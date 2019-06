Minden jó, ami epres – a legnépszerűbb epres süti receptek

Használd ki az eperszezont és süsd meg a legnépszerűbb epres sütiket a magad és szeretteid kényeztetésére. Következő receptjeink nemcsak nagyon epresek, de egyszerűen elkészíthetőek is, így nem kell konyhatündérnek lenned ahhoz, hogy a végeredmény tökéletes és ízletes legyen.

Ráadásképp becsempésztünk egy olyan receptet is a sorba, amit még sütni sem kell. Összeállításunk a Receptneked válogatásaiból készült.

Epres muffin

Az epres muffin igazi álomsüti, amit közel 30 perc alatt el tudsz készíteni. Ha van egy jó alap muffin recepted használd bátran, majd miután formába öntötted, dobj a masszába felkockázott eperdarabokat és máris mehet az előmelegített sütőbe.

Túrós-epres süti

Mindenki tudja, hogy az eper nagyon jól passzol a túróhoz, így nincs is más dogod, csak kombináld össze ezt a két hozzávalót, ha egy igazán finom epres sütire vágysz. Készíts egy piskótát, majd jöhet a túrókrém. Tejben oldd fel a cukrot, adj hozzá vaníliás pudingport, majd keverd csomómentesre és főzd késszé, mint a pudingot. Hűtsd ki, majd dolgozd krémesre a tehéntúrót, amihez kanalaként adagold a krémes pudingot is. Kanalazd a piskótára, majd mehet rá az eper és a tortazselé. Tedd hűtőbe, míg megdermed, aztán már szeletelheted is.

Kevert epres süti

A kevert sütik friss gyümölcsökkel a legfinomabbak. Általában a hozzávalókért ki sem kell tenned a házból a lábad, hiszen mindent megtalálsz a kamrádban, de eper az kell hozzá jócskán. Ha pedig még joghurt is kerül ebbe az isteni desszertbe, úgy garantált, hogy finom puha lesz a tésztája is.

A hozzávalók: 4 pohár liszt, 2 pohár joghurt, 1 pohár olaj, 1 vaníliás cukor, 3 pohár cukor, 2 pohár eper, 4 tojás, 1 sütőpor.

Epres mascarponés tekercs

Az eper mascarponéval piskótába tekerve egy olyan édesség, amit egyszerűen nem lehet nem szeretni. Az egész tojásokat keverd habosra kevés cukorral, majd a lisztkeveréket óvatosan forgasd bele a tojásos masszába. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tedd és kb. 10 perc alatt 180 C fokos sütőben tűpróbáig süsd. Ha kisült, akkor tiszta konyharuhára borítsd és tekerd fel. Pár percig hagyd pihenni, majd a sütőpapírt húzd le róla. A mascarponét keverd ki egy is cukorral és vaníliaőrleménnyel. A piskótára kend a krém kétharmadát, majd a tetejére szórd a negyedelt epreket és tekerd fel. A maradék krémet a feltekert piskóta külsejére tedd és díszítsd még eperdarabokkal kedvedre.

Epres brownie

A brownie sokunk kedvenc édessége, aminek most az epres verzióját is elkészítheted.

A csokoládét tördeld egy lábosba, rakd hozzá a kis darabokra vágott vajat, és vízgőz felett olvaszd össze. Kanalazd hozzá a cukrot, majd, amikor kicsit hűl, egyesével mehetnek hozzá a tojások. Mindegyikkel keverd jól össze. Spatulával forgasd hozzá a sóval és kakaóval vegyített lisztet. Bélelj ki sütőpapírral egy kisebb tepsit, és egyengesd bele a tésztát, majd potyogtasd bele a megmosott, lecsepegtetett epret. Előmelegített sütőben, 180 fokon süsd meg körülbelül 20 perc alatt. Akkor lesz kész, ha a belseje éppen szilárd. Nem baj, ha a teteje berepedezik. A pontos hozzávalók pedig: 25 dkg eper, 15 dkg cukor, 10 dkg liszt, 2 dkg kakaópor, 25 dkg étcsoki, 10 dkg vaj, 4 tojás és egy pici só.

Eperhab

Nagymamák unokakényeztető receptje az eperhab. Nem igényel nagy előkészületeket és még a sütőt sem kell bekapcsolnod hozzá a kánikulában. Nem kell hozzá más csak eper pépesítve, tojásfehérjéből vert kemény hab és ízlés szerint néhány kanál cukor. Mindezt keverd össze és töltsd poharakba, majd mehet a hűtőbe. Egyszerű és nagyszerű recept, amit mindenki imád.