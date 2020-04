Karanténkonyha: mit főzzek, ha kevés a hozzávaló?

A koronavírus miatt sokan kényszerültek most a lakás falai közé, sőt rengetegen vannak, akik home office-ban dolgoznak, és mellette a gyerekekkel is tanulniuk kell. A bevásárlás kedvérért is csak heti egyszer hagyják el az otthonukat, ami a lefosztott polcok miatt néha igazi kihívás. Sokszor csak a boltban szembesülünk vele, hogy hiába terveztük meg a heti menüt, nincs hozzá alapanyag. Érdemes több verziót a kitalálni, illetve olyan ételeket készíteni, amik viszonylag kevés hozzávalóból elkészíthetőek. Van néhány olyan alapanyag, ami szinte minden konyhában megtalálható, vagy éppen nincs hiány belőle, így mindössze 3-4 alapanyagból finom ebédet varázsolhatunk a család számára.

De mik azok az ételfajták, amik gyorsan és kevés hozzávalóból elkészíthetőek? Természetesen első helyen áll a házilag készült kenyér, de ilyenek például a főzelékek, az zöldséges és tésztás ételek, a sült húsok vagy halak is. Mivel itt a tavasz, és a termelők már a járvány kialakulása előtt felkészültek élelmiszerek tekintetében erre az évszakra, jó megoldás lehet a friss idényzöldségek felhasználása. A főzelékeknek kevés az alapanyag igényük, mivel mindössze a zöldségre, némi fűszerre és valami sűrítő adalékra van szükségünk. A sűrítés lehet rántás vagy habarás, de akár pár szem krumpli is, igaz ez főleg a krémleveseknél működik jobban.

Változatos fogások tésztából

A tészta egy nagyon univerzális alapanyag, hiszen önálló ételként is ugyanolyan jól szuperál, mint köretként. Rengetegféle tészta létezik, ezért nem kell mindig csak a fodros kockát választanunk. Emellett a tésztás ételvariációk száma is végtelen, és minimális alapanyagigénye van. Megtehetjük, hogy csak meghintjük cukrozott kakaóval, tejfölös túróval, lekvárral, sajttal vagy mákkal, és már kész is az ebéd. De különböző zöldségekkel is variálhatjuk. Számos recept foglalkozik kifejezetten a tészta felhasználásával.

Nem igényel nagy bevásárlást sem, hiszen ez egy olyan hozzávaló, ami szinte mindenki kamrapolcán ott van, és kakaóért, mákért vagy lekvárért sem kell elrohannunk, mert az is a legtöbb háztartásban megtalálható. Ha a zöldséges vagy húsos tésztafogás mellett döntünk, akkor sem kell túl sok alapanyag. A makarónit például mindkét variációban elkészíthetjük, csak rajtunk múlik, hogy kukoricát vagy darált húst keverünk a paradicsomszószba. De dönthetünk más szósz mellett is, ami szintén jól passzol a tésztához, és nem igényel nagy beszerzőkörutat.

Húsos és halas ételek kevés hozzávalóból

A hús és a hal szintén egy olyan alapanyagok, ami némi fűszerrel, akár csak sima só-bors ízesítéssel, önállóan is működnek. Elég vennünk egy nagyobb darab oldalast vagy pár csirkecombot, kicsit megízesíteni, és már mehet is a sütőbe. A hal is hasonlóan működik, akár sütőben, akár serpenyőben viszonylag rövid idő alatt, és kevés hozzávalóból pompás fogás készíthető belőle. A köretet sem kell túlgondolni. A zöldségek itt is kiválóan tudnak passzolni ezekhez az ételekhez. Tehetünk csak egyfélét a tepsibe, de akár kombinálhatjuk is őket. A tészta és a rizs szintén egy hozzávalós köret lehet a halak és a húsok mellé.

Emellett a rizs egytálételek fő alapanyagaként is működik. Igazából ezek között az ételek között is rengeteg van, ami nagyon minimális alapanyag igénnyel bír. Ahogyan a tészta, úgy a rizs is feldobható zöldségekkel vagy hússal, és könnyedén varázsolhatunk belőle finom ételt az asztalra. Érdemes egy hétre előre vásárolni, méghozzá úgy, hogy előre összeírjuk, mit is szeretnénk főzni. Így változatos étrendet állíthatunk össze, heti egy főzelék, hús és tésztaétel kombinálásával. Azt is jó megoldás lehet, ha két-három napra főzünk, így időt és pénzt spórolhatunk.