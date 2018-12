Közös sikertörténet: Magyarország egyik legmodernebb Suzuki kereskedését avatta fel a JP Auto Jászberényben

Hazánk egyik legkorszerűbb Suzuki szalonját adták át a JP Auto jászberényi márkakereskedésével, ahol több mint 800 négyzetméteren a japán márka széles autómodell palettájával, tesztvezetési lehetőséggel és személyre szabott ajánlatokkal várják az érdeklődőket. Az év első tíz hónapjának eladási statisztikái alapján a hazai személygépkocsi-piacot magabiztosan uraló Suzuki már ötödik kereskedését avathatta idén.

A teljes mértékben magyar tulajdonú JP Auto 2013-tól értékesít Suzuki modelleket. A Budapesten, Egerben, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben is jelen levő autókereskedő cégre jellemző ügyfélközpontú kiszolgálás még magasabb szintre emelése és az elmúlt öt esztendő eladási adatai miatt döntött úgy a vezetés, hogy jászsági Suzuki kereskedésüket bővítve folytatják az értékesítést. „Annak érdekében, hogy a márka színvonalának megfelelően tudjuk bemutatni a modelleket, szükségessé vált a jászberényi Suzuki szalonunk bővítése. Emellett fontosnak tartjuk, hogy magasan képzett szakembereink széles modellpalettával, állandó tesztvezetési lehetőséggel és személyre szabott ajánlatokkal várják leendő partnereinket. Meglévő ügyfeleinknek pedig biztos hátteret nyújtunk márkaszervizeinkben az autók rendszeres, szakszerű karbantartásához” – mondta Kovács Róbert, a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy az új Suzuki szalonban óriási raktárkészlettel várják az érdeklődőket, hogy a kiválasztott autókat akár még karácsony előtt átvehessék az új tulajdonosok.

A hivatalos avató ünnepségen Kovács Róbert mellett Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere, a Magyar Suzuki Zrt. részéről Jun Mitsubori és Krisztián Róbert operatív igazgatók, valamint Tóth Péter kereskedelmi igazgató közösen vágták át a megnyitást jelképező szalagot és avatták fel a szalont. Ezt követően Jun Mitsubori és Tóth Péter porcelán szerencsemacskát adott át Kasza Lajosnak, a Jász-Plasztik Kft. alapító-tulajdonosának a Suzukinál is ápolt japán szokás jegyében. A hagyomány szerint ugyanis a macska bal mancsával integetve hívja be a vendégeket, egyben jó szerencsét, gazdagságot és egészséget is hoz a házba.

„Nem is lehetne szebben megkoronázni ezt a kereskedelmi szempontból kiemelkedően sikeres esztendőt, mint a JP Auto példaértékű Suzuki márkakereskedésének átadásával. Mindez külön büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen a közel félmilliárd forint értékű beruházás azt mutatja, hogy partnerünk elégedett a múltbéli együttműködésünkkel és bízik a márka jövőjében itt Magyarországon. Minden oka meg is lehet a bizakodásra, ugyanis a Suzuki toronymagasan vezeti a hazai személygépkocsi piacot. Az év első tíz hónapjának új-autó eladási adatai alapján 14,18 százalékos piaci részesedést jelentő 16 387 darab forgalomba helyezéssel büszkélkedhetünk, amelyből 9 674 darab Vitara volt. Esztergomban gyártott, szeptemberben megújult modellünk menetelése töretlen, továbbra is a magyar vásárlók kedvence. Minden negyedik Magyarországon eladott SUV egy Vitara” – hangsúlyozta Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója az idén 78 tagúra bővült kereskedői hálózat referenciaértékű bemutatótermének avatóján, majd hozzátette, hogy a JP Auto újabb sikertörténete egyben a Suzuki sikere is.

A JP Auto egri Suzuki szalonja mellett a jászberényi kereskedésben is a márka teljes modellpalettájával, széles körű szerviz- és kényelmi szolgáltatásokkal, illetve autódiagnosztikával várja jelenlegi és leendő ügyfeleit egyaránt. A tervek szerint a jövőben az autók mellett a Suzuki hajómotor és kerékpárkínálata is elérhető lesz a szalonban. További információk a kereskedés honlapján olvashatók.