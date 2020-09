Milyen grillt válasszunk a nyári sütögetéshez?

Nincs sok jobb program egy kellemes, nyári estén egy kerti sütögetésnél, barbecue partynál, ahol a család és a barátok összegyűlnek, majd a természetben beszélgetnek, jót esznek és iszogatnak. Ehhez azonban olyan grillre van szükség, amely megfelel minden igénynek. Összefoglaltuk, melyek egy gázgrill előnyei.

A gázgrillek között többféle megoldás létezik, például attól függően, hogy milyen gázzal üzemel az adott szerkezet. Az energia érkezhet a házból egy vezetéken át, természetes gáz formájában, de a jól ismert gázpalack is alkalmazható. Egy gázgrill vásárlása előtt érdemes tájékozódni, melyik javasolt a kiválasztott típusnál.

Se füst, se szag

A gázgrillek legnagyobb előnye a füstmentes és szagmentes sütés, nem kérdés, hogy elsősorban azok keresik, akik szeretnék ezektől a kellemetlen következményektől megkímélni magukat. Szintén jó tulajdonság, hogy a fától és a széntől eltérően gázzal megvalósul az egyenletes hőbiztosítás, amely a megfelelő sütéshez hatalmas segítséget jelent. A gázgrillel időt spórol az ember: nem kell a tűzzel mesterkedni, küzdeni, hogy rendesen begyulladjon, viszont így is hamar felmelegszik, ezért minden adott lesz a megfelelő minőségű eszköz beszerzése esetén. Utóbbi két előny, az egyenletesség és az azonnali begyújtás gyorsaságot is eredményez, azaz egy étel, egy baráti vacsora hamarabb készül el, ha gázgrillben csinálják. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a gázzal simán megvalósítható egyszerre több étel készítése is, hiszen több polcon helyezhetők el a kiválasztott alapanyagok, ez tovább gyorsít a folyamaton.

Kezdő grillmestereknek erősen ajánlott a használata, sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, mint egy faszenes megoldásé. A szabályozása is könnyebb, általában egy gomb kell ehhez, míg a szénnel igazi művészet kisakkozni, hogyan maradhatna meg az egyenletes hőmérséklet. A gázgrillek elfogadottak a sütögetések világában, egyre jobb termékekkel jelentkeznek a gyártók, amelyekben egyre több funkció kap helyet, illetve a kiegészítők halmaza is évről évre praktikusabb. Ha pedig a környezettudatosságot is szeretnénk szem előtt tartani, nem árt tudni: a gázgrill kevesebb szén-monoxid bocsát a levegőbe, de az energiafelhasználása is kisebb.

Akadnak azért hátrányok is

Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy léteznek egy ilyen eszköznek hátrányai is. A tűzrakás, annak lobogó látványa szebb, természetesebb hatás kelt, mint egy fémből készült eszköz, emellett a méreteit illetően is nagyobb egy gázgrill a hagyományosnál. Ha az esztétikát nézzük, nincs nagy különbség, nem is ez a fontos egy ilyen tárgy esetében, ám azt hozzátennénk, hogy a gázpalack, ha kell a működéshez, tönkreteheti a grillezés összképét. Ami talán a legnagyobb veszteség egy gázgrill esetében, hogy le kell mondani arról a füstös ízről, amely egy faszenes grillnél megkoronázza az ételt.

Persze nem kell ezt elfogadni: egy professzionális gázgrill az aromarács és a füstölődoboz segítségével összehozza az imádott ízvilágot, füstösséget. Sorolhatnánk még a nehezebb összeszerelhetőséget és a nagyobb karbantartási igényeket, ám ezek a hátrányok eltörpülhetnek az előnyök mellett. Ha például nincs hol tárolni a faszenet, a gázgrill jelenti majd a főnyereményt számodra.