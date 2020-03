Heves Megyei Vízmű Zrt. közleménye

Tekintettel a korona vírus terjedése miatt kialakult helyzetre felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy számláikat fizethetik banki átutalással is! Minden pénzintézetnél a 20.000 Ft alatti utalás díjmentes!

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy használhatják a számláinkon feltüntetett QR kódot is fizetéshez. Töltsék le telefonjaikra az I-csekk alkalmazást , regisztráció után olvassák be a QR kódot! Ez a fizetési mód a felhasználó részére teljesen ingyenes, bankkártyás fizetésnek minősül!

Felhasználóinknak jó egészséget, biztonságos otthoni ügyintézést kívánunk!

Heves Megyei Vízmű Zrt.