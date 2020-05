Miért érdemes Egerben állást keresni?

Állást keres egy olyan fejlett városban, mint Eger? Szeretne olyan helyen letelepedni, mely tele van lehetőségekkel, mégis távol van a főváros zajos forgatagától? Ez az elképzelés abszolút lehetséges, hiszen Eger Észak-Kelet-Magyarország egyik legszebb, legotthonosabb városa. Ideális mindazok számára, akik családjukkal nyugodt, békés, mégis megbízható életkörülményekre vágynak a fővároson kívül. A Maxapro segítségével könnyedén megtalálja a tökéletes állást.

A Bükk lábánál elnyúló Eger a nyugodt élet színtere, mely tökéletes választás a biztos munkahelyet, de egyszerre lelassulást és békés életstílust keresők számára. A Budapesttől mindössze 120 km-re, ideális távolságban fekvő megyeszékhely elérhető közelségben, mégis kellően messze helyezkedik el az emberekkel zsúfolt, zajos fővárostól.

Újabbnál újabb lehetőségek

Folyamatosan fejlődő városként Eger rengeteg lehetőséget rejt magában, melyek nemcsak a városközpontot érintik, hanem az agglomerációkat is. Itt olyan vállalatok üzemei találhatóak, mint a Stühmer vagy a Bosch, melyek nagyfokú növekedésükből és fejlődésükből adódóan az egész környék számára folyamatos munkalehetőségeket biztosítanak. Ezen kívül a város bevásárlóközpontjának köszönhetően a kereskedelemben elhelyezkedni vágyók is könnyedén megtalálják a megfelelő kereseti lehetőségeket, ugyanakkor a magas életszínvonalból adódóan a szolgáltatások is fontos szerepet játszanak Eger gazdaságában. Történelmi városként mindezek mellett kiemelkedő fontosságú a turizmus és vendéglátás szerepe is, hiszen a látványosságok felfedezésére rengeteg hazai és külföldi látogató érkezik a városba.

Keleti távlat, nyugati színvonal

Annak ellenére, hogy Eger Kelet-Magyarország területén helyezkedik el, színvonalban és fejlettségi szintben is teljes mértékben a nyugati városokkal említhető egy lapon. A térségre jellemző nyugodt légkör miatt sok nagyvárosi család dönt a vidékre költözés mellett, így a város színvonala ennek köszönhetően a mindennapi élet és a karrier szempontjából is magasra pozícionálható. A munkahelyek a legtöbb esetben végzettségtől függetlenül, tapasztalat és szakértelem alapján toboroznak. Ezáltal a munkalehetőségek mindenki számára esélyt kínálnak a biztos elhelyezkedésre.

Online jelenlét

Az online jelenlét a mai világban már elengedhetetlen, hiszen a munkáltatók is elsősorban az internet segítségével próbálnak alkalmazottat, üzleti partnert vagy alkalmi munkavállalót találni. A munkavállalók számára meghirdetett állásajánlatok mellett a Maxapro.hu azonban lehetőséget kínál mindazoknak is, akik saját vállalkozásukat szeretnék hirdetni. Ezáltal, valamint a szűrési lehetőségeknek köszönhetően az interneten keresők gyorsan, hatékonyan és könnyedén találnak rá a legmegfelelőbb aktuális munkaajánlatokra.

Első a család

Egy család vidékre költözésekor a biztos munkahely mellett kiemelkedő fontosságú a gyermekek oktatása is. Eger iskolái nemcsak a környékbeli, de országos viszonylatban is az elsők között szerepelnek, így a családok gyermekei számára itt ugyanúgy elérhető a minőségi oktatás, mint a nagyobb városokban. Emellett a Bükk közelségének köszönhetően a kirándulási helyszínek széles választéka kimeríthetetlen, a családi program tehát minden hétvégére garantált.