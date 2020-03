Gördülékeny utazás eTA és ESTA elektronikus beutazási engedéllyel

Évszázadokkal ezelőtt még nem álltak olyan modern járművek a rendelkezésünkre, mint manapság. Akkor a technológia még gyerekcipőben járt, viszont mindenki mehetett amerre látott. Egyik kontinens felfedezése a másikat követte, egyik expedíció a másik után indult. Mára viszont fenekestől felfordult a világ! Néhány óra alatt átrepülhetünk Észak-Amerikába viszont rendelkeznünk kell útlevéllel, illetve itt jön képbe az ESTA USA beutazási engedély.

Egy világkörüli utazás egy életre szóló élménynek számít, viszont sokakat eltántorít a szükséges vízum beszerzésével járó ügyintézés. Bár az Európai Unión belül kedvünkre járhatunk kelhetünk, az Amerikai Egyesült Államok meglátogatása egy kicsivel körülményesebb az ügyintézést illetően. Persze nem kell megijedni, hiszen az ESTA USA beutazási engedélyt rendkívül egyszerű beszerezni, amennyiben nem vagyunk büntetett előéletűek és nincs semmi rejtegetni valónk, ami veszélyt jelenthet az Államok nemzetbiztonságára nézve. Az ESTA USA beutazási engedély is egyfajta vízum, amit elektronikus úton, tehát e-mail-en keresztül be lehet szerezni. A megfelelő űrlap kitöltését követően egy kis idő elteltével, már meg is érkezik a megadott e-mail címre az ESTA USA beutazási engedély, amivel beléphetünk az USA területére. Ez annak köszönhető, hogy hazánk is szerepel a vízummentességi listán.

Beléphetünk Kanadába is az eTA és ESTA elektronikus beutazási engedély birtokában

Miután online úton boldog ESTA tulajdonosokká váltunk, még akkor sem szabad megfeledkezünk az érvényes útlevélről és személyigazolványról. Ezek ugyanis mindenképp szükségesek ahhoz, hogyha szeretnénk belépni az USA területére. Innentől kezdve 90 napig arra barangolhatunk, amerre csak szeretnénk. Az eTA-val Kanadába is belépést nyerhetünk. Akárcsak az ESTA, ez is elektronikus úton igényelhető és jelentősen megkönnyíti az ügyintézést a határátkeléssel kapcsolatban. Hogyha hajón, kompon vagy vonaton érkezünk Kanadába, akkor nem kell az eTA-t felmutatnunk. Amennyiben a repülővel utazunk, mindenképp szerezzük be az eTA és ESTA elektronikus beutazási engedélyeket.