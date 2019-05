Autentikus japán, fúziós ázsiai és sushi ételekkel készül az új ízek kedvelőinek a hamarosan – a Bitskey Aladár uszodával szemközti Aqua irodaház földszintjén – nyíló Mister Sushi. Az étterem megálmodójával, a világot is bejárt mesterszakáccsal, Kovács Istvánnal beszélgettünk.

– Izgalmas, exkluzív utat jártál be eddigi életed során, hiszen királyi családoknak, gazdag, ismert embereknek főztél luxusjachtokon. A munkád során olyan helyekre is eljutottál, amiről az emberek többsége álmodni sem mer. Biztos rengetegen feltették már neked ezt a kérdést amikor a kalandjaidról mesélsz: hogyan kezdődött ez a beteljesült álom?

– Egy Szuperinfóban találtam rá arra hirdetésre, amelyben hajóra kerestek szakácsot. Ezt megelőzően a szakács szakma átlag világában éltem. Kisvendéglőkben, éttermekben dolgoztam. Számomra ez bizony nem volt kihívás, vízöntő lévén pedig mindig is a megmérettetéseket kerestem. Az ismerőseim is egyfolytában így emlegettek: „Pityukám, te mindig keresed a bajt.” Lényegében igazuk van, tényleg mindig az újat, izgalmasat kutatom. Amikor megláttam ezt a hirdetést mindössze 21 éves voltam, a 90-es évek elején, amikor az emberek épphogy csak elkezdtek nyugatra menni, azt gondolván, ott majd kolbászból lesz a kerítés is. Persze ez közel sem volt így. Az utazást nagyon sok minden megelőzte: orvosi vizsgálatok, amerikai vízum, hivatalos papírok, és persze szükség volt minimális angol nyelvtudásra. Már az utazás eleje is izgalmas volt, mi ugyanis nem hagyományos repülőjegyet kaptunk, hanem tengerészetit, hiszen a turistákkal ellentétben mi két húszkilós csomaggal utaztunk. Magyarországról hárman jutottunk ki erre a munkára.

– A többiekkel a repülőtéren ismerkedtetek meg?

– Igen. A bátyám vitt ki a reptérre, s mielőtt becsekkoltunk volna kiszúrta, hogy ők is odamennek ahová én. Ekkor Magyarországon még csak két olyan ügynökség volt, ami ezzel a külföldi munkatoborzással foglalkozott. Ők a másikon keresztül érkeztek.

– Gondolom megnyugtatott, hogy nem teljesen egyedül kellett belevágnod ebbe a nagy kalandba…

– Persze! Azóta már rengeteg repülőtéren jártam, vakon kiismerem magam bárhol, de akkor még nekem ez az egész olyan volt, mintha én lennék Alice a Csodaországban. Az USA meg hát a másik nagy csoda volt. Emlékszem, novemberben volt az indulás. Kabátban mentem ki a reptérre, amikor pedig megérkeztünk Miamiba, már pólóban flangáltam. A Best Western szállodának, ahol elszállásoltak minket, volt egy saját busza és azzal jöttek ki értünk. Ide gyűjtötték össze a világ minden tájáról a hajóra érkező szakácsokat. Amikor először megláttam a hajót az állam is leesett, 15 emelet felfelé és 300 méter jobbra-balra.

– Mennyit dolgoztál ezeken a szállodahajókon?

– Összesen három évet dolgoztam rajtuk. Akkoriban ennél a cégnél még olasz vezetés volt. A hajón körülbelül ezer ember dolgozott, szakácsok pedig többen voltunk kétszáznál. Egy ilyen helyen elérni már az első nyolc hónapos szerződés után azt, hogy a cég főszakácsa elismerjen és azt mondja „István, te és Rácz Zsolti előre be vagytok írva a következő munkára”, nagyon nehéz volt.

– Neked azonban a gasztronómiában elért teljesítményeddel sikerült kitűnni több mint kétszáz emberből…

– A tapasztalat szerint mi, kelet-európai emberek, s itt most gondolok elsősorban a szlovákokra, a magyarokra, a lengyelekre, a szlovénokra, a horvátokra és a csehekre, nagyon jó munkaerők vagyunk. A mi mentalitásunk és a munkához való alázatos hozzáállásunk nyugaton kiemelkedett. Keményen dolgozunk, és ezt mindig is csodálták bennünk, mindezeken túl pedig van iskolázottságunk, intelligenciánk, és higiéniánk. A vezetés ezt kereste. Nyáron végeztünk, ősszel pedig már mentünk is a következő hajóra.

– Hogyan kell elképzelni a munkát egy ilyen hajón, egymástól tanultatok?

– Mikor elkezdtem a szállodahajózást, még tanulófázisban voltam. A főzést Magyarországon a 90-es években tanultam, s ez akkoriban sajnos a menüfőzésben ki is merült. A hajón minden más volt. Kétezer utasra kellett főzni, tulajdonképpen egy gyár volt, hisz’ szinte futószalagon készítettük az ételeket, csakhogy itt a maximumot kellett kihoznunk magunkból mind az ízek, mind a látvány terén. Az én korosztályomat még úgy nevelték, hogy oda kell figyelni, ezért mindent jegyzeteltem! A vendégek szombatonként felszálltak Miamiban, mentünk egy kört a Karib-tengereken, a következő szombat reggel pedig már megint Miamiban voltunk. S ezt csináltuk hónapokon keresztül. A menü minden héten maradt, csak a vendégek változtak.

– Nem volt ez egy kicsit monoton?

– Nem, ugyanis a konyha szekciókra volt osztva: leves, tészta, zöldség, halas, grill szekció, hidegkonyha és gyümölcsök. Szerették, ha egy szerződésen belül egy ember egy szekcióban dolgozott, de a következőben már átkérhettem magam. Nyilván hat hónapon keresztül ugyanazon a héten ugyanazt főzni nem túl nagy kihívás. De persze egy ilyen hajón a fekete-főzés is nagyon ment. Itt nem a pénz számított, hanem a cserekereskedelem. Ha szerettem volna meginni egy sört a bárban, akkor le kellett fizetnem a bárost, hogy tőlem ne kérjen pénzt. Ő a személyzeti konyhában evett ami nem ugyanolyan színvonalú volt. Így ha ő szeretett volna egy angus steaket enni hát akkor kihez fordult? Kovács Pistihez. Fogtam, félretettem azt a steaket, megfőztem, s vittem neki. A kereskedelemben volt a cigaretta, az étel és az alkohol. Én hozzáfértem az összes ételhez, a báros pedig az összes italhoz. Én meg nem akartam a sörért fizetni.

– Ekkor ismerkedtél meg az ázsiai gasztronómiával?

– Tulajdonképpen igen. Az ázsiai szakácsok gyakran főzték maguknak hazai ételeket, ők ugyanis nem szeretik a nyugati konyhát. Az indiaiaknak és a thaioknak a mi ételeink íztelenek, hiszen amíg mi megeszünk egy steaket sóval és borssal, addig ők 47 fűszerrel, ízesítő szósszal turbózzák fel. Ha adsz nekik egy steaket, főtt burgonyával és gőzölgő spárgával, nem fog nekik ízleni. Mi azonban ezt szeretjük, hiszen a természet ízét fogyasztjuk. A spárgának spárga, a burgonyának burgonya íze van. Ezért főzték ők a saját ételeiket. Viszont! A hajókon a raktárkészlet szigorúan, papíron nyomon követhető volt. Nekem volt egy listám arról, hogy a grill szekcióba mire van szükségem, és ezt aláírta a csoportvezető, konyhavezető. Mivel bennem megbíztak, és hozzáfértem a raktárhoz, segítettem nekik hozzájutni egy-egy alapanyaghoz. Ők pedig cserébe főztek nekem például egy jó kis thai marhasalátát. Nagyon szeretem, mai napig az egyik kedvencem ételem.

– Érdekes lehetett ez a közeg, mintha egy faluban laktatok volna, csak éppen a tengeren…

– Igen, együtt dolgoztunk, együtt mulattunk, együtt éltünk. Az embereknek szükségük van a szórakozásra, szocializálódásra, ezért a hajón volt egy hatalmas bár, ahol minden héten rendeztek diszkót és bingó-estet. Kellett ez a mentális egészséghez szükséges kikapcsolódás, a dühöngés. Persze csak mértékkel, hiszen reggel dolgozni kellett. Körülbelül 6-8 hónapot robotoltunk le úgy, hogy nem volt szabadnapunk. Összesen napi kétszer két óra szabadidőnk volt, de sokszor ezt is elvették továbbképzésekkel, vagy például próbariadókkal. A csoportvezető szakácsnak azonban volt lehetősége plusz szabad órát kiosztani. Éjszaka ment a hajó, reggel azonban kikötött és a vendégek jó része elment nézelődni a szigetre, ahol éppen „parkoltunk”. Ezért nem kellett kinek főzni, a ennek köszönhetően minden héten egyszer ki tudtunk menni egy-egy „laza-napra”. Azt, hogy ki hol szerette volna ezt kivenni, mindig megbeszéltük. Én gyakran választottam a Kajmán-szigeteket, illetve Mexikót. Jó éttermek, helyi ízek, minden megvolt amire csak vágytam, leszámítva azt a pár betegséget, amit ilyenkor könnyen összeszed az ember. Ez sajnos elkerülhetetlen volt, mert én nem a puccos éttermekben ettem, hanem a helyi kiskajáldákban, kifőzdékben. Igazi helyi ízeket ugyanis csak itt kap az ember.

– Hol töltötted el a legemlékezetesebb szabadnapodat, és mi volt a program?

– Ilyen rengeteg volt, de talán az egyik legemlékezetesebb mindenképp Mexikóban Acapulco volt. Emlékszem, elmentünk egy hatalmas, különleges diszkóba, és ott buliztunk reggel ötig. A hely konkrétan kilógott egy hatalmas sziklából, a táncparkett pedig üvegből volt, alatta a Mexikói-öböllel. Lenyűgöző volt. Mivel nem sok helyen tudtunk költekezni, így megengedhettük magunknak hogy heti egyszer beleférjen egy ilyen luxus-hely. A pénzszórásra tényleg szinte lehetőségünk sem volt, ezért amikor végez az ember egy ilyen munkával, melldagasztó úgy hazamenni, hogy otthon vár a zsíros bankszámla. Ezt a pénzt persze sokan elköltik butaságokra, de én már akkor is takarékos voltam.

– Három év után végeztél a szállodahajózással, s úgy döntöttél hazajössz. Mi történt ezután?

– Családot alapítottam és próbálkoztam egy étterem megnyitásával, de ez utóbbi sajnos nem jött össze, ráadásul én is beleestem a svájci frankalapú hitelbe. Ezután családfőként próbáltam helyrehozni az életemet, majd jött egy telefonhívás. Cimborám keresett meg azzal, hogy egy Viktor nevezetű közös barátunk jachton dolgozik külföldön, hívjam fel és érdeklődjek. Azt tudtam, hogy gazdagoknak dolgozik, de fogalmam sem volt arról, mi ez pontosan. Felhívtam és azt mondta: „Figyelj csak Pityukám! Én ezt három éve csinálom, két hetet vagyok szabadságon és mindenki azt kérdezi tőlem, hogyan lehet ott dolgozni. Nekem erre nincs időm, a szabadságomat azzal akarom tölteni, hogy a szeretteimmel, barátaimmal vagyok. De, mivel több mint tíz éve ismerlek, kapsz tőlem egy órát. Nem viszlek ki magammal, ha kijárod az utad, tedd azt, elmondom mit kell csinálni.” Ez volt 2010 januárjában.

– Úgy tűnik, ez a munka itthon, Magyarországon csak szájról-szájra terjed, lehet hogy ezért nem hallottunk még soha erről?

– Igen! Ez a hajózás nem az a hajózás, amire mindenki először gondol. Ezek nem szálloda-hajók, hanem egy privát szféra. Vannak emberek a világon, akik olyan gazdagok, hogy megtehetik azt, hogy hajót vásároljanak. Üzletemberek, hírességek, királyi családok… Ezek a jachtok 3-4 emeletesek, száz méter hosszúak, s rajtuk egy körülbelül 20 fős személyzet dolgozik. Ennek a munkának mindig az a legemlékezetesebb része, hogy éppen kinek dolgozunk. Vannak cégek, amik ezeket a hajókat összefogják és külső vállalkozóként menedzselik. Ez Antibesben, a hajózás városában található. Ide nem egyszerű bejutni, nagyon sok mindennek meg kell felelni. Nagy a túljelentkezés, egy munkára körülbelül száz szakács jelentkezik. Az ügynökség kiajánl minket, majd ha az önéletrajz alapján sikerül bejutni a legjobbak közé, próbafőzésre hívnak, de sokszor van szóbeli interjú is. Elsősorban a hajók kapitánya szokta kiválasztani a csapatot. Az interjúk személyesek és telefonosak is lehetnek, ez utóbbi azért érdekes, mert például amikor a Karib-tengereken délután van, nálunk már éjszaka. Félálomban, angolul lefolytatni egy egyórás interjút nagy kihívás. Ilyenkor elsősorban azt nézik, hol, és mennyit dolgoztam, milyen gasztronómiai területen mozgok, valamint a korábbi munkahelyeimen miért szűnt meg a munkaviszonyom. Kicsit olyan ez a világ mint Narnia: belépünk egy ajtón, és egy teljesen más világba csöppenünk. Azok az emberek, akiknek dolgozunk, nagyon megválogatják, kiket engednek közel magukhoz.

– Kiknek kellett főznöd?

– Mivel ismert emberek, erős titoktartási kötelezettség fűz bennünket. Munka közben sokszor még a telefonok kameráit is le kellett ragasztani, s olyan is volt, hogy a mobilokat elkobozták. Főztem politikusoknak, koktélpartit csináltam a monacói hercegnek és Stefano Riccinek. Oroszország egyik leggazdagabb emberének a családjával olyan közvetlenül dolgoztunk együtt, hogy folyamatosan a konyhánkban voltak. Ő egyébként Putyinnak volt az egyik jobbkeze. Jó volt látni, hogy ők is tejesen hétköznapi emberek, és mi is benne élhettünk a családjukban. Az arab királyoknál már ez nem működött, ők tartották az egy lépés távolságot. A személyes kapcsolat megvolt, de bratyizni már nem nagyon lehetett velük.

– Melyik volt a legkülönlegesebb étel, amit ezeken a jachtokon megfőztél?

– E munka során olyan pénzeket költöttem alapanyagokra, amit az átlag ember el sem tud képzelni. Volt olyan, hogy szó szerit aranyba burkoltuk az ételeket, de használtam már petrossian kaviárt is, ebből 125 gramm kerül egymillió forintba. S ettől még drágább a petrossian albínó kaviár. Ezeket az ételeket nagyon szigorúan kellett mérni. Sütöttünk bálnát, kengurut, krokodilt, és még teknőst is. Ez utóbbinak az íze egyébként rágós marhahús jellegű, a krokodil viszont bevallom, nem finom. A bálna pedig olyan mint a sertéshús, csak tengerízű.

– Melyik étel elkészítése okozta neked a legnagyobb kihívás?

– Emlékszem, amikor megcsörrent a telefon: „Pisti figyelj, nemsokára érkezik három matrózsrác, hoznak halat!” Őfelsége ugyanis horgászni volt. Na igen ám, csakhogy a 4-5 markos matróz egyszer csak beszaladt egy ötméteres kardhallal, amiben még a kardja is benne volt. Először azt sem tudtam, mit csináljak vele, egyfolytában kerülgetni kellett annyi helyet elfoglalt. Mivel nem bírtuk feltenni a pultra, három nagy darabra vágtuk. Rengetek idő volt amíg feldolgoztuk. Következő nap őfelsége fogott két, fejenként 80 kilós tonhalat, amik hosszabbak voltak mint én. Ezeket sem volt egyszerű feladat feldolgozni.

– Szép helyek, ismert emberek, versenyképes jövedelem. Ez mind nagyszerűen hangzik, de számodra, mint a gasztronómia egyik nagy szerelmesének, mégis mi a legnagyobb szépsége ennek a munkának?

– Eljutni egy ilyen helyre bárki képes. Bent maradni, és jól teljesíteni már nehezebb. Ezeken a hajókon a legfelsőbb minőségi szinten kell dolgozni. Büszke vagyok rá, hogy én ezt teljesíteni tudtam, és példát mutathattam a fiamnak. Bebizonyítottam, hogy nincs lehetetlen, és bárki el tud idáig jutni még Jászberényből is. Remélem ezzel a fiatalokat is inspirálhattam!

– Idővel a család is elfogadta a választásod?

– A családban mindenki gasztronómiával foglalkozik, édesapám felszolgáló volt, édesanyám szintén a vendéglátóiparban dolgozott, a bátyám és a nagyapám cukrász, az ő felmenői pedig szintén a vendéglátáshoz kötődtek még az 1800-as években. A lábas mellé születtem, s a gasztronómia iránti szeretetet az anyatejjel együtt szívtam magamba. Éppen ezért senki nem lepődött meg azon, hogy ezt az utat választottam.

– Kilenc évig dolgoztál luxushajókon, most pedig pár napon belül megnyílik Egerben a Mister Sushi névre keresztelt éttermed. Azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy végre jött valaki, aki elhozta ezeket a különleges ízeket a megyeszékhelyre. Áruld el nekem, honnan jött ez a nagy szusi-őrület?

– Körülbelül hat évvel ezelőtt találkoztam a szusival. Egy szolnoki barátommal a Karib-tengereken, Grenadában dolgoztunk egy jachton. Egyik este kitalálta, menjünk el a városba vacsorázni, s együnk szusit. Az elején ettől tartózkodtam kicsit, hiszen allergiás vagyok a tengeri herkentyűkre. Félelmeimet legyőzve erőt vettem magamon, s beültünk egy olyan helyre, ahol zöldségekből, s átsütött halból is készítik ezt az ételt. Megmondom őszintén, először nem annyira ízlett, de időközben, minél több helyen, minél többféle szusit ettem, annál jobban megszerettem. Most már kifejezetten rajongok az ázsiai ételekért! Olyannyira, hogy mára a táplálkozásom nyolcvan százalékát ezek az ételek teszik ki.

– Hogyan sajátítottad el ennek az ételnek az elkészítését?

– Van egy félig japán, félig magyar séf kollégám, akinek édesapja a szocializmusban jött dolgozni Magyarországra, s kiváló szakember volt a szárnyas tenyésztésben. Megtudtam, hogy szakácsként dolgozik Budapesten és készít szusit elvitelre is. Megkerestem, s megkértem hogy tanítson. Ő lett a mesterem, később azonban a hajókon, ahol dogoztam, volt szerencsém tanulni más ázsiai és európai séfektől is. Átadtuk egymásnak a recepteket, a fogásokat és finomítottuk a kézmozdulatunkat. Jártam az éttermeket, figyeltem, fotóztam, főztem a barátoknak. A szolnoki ismerősök oda vannak érte. Rendszeresen hívtunk össze nagyobb, 6-8 fős társaságot. Szusit ugyanis csak így éri meg készíteni, hiszen így gazdaságos. Ez egy hosszú folyamat, otthon mindent a nulláról kell kezdeni. Étteremben ez nyilván gyorsabban halad. Mivel Magyarországnak nincs tengere, a hal és a tengeri herkentyűk beszerzése igen költséges. A barátok mellett a vendégek, akiknek dolgoztam szintén szerették a szusit, így időnként nekik is készítenem kellett.

– Mi a szusi-készítésnek a titka?

– Maga a szusi szó savanyú rizst jelent. Ebből is következik, hogy a rizs ízesítése és az állaga a legfontosabb. Minden étteremnek megvan a saját kis trükkje, hogyan készíti elő, mit rak még pluszban hozzá. A hal, a sült csirke, az uborka adott. Persze azért sok mindenre oda kell figyelni. Például a tonhal minél zsírosabb, annál értékesebb. Ezen minőségi kritériumok is számottevőek, de maga a rizs-készítés a legfontosabb. Akkor sikeres egy étterem, ha ezt eltalálja.

– Nagyon érdekes amit az előbb mondtál, ugyanis a laikus ember számára úgy tűnhet, a szusi elkészítésében az ételnek a feltekerése a legnehezebb pont. Mennyi ideig tart ennek az elsajátítása?

– A tekerés nem nehéz, de tény, hogy idő kell az elsajátításához. Van egy kedves szakács ismerősöm, Lakatos Erika. Mivel nekem sajnos nem volt kellő mennyiségű időm betanítani a szakácsaimat, akikkel az éttermemben együtt fogok majd dolgozni, őt kértem meg, hogy látogasson el hozzánk és foglalkozzon velük. Segített a technikában, a receptúrában, a fogásokban. A két szakács kollégánk ezelőtt még sosem készített szusit, de úgy vettem észre, gyorsan el tudták sajátítani a tekerést. Tulajdonképpen nem is maga a tekerés a lényeg, hanem a darabolás vastagsága, a töltelék mennyisége, milyensége. Fontos az is, hogyan zárjuk a szusi végét, s persze a tekerés technikája is, de úgy gondolom nem ez lesz majd a kihívás, hanem a gyorsaság.

– Miért pont Egerre esett a választásod?

– Én Jászberényben születtem, itt is éltem sokáig. Időközben a fiam felnőtt, középiskolás lett, és elkezdtünk számára szakmát keresni. Megadtam neki a választás lehetőségét, de úgy döntött szakács lesz. Kerestünk egy olyan iskolát, amelynél nem csak az intézményi oktatás értékes, hanem maga a környezet is. Eger mindig is híres volt gasztronómiájáról: a borászat, a finom ízek, ételek. Itt számos étterem évtizedek óta, töretlen sikerrel üzemel. A fiam a Szent Lőrincbe kezdett el járni, ezért döntöttem Eger mellett. Korábban is tervben volt, hogy befejezem a hajózást, és éttermet nyitok. Szeptember végén fel is hagytam a hajózással, októberben pedig Egerbe költöztem, és elkezdtem keresni az étterem számára legalkalmasabb helyszínt. Szeretem az egri miliőt, és sosem felejtem el, milyen szeretettel fogadtak ebben a városban. Remélem, ezt az éttermemmel viszonozni is tudom.