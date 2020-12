Készüljön fel a karácsonyra: 5 tipp, hogy minden simán menjen

“Anya, megkapok minden ajándékot karácsonyra? Ugye idén is 9 fajta karácsonyi édesség lesz? Itt nem ártana egy kis takarítás. És miért nincsenek még karácsonyi díszeink?” Ha ezeket a mondatokat hallja, ne hagyja, hogy kiborítsák Önt. Végül is a karácsony a gondoskodásról, békéről, pihenésről és örömről szól. Úgy érzi, a nyugodt ünneplés csak egy álom? Ne aggódjon, mi tudjuk, mit kell tennie!

1. Önnek is lehet nyugodt karácsonya, csak tervezzen előre

Mostantól Önnek sem kell aggódnia a nagy karácsonyi bevásárlás körülményeiért, hiszen már Egerben és környékén is elérhető a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatása. Élvezze otthona kényelméből, családja társaságában gondtalanul a karácsonyt.

Jólét, pozitív hangulat és nyugalom. Pontosan ez az a három dolog, ami sok magyar háztartásban elérhetetlennek tűnik karácsony előtt. Ne aggódjon, nem Ön az egyetlen! De ne is álljon ellen a változásnak! Békében és nyugalomban az egész adventet, nem csak karácsony után pihenhet. Ehhez két dologra van szükség: egy kis tervezésre és rangsorolásra.

Készítse el kedvenc kávéját vagy teáját, vegyen elő egy darab papírt és egy ceruzát, és szánjon 30 percet csak magára. Írjon le mindent, amit el kell intéznie, hogy a karácsony ne csak az egész család, hanem az Ön számára is kellemesen teljen. Tervezzen meg mindent nagyjából 4-5 héttel előre. Ha már látja, hogy túl sok a teendő, és mindent elintézni emberfeletti teljesítmény lenne, ne féljen törölni pár dolgot a listából.

Mi az, amiről semmiképp ne feledkezzen meg?

Kis- és nagybevásárlás: Tervezze meg előre, mit kell megvennie a karácsonyi sütéshez és főzéshez. Vásároljon előre tartós élelmiszereket nagy mennyiségben, így később csak olyan dolgokat kell megvennie, amelyek gyors fogyasztást igényelnek.

Sütés és főzés: Egy dolog a hozzávalók kiválasztása, és egy másik a konyhában töltött idő. Ezeket is be kell építenie a terveibe. Hogy ne történjen meg az, hogy 10 órakor kezd neki a sütésnek és másnap hajnali 4 órakor fejezi be. Ilyen terhelés mellett szó sem lehet karácsonyi pihenésről.

Takarítás: Vegye számításba, mit szeretne elintézni. A karácsony előtti napon csak egy kis takarítást végez, vagy a lakás minden bútorát „át akarja rendezni"? Tervezze meg, mikor kezdi el a takarítást ez alapján.

Vegye számításba, mit szeretne elintézni. A karácsony előtti napon csak egy kis takarítást végez, vagy a lakás minden bútorát „át akarja rendezni”? Tervezze meg, mikor kezdi el a takarítást ez alapján. Otthoni dekorációk: Még a kellemes dolgok esetében is fontos, hogy kellő időt szakítsunk rájuk. Ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a lakás éjszakai dekorálását, és azt, hogy ezek a kellemes „kötelességek” teljesen kikészítsenek minket. Fontos kérdés az is, hogy bevonja-e a gyerekeket a díszítésbe. A kis segítők füzért készíthetnek egy fára, gyertyatartót narancsból, vagy például papír hópelyheket vághatnak ki és helyezhetik az ablakba. Ennek köszönhetően ők is jól érzik magukat, és Önnek is marad ideje más dolgokra.

Ajándékok, csomagolópapírok és szalagok vásárlása. Ne felejtse el a karácsonyfára való díszeket, füzéreket sem!

Miután elvégezte a részfeladatokat, ne felejtse el kipipálni őket a listáján. Így minden egyes elvégzett teendővel egyre nyugodtabb lehet.

TIPP: Vásároljon be mindent egy helyen

Tegye a lehető legegyszerűbbé a saját dolgát! A Tesco Online Bevásárlással nemcsak élelmiszert és kozmetikumokat, hanem ajándék kozmetikai csomagokat, játékokat, alkoholt – külön-külön és csomagban –, valamint egyéb, karácsony előtt biztonságosan megvásárolható tételeket is megrendelhet online.

2. Kerülje el a karácsonyi hajszát: vásároljon online!

Egyre inkább megszokott, hogy online rendeljük meg a karácsonyi ajándékokat. Itt az ideje, hogy támaszkodjunk az online élelmiszerüzletekre, drogériákra és egyéb webáruházakra is, amelyekért általában a szupermarketbe járunk. Ez meglehetősen egyszerű megoldás, és alapvetően hasonlóan működik, mint bármely más online termékkiválasztás. Nem kell félnie a újdonságoktól: éppen ellenkezőleg, rengeteg időt, energiát és aggódást takaríthat meg.

TIPP: Biztonságos, könnyű és aggodalomtól mentes: intézze online a karácsonyi bevásárlást

Tudta, hogy online is rendelhet élelmiszereket olyan szuper- és hipermarketektől, amelyeket rendszeres vásárlásaiból már jól ismer? A Tesco Online Bevásárlás például épp egy ilyen lehetőséget kínál. Miért érdemes A Tesco Online Bevásárlás szolgáltatásait igénybe vennie karácsony előtt? Talán azért, mert maximálisan biztonságos az Ön és az egész családja számára – otthon maradhat, a bevásárlás eljön Önhöz. És persze megérdemli a pihenést, amíg valaki másra bízza a nehéz táskák cipelését. Ahelyett, hogy a polcok között kellenes keresgélnie – ráadásul maszkban –, inkább főzzön egy teát, hunyja be a szemét és lazítson. A bevásárlás pedig könnyen megy, mint az egyszeregy:

✓ Elérhetőség: Első lépésként megnézheti, hogy a szolgáltatás elérhető-e az Ön címére.

✓ Vásárlás megérzésre: Könnyen leadhatja rendelését a Tesco weboldalán, de ha még kényelmesebben szeretne vásárolni, töltse le a Tesco Online Bevásárlást Android vagy iOS eszközére.

✓ Első a biztonság: A munkatársak minden higiéniai előírást pontosan betartanak, amíg összekészítik rendelését. Így biztonságosan vásárolhat és elkerülheti a nagy tömeget.

✓ Mintha csak az anyukánknak választanánk: Gyümölcs, zöldség, hús… Bármit is vásárol, a munkatársak minden egyes terméket olyan gondosan választanak ki, mint ahogy Ön is szokta.

✓ Szállítás az Ön otthonáig: A kiszállító az első zárható ajtóig viszi az Ön rendelését akkor, amikor Önnek a legkényelmesebb. Akár három héttel lefoglalhat egy szállítási idősávot és a szállítást megelőző napon 23 óráig módosíthatja azt. Sőt, ugyan eddig az időpontig akár a bevásárlólistáját is szerkesztheti.

✓ Ha útba esik egy Tesco: Próbálja ki az Átvételi Pontokat! Rendelését a megbeszélt időpontban előkészítve és összecsomagolva találja meg a kiválasztott Tesco áruház átvételi pontján. Az online kézbesítéshez hasonlóan ez a vásárlási lehetőség is sokkal biztonságosabb. Akkor is jó választás, ha az Ön otthonába szállító futárok kapacitása már teljesen megtelt az Ön által választott napon.

Szerintünk ez a legjobb választás!

3. Ne tervezzen új dolgokat minden évre

Minden évben új recepteket talál ki? Mindig új dekorációkat vásárol? Vagy egyre csak bővül a takarításra váró helyek listája? Ha minden évben új dolgokat tervezünk, azzal csak lelassítjuk magunkat. Inkább találjon ki egy jól bejáratott menetrendet, amit minden ünnepi időszak előtt követni tud. Ha készülődés nem válik minden évben ismeretlen tereppé, könnyedén és gyorsan fogja tudni kezelni a dolgokat.

4. Ne legyen szigorú önmagával! A gyönyörű karácsonynak nem kell tökéletesnek lennie.

Nézzünk szembe a tényekkel: sok dolog miatt hajlamosak vagyunk stresszelni. Ne legyen túl szigorú önmagával! A legfontosabb, hogy követhető célokat állítsunk fel és engedjünk meg magunknak egy kis pihenőt két feladat között. Mit is jelent ez? Például ne vegye túl komolyan a karácsonyi takarítást, ne vállaljon túl sokat az ajándékokkal, és ami a legfontosabb: ne hasonlítsa önmagát másokhoz. A kollégák amúgy is hajlamosak mindennel hencegni. Ha viszont nem tudják utolérni magukat, azt inkább titokban tartják. Ön pedig feleslegesen aggódik amiatt, hogy mindenki felkészült már az ünnepekre, csak Ön nem.

Kerülje el az olyan ötleteket, amiket később megbán: a last-minute meghívásokat, az ígéreteket egy vendéglátásra, az utolsó napra hagyott bevásárlás elhalasztása, vagy elvinni valahová a gyerekeket az ünnepek előtt. Ezek csak még nagyobb nyomást helyeznek Önre.

5. Kérjen segítséget, akár az egész családtól

A férje a kanapén nézi a tévét, a fia reggel óta nem állt fel a számítógép elől, a lánya pedig még több figyelmet követel magának… Nem csoda, ha elfárad, amikor minden felelősség Önre hárul. Így első lépésként érdemes bevonni a család többi tagját is az ünnepi teendőkbe. Adjon nekik konkrét feladatokat! Ha a tágabb család is Önnél tölti az ünnepeket, tőlük is kérjen segítséget. Például az apósa elkészítheti a pontyot vagy az anyukája hozhat egy kis édességet. Felejtse el, hogy mindenről a vendéglátónak kell gondoskodnia!

A stresszt és rohanást sajnos nem mindig kerülhetjük el karácsonykor. De az otthonába már ne engedje be az aggodalmakat! Elvégre a karácsony a gondoskodásról, a családról és a szeretetről szól. Engedjen meg magának idén is egy kis törődést!

(PR cikk)