénzintézetek általában 3-4 részletben utalják el az összegeket.

Államilag támogatott lehetőségek építkezésre

Amennyiben megfelelünk a feltételeknek, szerencsére több állami támogatás is a segítségünkre lehet a finanszírozásban, amikkel akár az önerőt is fedezhetjük.

CSOK+hitel

Amennyiben teljesítjük a szerződésben foglaltakat, a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény) jelentős, akár vissza nem térítendő állami támogatással segítheti céljainkat. Emellé pedig a fiatal, családalapítás előtt álló, vagy már kisgyermekes párok kamattámogatott lakáshitelét (CSOK hitel) is igényelhetjük, melynek összege – a támogatáshoz hasonlóan – a vállalt, illetve meglévő gyermekek számától függően kerül megállapításra.

A CSOK 1 gyermek után 600.000, 2 gyermek után 2.600.000, 3 gyermek után pedig 10 millió forint támogatást biztosít. A CSOK mellé pedig a kedvezményes, 3%-os kamatozású lakáscélú kölcsön is felvehető, maximum 15 millió forint értékben.

Mi szükséges az igényléshez?

Ahogyan fentebb is írtuk, szükséges hogy legalább 20%-os önerővel rendelkezzünk. Ezen felül vannak különböző személyi-, valamint egyéb, például az ingatlant érintő kitételek is.

#1 A legfontosabb személyi feltételek

Természetesen ahhoz, hogy kölcsönt vehessünk fel, be kell tölteni a 18. életévünket. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy hány évesen kötjük a szerződést, hiszen adósként a futamidő lejártakor nem lehetünk idősebbek 70 évnél.

Fontos kitétel, hogy nem lehet tartozásunk az adóhatóság felé, valamint nem szerepelhetünk negatív státusszal az adósok listáján – azaz a KHR-adatbázisban – sem.

Az igényléshez szükség van jövedelemigazolásra is, legalább 3-6 hónap folyamatos munkaviszonnyal. Vállalkozók esetében pedig legalább egy, lezárt naptári adóévvel és a NAV által kiállított jövedelemigazolással kell rendelkezni.

#2 A felvehető hitel összege

Hogy mekkora kölcsönt vehetünk fel, nagymértékben függ a jövedelmünktől, valamint attól, hogy a bank felé biztosítékként felajánlott ingatlanfedezet milyen várható forgalmi értéken kerül megállapításra.

Hogy mekkora minimális jövedelem szükséges a hitelfelvételhez, pénzintézet függő, de általánosságban elmondható, hogy alkalmazottként minimum nettó 100.000 forinttal érdemes kalkulálni. Amennyiben kevésnek bizonyul a jövedelem, adóstársként bevonhatjuk az ügyletbe párunkat, házastársunkat, vagy más rokont is, hiszen ilyenkor az összjövedelem mértéke számít.

Ingatlanfedezetként legtöbbször az épülő ház szokott szolgálni. Ilyenkor a bank értékbecslője egy várható forgalmi értéket állapít meg, valamint meghatározza azt is, hogy a fedezet milyen összegig hitelezhető, ez pedig befolyásolja a szükséges önerő mértékét is.

#3 Számlabemutatási kötelezettség

Szükséges, hogy igazolni tudjuk az elvégzett munkákat, és az alapanyag költségeket. Épp ezért, ha állami támogatást veszünk igénybe az építkezéshez, kötelesek vagyunk ezeket számlákkal igazolni, minimum 70%-ban. “Normál” piaci építési hitel esetén általában nincs ilyen kötelezettségünk, de ez szintén függ a kölcsönt folyósító pénzintézettől.

Számoljunk egyszerűen, építési hitel kalkulátorral!

Sajnos egyáltalán nem egyszerű megtalálni a számunkra leginkább megfelelő konstrukciót, ugyanis bankonként rengeteg ajánlattal, és különböző feltételekkel találkozhatunk.

Azonban jó kiindulási alap lehet egy olyan felhasználóbarát építési hitel kalkulátor, ami összehasonlítja az ajánlatokat. Ebben az esetben csak a felvenni kívánt hitel összegét kell megadnunk, és azt, hogy mennyi időre szeretnénk igényelni. A kalkulátor pedig megmutatja a legjobb ajánlatokat, a kamatok mértékét, a THM-et és hogy várhatóan mekkora lesz a havi törlesztőrészlet.

De mindezek mellett is elengedhetetlen, hogy a hitelfelvétel előtt megfelelően tájékozódjunk a témában.

Hol és hogyan lehet építési hitelt igényelni?

Építési kölcsönt bankoknál és bankfüggetlen hitelközvetítő cégeken keresztül egyaránt igényelhetünk. Ha besétálunk egy bankfiókba, úgy csak és kizárólag az adott bank saját ajánlatai között válogathatunk. Ez pedig könnyen lehet, hogy nem a legmegfelelőbb – tekintve, hogy a különböző bankok ajánlatai között akár több milliós eltérések is lehetnek.

Egy független hitelszakértő azonban segít eligazodni, hiszen díjmentesen összehasonlítja az egyes konstrukciókat, és kiválasztja azt, ami számunkra a leginkább megfelelő. Az összehasonlítás során a szakértők figyelembe veszik a jövedelmünket, az önerő mértékét, és minden fontos részletet ahhoz, hogy biztosan a legmegfelelőbb konstrukciót válasszuk, és azt a bankot, ahol biztonsággal “átmehetünk” a hitelbírálaton.

Mindezek mellett pedig segít az állami támogatásokkal kapcsolatos tájékozódásban és ügyintézésben is.

Összegzés

Nyilvánvaló, hogy az építési hitelek meglehetősen összetett konstrukciók, így nem is csoda, ha már a hitelfelvétel előtt rengeteg kérdéssel találjuk szembe magunkat. Habár egy megbízható kalkulátor jó kiindulópont lehet, ez még csak az út eleje, hiszen össze kell gyűjteni a szükséges dokumentumokat, és meg kell felelni a hitelbírálaton is.

Éppen ezért érdemes utánanézni a támogatási lehetőségeknek, körültekintően választani és mindenek előtt segítséget kérni egy szakértőtől, aki a mi érdekeinket képviseli, hiszen a kölcsön felvételével több évtizedre is elkötelezhetjük magunkat, a végeredmény pedig az épülő otthont tekintve nagyon nem mindegy.

