Három frekvenciával kezdte el működését október 1-től megyénkben az egri székhellyel és helyi gyártással üzemelő Rádió 1 Heves megye, miután a 101.3 Rádió 1 Egerhez csatolták a 101.7-es gyöngyösi és a 87.9-es hatvani frekvenciákat is.

Az országosan is szinte egyedülálló szolgáltatással mintegy 250-300 ezer hallgatót ér el Heves megye rádiója, területspecifikusan lebontott hír, műsor – és hirdetési felületekkel, lehetőségekkel.

– Újabb nagy lehetőség ez számunkra: október 1-től komoly változás történt, a Rádió 1 nemcsak Egerben, hanem a gyöngyösi 101.7, és a hatvani 87.9-es frekvencián is fogható, így mostantól Mezőkövesdtől Gödöllőig zavartalanul élvezheti mindenki adásunkat. Ezeken a

frekvenciákon is stábunk gyártja a helyi tartalmakat: helyi hírekkel, helyi információkkal jelentkezünk egész nap, reggel 5-től délután 6-ig!

Ez a hirdetők számára is nagy lehetőség, hiszen az M3-as autópályán 110 km- es hosszúságban és 50 km-es szélességben egész Heves megyét lefedve tudják eljuttatni termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos hirdetéseiket – árulta el portálunknak Egyed Zsolt, a Rádió 1 Heves megye vezetője.

Mostantól mindhárom frekvencián hallhatók Eger kedvelt hangjai: Ferencz Norbert és Szabó Gábor műsorvezetőként, Magyar Gina és Puzsár Zsófia hírszerkesztőként.

– Izgalmas kihívás elé kerültünk produkciós és technikai téren is, amit úgy érzem, sikerrel vettünk. Új stúdiót építettünk a kor legmodernebb eszközeivel, digitális, érintőképernyős keverőpulttal. Büszkék vagyunk arra, hogy az adás hibátlanul startolt, még apróbb problémák sem merültek fel. Ez mind annak a profi, hatékonyan együttműködő csapatnak köszönhető, akikkel nap, mint nap együtt dolgozhatok. Természetesen a folytatásban sem dőlünk hátra, már a következő fejlesztéseket készítjük elő.

Legfontosabb feladatunkat így sikerrel el tudjuk látni jelentősen kibővített vételkörzetünkben is: hallgatóink reggeltől estig megkapnak

tőlünk minden olyan információt, ami a mindennapjaikat segíti – tette hozzá Fischer Gergő, a Rádió 1 Heves megye produkciós igazgatója. A megújulással, bővüléssel a legkorszerűbb technikai háttérre tett szert a Rádió 1 Heves megye, amely kiszolgálja a hallgatók minden igényét.

– Tudjuk, hogy a megyei lakosság megyei híreket, információkat szeret hallgatni, ezért továbbra is ott vagyunk azokon az eseményeken, amelyekről Heves megye lakosságának tudnia kell. A hozzánk befutó közérdekű hírekről is egész nap, azonnal értesítjük a hallgatóinkat, nemcsak adásban, hanem Facebook oldalunkon, valamint a radio1hevesmegye.hu oldalon is – ismerteti Magyar Gina, a Rádió 1 Heves megye egyik hírszerkesztője.

A Rádió 1 Heves megye reggeltől estig helyi tartalmakkal és a megszokottnál is színesebb hirdetési lehetőségekkel várja a rádiózókat.