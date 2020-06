Látványos változások a Vodafone-nál

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Vodafone, hiszen 2020 áprilisában jogilag is összeolvadt a UPC-vel, és ettől kezdve Vodafone márkanév alatt, egy cégként folytatják tovább tevékenységüket. Az elmúlt időszakban az ügyfelek is észrevehették, hogy a két cég üzlethálózata, weboldala és mobilapplikációja is elkezdett összeolvadni. A Vodafone mindent megtett annak érdekében, hogy az összeolvadás kapcsán az ügyfeleknek semmilyen pluszfeladatuk ne legyen, és az összeolvadás hatására nem változik az érvényes ügyfélszerződéseik tartalma sem.

– Nagy öröm ez számunkra, hiszen a tavaly augusztusi bejelentés óta azon dolgoztunk, hogy a két szolgáltató egy vállalatként működjön tovább – mondta Szentkuti Gabriella, a Vodafone Lakossági Értékesítési és Operációs Vezérigazgató-helyettese. Idén április 1-től a Vodafone Magyarország mint a UPC jogutódja viszi tovább annak tevékenységi és ügyfélkörét. – Nagyon fontos kiemelnem, hogy a két cég egyesülése semmilyen pluszfeladatot nem jelent az ügyfeleknek, nincs semmilyen teendőjük, a korábbi szerződéseiket és azok tartalmát a UPC márka megszűnése nem érinti. Az ügyfelek mindössze annyi változást tapasztalnak, hogy a számlájuk fejlécében mostantól nem a UPC szerepel, hanem a Vodafone. Aki csoportos beszedéssel fizeti a számláit, azoknak lehet, hogy fel sem tűnik a változás. A Vodafone Magyarország az egyesülést követően már nemcsak mobilszolgáltatásokat, hanem vezetékes internetes, televíziós és vezetékes telefonos szolgáltatást is kínál az ügyfeleknek, mindezt egy kézből – tette hozzá Szentkuti Gabriella. – Az egyesülés során több UPC és Vodafone üzletet összevontunk, és jelenleg is zajlik még az üzlethálózatunk újratervezése. Az üzleteink listáját folyamatosan frissítjük a Vodafone weboldalán az üzletkereső menüpontban. A normál hétköznapokon is, de a járványhelyzet miatt most különösen fontos, hogy ügyfeleinket megkíméljük attól, hogy személyesen kelljen ellátogatniuk üzleteinkbe; helyette egyre több ügyintézést (pl. számlabefizetést) teszünk lehetővé interneten keresztül, akár a Vodafone honlapján, akár a My Vodafone nevű applikációban. Mind a régi Vodafone-ügyfelek, mind a UPC-ügyfelek mostantól egységesen ezeken a Vodafone-os felületeken intézhetik ügyeiket. A 1270-es számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatunk pedig szintén nemcsak a régi Vodafone-ügyfelek hívásait várja, hanem most már a UPC-ügyfelek is ezen a számon kaphatnak ügyfélszolgálati segítséget. Az egyesülésnek köszönhetően a Vodafone szolgáltatásainak köre is bővül, ezzel pedig a hazai távközlés valamennyi területén erőteljesebb lesz a jelenlétünk. Ez az ügyfelek számára azért jó, mert egy kézből kaphatnak a kábeltévétől a szélessávú interneten át, a vezetékes telefonon keresztül a mobilszolgáltatásig mindent. Ez nemcsak azért előnyös az ügyfeleknek, mert leegyszerűsíti számukra az ügyintézést, hanem így a korábbinál kedvezőbb csomagajánlatokat tudunk kínálni számukra, és ahogy haladunk előre az időben, egyre több ilyen kedvezményt kínálunk. Ezt remekül példázzák az új Red díjcsomagjaink: a RED Free 10.990 Ft-os havidíjért 10 Mbit/sec le- és feltöltési sebességgel biztosítja a korlátlan adatforgalmat, a RED Infinity World pedig havi 15.990 Ft-os díjért nyújtja a korlátlanság élményét a sebesség maximalizálása nélkül. Azon ügyfelek viszont, akik vezetékes Vodafone szolgáltatással is rendelkeznek, számukra előbbi már 8990 Ft-os, míg utóbbi 12.490 Ft-os kedvezményes havidíjért érhető el, ami jelentős kedvezménynek számít. Talán ez az egyesülés elsőre markáns változásnak tűnik, de meggyőződésünk, hogy idővel mind a lakossági, mind a vállalati előfizetőink megtapasztalják ennek az előnyeit, akár a kényelemről, akár a kedvezményes ajánlatokról legyen szó – mondta zárásul Szentkuti Gabriella, a Vodafone Lakossági Értékesítési és Operációs Vezérigazgató-helyettese.