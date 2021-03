Iroda takarítás a járvány helyzet alatt – milyen megoldások vannak?

A koronavírus berobbanása óta a munkahelyi higiéniára sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mint valaha. Szerencsére a legkisebb startupok irodáiban és a legnagyobb nemzetközi cégek óriás csarnokaiban dolgozókat is megvédhetjük a kártékony vírusoktól és baktériumoktól. Milyen megoldások vannak az iroda tisztán tartására? Lássuk!

Tartsuk tisztán önállóan

Kis létszámú munkahelyeket a legkönnyebb tisztán tartani. Az ügyvédi magánirodákban, könyvelőirodákban és startupok székhelyein kb. 2-5 ember dolgozik egyszerre. Ilyen kis létszámmal még önmagunk is mindent tökéletesen

tisztán tarthatunk a járvány alatti időszakban is.

Hogyan célszerű kitakarítani a kisebb irodákat?

● Használj eldobható kesztyűt a takarításhoz! Gumikesztyűvel a munkahelyi környezetedben biztonságosan összegyűjtheted a szemetet anélkül, hogy közvetlenül hozzáérnél.

● Takarítás előtt pakolj el mindent a bútorokról! Akkor távolíthatod el leghatékonyabban a makacs szennyeződéseket, ha az asztalok és székek, illetve szekrények teljes felületéhez hozzáférsz. Tedd félre az íróasztalról a tollakat és papírokat, vedd le a székről az ülőpárnát és a porosodó irattartókat is a szekrényekről! Ezután jöhet a nedves törlőkendő.

● Fertőtlenítés előtt mosószerrel vagy szappanos vízzel távolítsd el a szennyeződéseket. Szerencsére a legtöbb háztartási mosószer alkalmas a kártékony vírusok és baktériumok eltávolítására. Azonban, ha biztosra szeretnél menni, használj fertőtlenítőszert is! Először szivaccsal vagy törlőkendővel töröld át az irodai asztalokat, székeket és minden egyéb bútort, majd használd a fertőtlenítőt a megtisztított felületeken. Így garantáltan elpusztítod a koronavírust az irodádban.

Mikor bízzuk kisvállalkozókra, takarítónőkre?

Nagyobb méretű irodáknál már nem elég az önálló takarítás és a dolgozók közötti összefogás. Ilyenkor a legkézenfekvőbb megoldás, ha takarító kisvállalatra vagy takarítónőkre bízod irodád tisztaságát. Segítségükkel minden nap tiszta munkahelyi környezetben dolgozhatsz, és az összes alkalmazottad egészségét is megóvod.

Mit nyersz az irodai takarítás kiszervezésével?

● Profi és hatékony takarítást. Ha a megfelelő takarító cégre bízod az irodád tisztán tartását, garantáltan higiénikus lesz a környezeted. A takarító vállalatok a megfelelő minőségű tisztító- és fertőtlenítőszerekkel gondoskodnak a kellő tisztaságról. Emellett a takarítók rutinjának és képzettségének köszönhetően az irodád sokkal hamarabb tiszta lesz, mintha “házon belül” kellene takarítaniuk a dolgozóknak.

Hogyan szervezheted ki a takarítást?

● Keress egy helyi takarító céget vagy takarítónőt! Az irodád nagyságától függően lehet, hogy több főből álló takarító csapatra lesz szükséged, de lehet, hogy egyetlen takarítónő is egyszerűen elvégezheti a napi takarítási feladatokat. A takarítási időpontok egyeztetését követően soha többé nem kell aggódnod a koszos környezet és a baktériumok elszaporodása miatt.

Alkalmazzunk takarító vállalatot pályázat útján

Ipari csarnokok és akár több 100 főt foglalkoztató irodák számára kiváló lehetőség, ha pályázat útján alkalmazza a takarító céget. Így a vállalkozások sokkal kedvezőbb feltételek mellett teremthetnek egészséges, tiszta munkahelyi környezetet. Régiós- és takarítás közbeszerzések segítségével a nagyvállalatok egyszerűen, de maximális hatékonysággal biztosíthatják az irodák tisztaságát.

Minél több alkalmazottja van egy vállalatnak, annál nagyobb lehet a koronavírus okozta veszély is. Ugyanazt a kilincset lehet, hogy 250 ember is megfogja naponta, ugyanazt a billentyűzetet lehet, hogy 10 informatikus is használja egy műszak alatt, tehát a fertőzés akár napok alatt is rohamosan elterjedhet. Ez az egészségügyi gondok mellett a munkaerő kiesését és a termelés csökkenését is jelentheti.

Összegzés

Az iroda szakszerű takarítása elengedhetetlen, ha meg szeretnéd óvni a dolgozókat. Akár kisvállalkozásokról vagy multinacionális nagyvállalatok irodáinak a tisztaságáról beszélünk, a koronavírust csakis gondos odafigyeléssel lehet megállítani.

Takaríts egyedül, bízd egy takarítónőre vagy csapatra a tisztaságot, esetleg indulj pályázaton, a legfontosabb, hogy mindig tiszta környezetet biztosíts önmagad és munkatársaid számára!