Otthoni sportlehetőségek járvány idejére

2020 gyönyörű évnek indult. Tele voltunk tervekkel, szerettünk volna kirándulni, és mindenkinek volt egy elképzelése arról, hogy miként fognak alakulni a dolgok. Aztán alig telt el pár hónap az évből, máris minden kezdett a feje tetejére állni. Mostanra tisztábban látunk dolgokat, azonban még kicsit sem vagyunk a megoldáshoz közel.

Ebben az évben sok mindenre rá kellett jönnünk, amiért végül is hálásak lehetünk. Úgy tűnik, hogy egy vírus kellett ahhoz, hogy tényleg elkezdjünk foglalkozni a testünkkel és az egészségünkkel. Eddig hiába mondták, hogy öltözzünk az időjárásnak megfelelően, hogy együnk egészségesen, esetleg, hogy mozogjunk sokat, általában csak legyintettünk egyet. Mi történik most? Az egészségünk lett a legfontosabb.

A járvány alatt be kellett érnünk a lakásunk nyújtotta lehetőségekkel, és sokan nagyszerűen alkalmazkodtak a beltéri sporthoz is. Biztos akad olyan ismerősünk is, aki megszerette ezt a fajta testmozgást, és a járvány normalizálódása után is folytatja. Ha mi is szeretnénk hozzájuk csatlakozni, akkor kedvünkre válogathatunk az elénk tárulkozó lehetőségek közül. Mik ezek? Vizsgáljuk meg egyesével.

Mit sportoljunk otthon?

Két ember létezik, aki utál futni, és aki élvezi azt. A futás egy olyan sport, amit nem lehet egy szobában kivitelezni, így mindenképpen segítség kell hozzá. Ha nem akarunk lemondani a kilométerekről, akkor vehetünk egy futópadot. Általában egy sarokban elfér, és ezután jöhet bármilyen hosszú karantén, elfuthatunk a plusz kilók elől. Sokan ismerik a zumba kifejezést, ami valójában egy latin zenére épülő táncos mozgásforma. Szerencsére nem kell hozzá nagy hely, éppen annyi, hogy ki tudjuk nyújtani a kezünket, és meg tudjunk tenni pár alaplépést. Ebben a táncban kombinálják a tangót, bachatát, salsát és más latin mozdulatokat, miközben a fitness is nagy szerepet kap. A bátrak akár súlyzóval is követhetik a lépéseket. Ma már bárki zumbázhat, csak egy tablet vagy tévé kell hozzá. Főleg a férfiak körében vált felkapottá a saját súlyzók beszerzése. Egy pad, és pár száz, na jó, tíz kiló elég is. Alkalmazások vagy videók segítenek abban, hogy megtanulják a helyes mozdulatokat, majd kezdődhet is az igazi gyúrás. Ha valamit lehet otthonról is csinálni, az a jóga. Rengeteg videó segít abban, hogy elsajátítsuk a mozdulatokat, és már a szobában is tudjuk gyakorolni, akár minden egyes reggel. Jó, ha beszerzünk hozzá egy puha szivacsot, de ha nincs, akkor a szőnyeg is megteszi. A jóga nemcsak az alakformázásban segít, hanem nagyszerű légzési gyakorlatai is vannak. A biliárd asztal vásárlás talán nem tűnik tipikus megoldásnak, azonban ez is nevezhető sportnak. Gondoljunk bele, hogy hány baráti társaság maradt a kedvenc klubjuk nélkül, esetleg mennyi család nem tud most összejárni. A billiárd asztal előnye, hogy ketten tudják játszani, így nem kell az egész falkának a szobában lennie, viszont tudják egymást váltani. Ha nem vagyunk nagy sportolók, de szeretnénk az ismerőseinkkel együtt lenni, és van hely a lakásunkban, akkor tökéletes választás lehet. Otthoni edzésnél nem feledkezhetünk meg a szobabicikliről sem. Egy kis zene, esetleg egy jó film, és már mehet is a tekerés. A spinning órák nagyon felkapottak voltak már a vírushelyzet előtt is, így senkinek nem kell lemondania a kalóriák égetéséről. Ráadásul nagy helyet sem foglal, akár a nappaliban is felállíthatjuk.

