Megfelelni a ma kihívásainak, valamint a jövő lehetőségeinek

Kiemelt szerepet kap a szakképzés tartalmi, pedagógiai megújítása, megújulása.

A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment és megy keresztül a megváltozott gazdasági és a társadalmi elvárások hatására.

Gazdasági fellendülés nem képzelhető el a szakképzés összehangolt, tudatos fejlesztése nélkül. A humán tőke a gazdasági növekedés egyik meghatározó tényezője, amely jelentősen megnövelheti a termelékenységet, de ugyanakkor gátjává is válhat, ha hiány van a szakképzett munkaerőből.

A világ, a munka átalakításának folyamata, az élet változása felgyorsult. Napjainkra egy generáció életében több történik, mint azelőtt évszázadok alatt. Ha az oktatás csupán a régi átadására törekszik és nem készíti fel a fiatalokat a gyors változások aktív követésére, úgy nem tölti be kellő társadalmi funkcióját. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a nevelés- oktatáskonzerváló funkciójáról a jövőre felkészítő funkciójára tevődjék át a hangsúly a szakképzésben is.

Mindezekkel együtt a foglalkoztatás formái is átalakulóban vannak: az információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudás felértékelődik, a számítógép használatának elterjedése, az internet pedig a foglalkoztatást a korábbinál rugalmasabbá és innovatívabbá teszi.

A szakképzésnek egyszerre kell megfelelnie a jelen kihívásainak, előre látni a jövő lehetőségeit. Mindezek okán napjainkban kiemelt szerepet kap a szakképzés mind tartalmi, mind pedagógiai megújítása, megújulása. Mindez azonban az infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosítása nélkül nem megvalósítható.

Kiemelkedően fontos, hogy vonzó és biztonságos iskolai környezetet teremtsünk diákjaink számára, ahová szívesen jönnek, mert inspirálóan hat a közeg, amelyben a tanulási idejüket töltik. Ezért a nyár folyamán jelentős infrastrukturális beruházásokat hajtott végre az Egri Szakképzési Centrum a tagintézményeiben 1.436.144.214 Forint összértékben. A beruházások típusai eltérőek voltak, igyekeztünk minden területet lefedni, így többek között beszerzésre kerültek immateriális javak informatikai eszközeinkre, épület- és

energetikahatékonysági korszerűsítések valósultak meg, beszereztünk szervereket, interaktív oktatócsomagokat, speciális szakoktatáshoz használt IT eszközöket, bútorokat az iskoláinkba és kollégiumainkba, továbbá bővült az centrum járműparkja is. Digitális eszközeinkre saját tananyagainkat felhasználva fejlesztettünk digitális oktatócsomagot.

A felújítások, beruházások, eszközbeszerzések jelentős részét az Egri Szakképzési Centrum saját forrásból biztosította kiemelt figyelmet fordítva a tanulóbarát, modern környezet kialakítására, az épületek energiahatékonyságának növelésére, a korszerű, innovatív oktatást leginkább segítő speciális gépek, berendezések beszerzésére.

Mindezen infrastrukturális fejlesztések alapját képezik a 2018/19-es tanévben induló, az Egri Szakképzési Centrum mind a 8 tagintézményére átfogóan kiterjedő, a szakképzés pedagógiai és szakmai megújítását szolgáló GINOP-6.2.3-17-2017-00010 a Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című projektnek. A projekt fő célkitűzése, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódását jelentősen csökkentse, a tanulási-tanítási eredményességet növelje, és segítse a pedagógusokat a folyamatos változások kezelésében, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításában, a napi gyakorlatba történő bevezetésében.

A projekt az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét helyezi. Fő törekvése annak biztosítása, hogy a tanuló aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és, hogy megfelelő támogatási és szolgáltatási rendszer vegye körül őket.

A projekt keretében több mint 500 pedagógus továbbképzésére, hospitációk bonyolítására kerül sor, a tanulók számára pedig elsődlegesen az oktatás eredményességét növelő, valamint a szociális kompetenciákat erősítő programok szervezésére helyeződik hangsúly.

A tagintézményeinkben, különböző helyeken kialakításra kerülnek olyan közösségi terek, térrészletek, amelyek alkalmasak diákjaink számára a tanórai szünetekben és azon túl is a kellemes, fiatalos környezetben való közös idő eltöltésére. A közösségi terek eszközei

egyedi tervezésű Z generációs bútorok, asztalok, technikai eszközök, mely lehetővé teszi, hogy akár a kor IT technikai követelményeinek megfelelő szintű szakköri foglalkozásokat tartsanak a pedagógusok laptoppal, tablettel vagy egyéb mobileszközzel való közreműködés segítségével. Kiépítésre kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol a legkorszerűbb technológiákkal – például 3D nyomtatás – dolgozhatnak tanulóink.

Tekintve, hogy a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) megvalósítása és alkalmazása kiemelt kormányzati stratégia, elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy az intézményeinkben megismertethessük diákjainkkal a modern oktatástechnológiai és IT eszközöket. Minden tagintézményünk már most is rendelkezik érintőképernyős interaktív LED táblával, hozzá kapcsolható tabletrendszerrel és digitális oktatási csomaggal, a projekt keretében pedig elkezdődik a digitális tananyagfejlesztés is.

A projekt során kiemelten kezeljük az IT fejlesztéseket annak érdekében, hogy a létre jövő IT kiszolgáló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, és a közösségi tereink, informatikai oktatótermeink, tanári szoftvereink stabilan és gyorsan működjenek a

fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt feladata, hogy alkalmassá tegye az ESZC tagintézményeit az új generáció hatékony oktatására, nevelésére.

PÁLYAVÁLASZTÁS:

Tagintézményeinkbe várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat hagyományos nyílt napjainkra és egyéb érdekes és interaktív pályaválasztási programjainkra.

Európai Szakképzési Hét, Építsd a jövőd:

Az Európai Szakképzési Hét az idei évben november 5-9-ig kínál Európa szerte programokat a szakképzés népszerűsítése céljából, amelynek legtöbb tanulót megmozgató programja, az Építsd a jövőd, építőipari szakmai találkozó, ahol az építőipari szakmák kerülnek fókuszba. A programunkon részt vevő fiatalok között értékes ajándékokat sorsolunk ki az előző évhez hasonlóan! (okosóra,

tablet). A rendezvényen több építőipari cég is megjelenik és támogatja bemutatónkat.