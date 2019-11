Életünk folyamán számtalanszor találkozunk azzal a kellemetlen és dühítő történéssel, mikor is lerobban az autónk. Mondani sem kell, általában ez akkor következik be, amikor a legkevésbé számítunk rá. Ami elromolhat, az el is romlik. A szállóigévé vált Murphy törvénye senkit sem kímél. Természetesen éppen a szerencsétlen incidens megtörténtekor alig találkozunk autósokkal vagy épp senki sem hajlandó megállni és a segítségünkre sietni. Mit tehetünk ilyenkor a nagy mérgelődés közepette? Legelőször is próbáljuk lenyugtatni magunkat! Kinek kell egy szívroham a meghibásodott gépjármű mellé? A segítség lerobbantam kiáltásra nem fognak egyszer csak a semmiből előteremni szakértő autómechanikusok.

Amikor már kellőképpen megnyugodtunk, kezdjünk el azon gondolkodni, mi lehet a leggyorsabb és legegyszerűbb módja annak, hogy kikeveredjünk ebből a frusztráló helyzetből! Ha a legelső gondolatunk, hogy torkunk szakadtából üvöltsük a segítség lerobbantam segélykérést, akkor gyorsan rájöhetünk arra, hogy nem ez a legmegfelelőbb megoldás. Sokkal jobban járunk, ha inkább telefonon próbálunk segítségért folyamodni.

Manapság már gyakorlatilag nincs is olyan ember az országban, aki mobil nélkül járkálna. Lehet, először a hozzátartozóinkat hívjuk, hogy elújságoljuk mi történt velünk és megosszuk bosszúságunkat. De vajon ők tudnak-e segíteni? Előfordulhat, hogy messze vannak, nem tudnák elvontatni a járművet, mert ilyenkor egyébként csakis ilyesféle megoldáson gondolkoznak a nem hozzáértő személyek. Bízzuk inkább szakértőkre az autómentést! Szakemberekre és megfelelő eszközökre van ilyenkor szükség ahhoz, hogy sérülésmentesen juttathassuk el a legközelebbi autószerelő műhelybe a gépkocsinkat. Célszerű tehát autómentő szolgáltatást igénybe vennünk. Különösképpen így van ez abban az esetben, ha mondjuk az autónk éppen az autópályán mondja fel a szolgálatot, mert ott szigorúan tilos az autóvontatás.

Csakis erre a feladatra alkalmas, bejegyzett cég, meghatározott eljárás mellett intézheti az autónk elszállítását. Szerencsére létezik egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több autómentő-vontató is értesülhessen arról, hogy slamasztikába kerültünk. Az automentokereso.hu weboldalon keresztül csakis az illetékeseknek kürtölhetjük szét, hogy segítség lerobbantam. A legfantasztikusabb az egészben, hogy mindig a legközelebbi, éppen ráérő autómentő lesz riasztva, így a lehető leggyorsabban leszünk kihúzva a csávából. Sosem tudni, mikor kerülünk ilyen bajba, ezért nem árt megjegyezni magunknak ezt a webcímet.