Külföldre utazol? Ezekre figyelj bankszámlanyitáskor

A nyári időszakban különösen gyakori, hogy külföld felé vesszük az irányt, hiszen egy tengerparti, vagy legalábbis távolabbi környezet kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra. Ilyenkor kiemelten lényeges, hogy felkészüljünk az esetleges váratlan kiadásokra, ugyanis vészhelyzet esetén nem igazán számíthat az ember senkire. Sosem lehet tudni, mikor hibásodik meg az autó, ami egy kirándulás esetén hiánypótló jelentőséggel bír. Az sem ritkaság, hogy valamiféle egészségügyi szolgáltatást kell hirtelen igénybe venni, vagy egyéb, be nem tervezett kiadással találkozunk. Ilyenkor nagy megkönnyebbülést jelent, ha bárhonnan hozzáférünk a pénzünkhöz.

Mire célszerű figyelni egy új bankszámla nyitásakor?

Az ember azt gondolná, hogy bankszámlát nyitni ma már rutinfeladat. Ez lényegében így is van, viszont számtalan szempontot figyelembe kell venni, ha betévedsz egy bankba, és számlát szeretnél nyitni. Rögtön kiderül, hogy rengeteg csomag létezik, amelyek mindegyike eltérő tartalommal és költséggel bír. Érdemes átgondolni, mire kell majd a számla, hányszor szeretnénk pénzt felvenni, milyen bankkártyákra lesz szükség a mindennapokban, szeretnénk-e online intézni a pénzügyeinket, de a sor még hosszasan folytatható. Ezen felül még számos további tényező is befolyásolja a csomag díját és szolgáltatás tartalmát.

Amennyiben tudod, hogy a közeljövőben külföldön is szeretnél több-kevesebb időt tölteni, érdemes számításba venni, hogy ez a tényező befolyásolja-e a választott számlacsomagot. Például a külföldi utalások díja, az esetlegesen elérhető pénzautomaták gyakorisága, a pénzfelvétel díja egyaránt fontos lehet. A bankkártyák közül sem mindegyik számít külföldön elfogadottnak, ennek is megéri utánajárni. Összességében tehát a külföldi utak különleges igényeket jelentenek a bankszámlára nézve is.

Milyen buktatói lehetnek egy rosszul megnyitott számlának?

Szokták mondani, hogy a puding próbája az evés, ez pedig tökéletesen igaz a bankszámlákra is. Sajnos legtöbbször már a külföldi tartózkodás során, éles helyzetben döbben rá az ember, hogy mi az, ami nem működik, vagy nem úgy, ahogy kellene. Jellemző buktató például, hogy nem sikerül készpénzhez jutni valamilyen oknál fogva, vagy csak nagy nehézségek árán. A nehezen megközelíthető ATM tipikus probléma szokott lenni, de az sem ritkaság, hogy csak limitált mennyiségű készpénz vehető fel egyszerre.

Bosszantó körülmény, hogy jellemzően rendkívül drága a külföldi készpénzfelvétel, emiatt keserédes tapasztalatok maradhatnak a külföldi bankolással kapcsolatban. Az efféle szituációkban nehezítő körülmény még, hogy sokszor egyéb stresszhelyzettel is párosul a készpénz igénye. Ehhez még jön a helyismeret hiánya, esetenként a nyelvi korlátok, tehát mindent összevetve elmondható, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen banki szolgáltatásra számíthatunk külföldön.

A fenti komplikációk ismeretében jó belátni, hogy noha a számlanyitás rutin feladat, de ennek ellenére nem szabad alábecsülni. Ha számlát szeretnél nyitni, érdemes alaposan megfontolni, hogy melyik banknál teszed. Arra pedig szintén tanácsos kiemelt figyelmet fordítani, hogy milyen csomagra esik a választás. Mindez természetesen némi utánajárást igényel, hiszen a feltételek rendre változnak, a lehetőségek tárháza pedig roppant széles. Jó döntés csak alapos tájékozódás után hozható.

Milyen lehetőségeink vannak bankszámlát nyitni?

Ma már több lehetőség közül lehet választani, ha számlanyitásról van szó. Sokan még mindig a helyi bankfiók személyes felkeresésére esküsznek, amelynek előnye, hogy minden kérdésre helyben kapnak választ az érdeklődők. Egyre többen pedig az online számlanyitás lehetőségével élnek, amely nem csoda, hiszen az internetes ügyintézésnek számtalan előnye van. A K&H-nál például az online számlanyitás akár 10 perc alatt appon keresztül is elvégezhető, továbbá az első 3 hónapban ingyenes számlavezetés is várja az új ügyfeleket. 3 hónap elteltével pedig a tényleges pénzügyi szokásokhoz igazodva a Bank javasol egy személyre szabott számlacsomagot, amivel a költségeinket is csökkenteni tudjuk.

Összefoglalva elmondható, hogy manapság már mindenkinek szüksége van bankszámlára. Ez nem is kérdés. Ha másért nem, például egy külföldi út, akár egy nyaralás is hozhat olyan helyzeteket, amelyek során rögtön készpénzhez kell jutnunk. Ilyenkor a bankszámlánkon található pénzt azonnal használhatjuk, feltéve, ha számlanyitáskor a megfelelő banki csomagot választottuk ki. Éppen ezért ne halogasd a számlanyitás gondolatát, lépj a tettek mezejére! Az online számlanyitás már néhány órán belül, bárhonnan elvégezhető.