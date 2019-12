Ez történik a bőrrel arcpakolás használata nélkül

Egyeseknél az arcápolási rutin kimerül az esti arcmosásban. Ám bele sem gondolnak abba, hogy az arcpakolás javíthatja a bőrt és annak egész struktúráját. Pedig a jól megválasztott ápoló készítmény használatával teljesen megújulhat, hiszen visszanyerheti az ideális víztartalmát, rugalmasságát és megszokott, egyenletes felszínét.

A kor előrehaladásával megjelennek a ráncok, majd rövid időn belül el is mélyülnek. A test vízháztartásának változása mindezeket nagyban befolyásolja, aminek eredményeként az addig könnyen kezelhető arcbőr problémássá válik. Az úgynevezett anti-aging,

tehát magyarul az öregedést gátló arcpakolás, az összetevőinek köszönhetően halványítja a ráncokat és segít visszaállítani a bőr optimális nedvességét.

A dehidratáltság és a szarkalábak nem válogatnak, az embernek a húszas évei vége felé már erősen ajánlatos felvenni velük szemben a küzdelmet. Ugyanakkor az elterjedt felfogással ellentétben, nemcsak a száraz arcbőrrel rendelkezőknek válhat be az arcpakolás rendszeres alkalmazása, hanem a normál és zsíros típusúak egyaránt élvezhetik a jótékony hatását.

Ugyancsak tévhit, miszerint a pattanások csak a tinédzsereket sújtják. Mivel egyre csökken a hasznos vízmennyiség a szervezetben, így a hormonháztartás is nagy eséllyel felborulhat. A pórusokban felgyülemlett faggyú és más káros anyagok gyulladást okoznak, végül megjelennek a pattanások a felnőttek körében is.

Itt jönnek képbe az arcpakolás mellett a különféle ápoló és fertőtlenítő hatású olajok. Az ausztrál teafaolaj igazán kiváló mindezekben. Antibakteriális tulajdonságának hála, az aknék hamarabb elmúlnak, mint a kezeletlen vagy folyamatosan piszkált és nyomkodott társaik. Tehát nem érdemes puszta kézzel nekiállni és hadat üzenni a pattanásoknak, hiszen csak annyi a teendő, hogy az ausztrál teafaolajjal lekenjük az adott felületet.

Már napi 1-3 csepp bemasszírozásával lecsökken a gyulladás és az alkalmazásával akár a fejbőr és a haj is fellélegezhet. A zsíros és gombásodásra hajlamos felszín tisztításában egyaránt az élen jár. A kellemetlen tünetek mellett, az irritációt is visszaszorítja, ezáltal megszűnik a kellemetlen viszkető érzés és még fel is frissíti a hajzuhatagot.

Az ausztrál teafaolaj akár még a lábgombát és annak kísérő problémáit is visszaszoríthatja. Egy megnyugtató lábfürdő és nagyjából 10-20 csepp olaj keveréke fertőtleníti a lábat, megakadályozza a lábgomba terjedését, miközben stressz-oldó hatással is bír. Az ausztrál teafaolaj felhasználása igencsak sokrétű, akár még rovarcsípés ellen, különféle horzsolások kezelésére is bevethető.