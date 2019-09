Szeptember 10-én őszindító Shopping Day az Agria Parkban!

Az új őszi trendeket most akár 50% kedvezménnyel szerezheted be!

Ahogyan a levelek már elkezdenek szállingózni a fákról, a diákok pedig vissza az iskolapadba, tudhatjuk, hogy visszavonhatatlanul ránk köszöntött ismét az ősz. Kicsit esős, kicsit borús, de szerencsére nagy hidegekre talán még nem kell számítani.

Ideje ruhatárunkat is felkészíteni a hűvösebb időre! Az új, őszi kollekció darabjai már az üzletek polcain sorakoznak! Mint mindig, most is az évszak színei határozzák meg a trendeket, éstermészetesen a kötelező alapdarabokat most is megtaláljuk az üzletek kínálataiban. Legyen szó egy új sálról, kényelmes, meleg pulóverről vagy trendi esőkabátról. Ráadásul most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteink kínálatából, így akár több dologgal is meglepheted magad!

Egy jó könyv, egy új, izgalmas játék vagy egy szép ékszer is feldobhatja az elkövetkező borongós napokat. Most ezeket is akár kuponkedvezményekkel zsákmányolhatod be!

Gyere el hozzánk szeptember 10-én az Agria Parkba, a kedvezményes vásárláshoz pedig hozz magaddal kupont, melyet letölthetsz a www.agriapark.hu oldalról, kivághatsz az Egri Magazin aktuális számából, vagy kinyomtathatod a bevásárlóközpontban található digitális Információs Terminálokról is!