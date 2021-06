Ismereteket szerzett, barátokra talált a programban

A Tanítsunk Magyarországért Program sokat segített Horváth Rebekának is.

A Tanítsunk Magyarországért Program 2018-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy a mentorok a mentorálásba bevont nehezebb helyzetben lévő kistelepülések, általános iskolák diákjait olyan készségekkel és képességekkel vértezzék fel, amelyek segítik tanulmányaik befejezését, későbbiekben a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Emellett a program fontos feladatául tűzte ki a közösségépítést, a fiatalok felelősségvállalásának elmélyítését is.

Az egész osztály részt vett

A sikeres működést azok a részt vevő fiatalok igazolják, akik általános iskolás éveiket eredményesen zárták, olyannyira, hogy a legtöbben felvételt nyertek és szeptembertől megkezdhetik tanulmányaikat az általuk kiválasztott középfokú oktatási intézményben. Közülük az egyik Horváth Rebeka, aki 2020-ban csatlakozott a programhoz a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola akkor még hetedik osztályos tanulójaként. A gyerekek az osztályfőnökünktől hallottak először a lehetőségről, a részvételt az egész osztály vállalta.

Ezután megismerkedhettek mentorainkkal, Rebeka mellé mentorként Boganics Petra került, a kislány elmondása szerint Petra már az első pillanattól kezdve szimpatikus volt számára.

Számíthatnak a mentoraikra

– A mentorokkal kezdetben iskolai keretek között találkoztunk. Általában péntekenként, a második órában érkeztek hozzánk, és az ötödik óra végéig maradtak. Legtöbbször csoportosan játszottunk, társasoztunk, nagyon sokat beszélgettünk, igyekeztünk közelebbről is megismerni egymást és szorosabbra fűzni a kapcsolatot, hiszen tudtuk, innentől kezdve bármikor számíthatunk a mentoraink segítségére, akik figyelemmel kísérték a tanulmányaink alakulását és a fejlődésünk folyamatát. Ez meghatározó volt ebben az időszakban, hiszen továbbtanulás előtt álltunk, amihez sikeresen kellett teljesítenünk a központi írásbeli felvételin. Mivel nekem a matematika, illetve a kémia volt a gyengém, Petra erre próbált ráerősíteni – mesélte a fiatal lány.

– Bármilyen kérdésem merült fel a tananyaggal kapcsolatban, mindig szívesen válaszolt, próbálta elmagyarázni a nehezen érhető részeket, akár újra és újra. A közös találkozón a játék mellett gyakorlófeladatok megoldásával is foglalkoztunk. Az eredmény magáért beszél, hiszen sikeresen teljesítettem ahhoz, hogy bekerüljek a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium gazdálkodás és menedzsment szakára – tette hozzá.

Sikeres továbblépés

– Nagyon örültem az eredménynek, s ugyan a matematikával sokszor meggyűlt a bajom, a szak a pályaválasztás előtt állva rögtön megtetszett, remélem, ez a későbbiekben sem fog változni. Szerencsére az osztálytársaim közül mindenki az általa elsőnek választott iskolában kezdheti majd meg az őszi tanévet. Sokat köszönhetünk a tanárainknak, a programnak és általa a mentorainknak is, akik a járványhelyzetben semengedték el a kezünket. Bár személyesen nem tudtunk találkozni, ez nem okozott akadályt a kapcsolattartásban.

Sokszor hívtuk egymást vagy váltottunk szöveges üzeneteket is, küldtünk egymásnak rajzokat, ugyanis az általános iskola által meghirdetett rajzpályázaton is elindultam, második helyezést értem el. A beküldött rajzról a mentorom véleményét is kikértem.

Petra nagy szerepet játszott abban, hogy visszataláltam a rajzoláshoz, ami már egész kicsi korom óta érdekelt, illetve abban is, hogy megtaláltam a hozzám legközelebb álló stílust, az önkifejezésben is sokat fejlődtem. Hálás vagyok azért, hogy részt vehettem a programban, hogy ezen keresztül rengeteg segítséget kaptam, új embereket, dolgokat ismerhettem meg, barátokra leltem.

A nyolcadik osztály befejeztével döntenünk kellett arról, hogy a későbbiekben is szeretnék-e tartani a kapcsolatot a mentorainkkal,

vagy sem. Természetesen én az igen mellett tettem le a voksom. Még ha a digitális térben is találkozunk, de legalább tudni fogunk egymás életének alakulásáról. A továbbtanulás lehetősége számomra nagyon fontos, mivel szeretnék szakmát szerezni, később akár egyetemre jelentkezni, könnyebben elhelyezkedni a munka világában. Az általános iskolás tanáraim, a program, illetve Petra pedig ezen az úton indított el – mondta végezetül Rebeka.