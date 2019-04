Günzer Tamás Halnapok Villányban

A kora tavasz a jó bor mellett az ízletes halak kedvelőit is Villányba csábítja, ahol április 28. és május 1. között immár 5. alkalommal várja a kifinomult gasztronómia szerelmeseit a Günzer Tamás Halnapok rendezvénysorozata.

Az előző esztendők sikere alapján biztosra vehető, hogy most is mind a tíz ujját megnyalja majd, aki ellátogat Villányba, ahol az 5. Günzer Tamás Halnapok keretében ezúttal is a Kopácsi Halfőző Mesterek remekei kerülnek terítékre – és mert a hal, amint tudjuk, úszni kíván, a torkukat Günzer Tamás és GNZR borok legnemesebbjeivel öblíthetik majd le a résztvevők.

Egy igazi borvidék-látogatás nem lenne teljes anélkül, hogy betekintenénk a legendás barrique-érlelő pincék mélyére is, ahol szokás szerint Günzer Tamás és Günzer Roland kalauzolja majd végig szakszerű vezetéssel a látogatókat – akik természetesen ott rögtön bele is kóstolhatnak a dél-baranyai borvidék napérlelte gyümölcseinek legfinomabbjaiba.

A borkóstolás és ételkülönlegességek mellett számos program színesíti a rendezvényt, így élőzenét hallgathat, kézműves-kiállítók termékeiből válogathat, traktoros Ördögárok-kalandtúrán zötyöghet az idelátogató – és hangsúlyozandó, hogy a felnőtteknek szóló programok idején a gyerekek a játszósarokban múlathatják az időt.

A rendezvényre a belépés ingyenes!

Cím: Villány, Baross Gábor utca 79.

www.gunzertamas.hu