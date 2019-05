Te is érintett vagy?! Van kiút!

Gondolkodtál már azon, mit jelent a játékfüggőség? Mikortól számít kórosnak a játék? Bármilyen kapcsolatban is vagy a játékszenvedéllyel, közvetetten biztos, hogy Te is érintett vagy a családod, barátaid, munkatársaid révén.

Játék. Szenvedély. Játékszenvedély. Magyarországon ma 1,5-2 millió ember játszik szerencsejátékot, és ebből közel 200 ezer játékfüggőségben szenved. Gondolkodtál már azon, hogy mit is jelent a szerencsejáték-függőség? Mindenki játszott már totót, lottót, tipp-mixet, videojátékokat, sőt, az online pókerezés és más játékok is elterjedtek. De vajon hol van az a határ, amin túl már kórosnak számít a játék? Nem is olyan egyszerű meghatározni. Egy biztos, bármilyen kapcsolatban is vagy a játékszenvedéllyel, közvetetten biztos, hogy Te is érintett vagy. A játékfüggőségben szenvedő személyek ott élnek a családodban, szomszédodban, vagy melletted ülnek az iskolapadban, netán barátaid vagy munkatársaid. Vajon tudod-e róluk? Teszel-e értük, vagy csak végignézed nehézségeiket? Közösségben élünk, ahol saját életünk kihat a környezetünkre, és ahol környezetünk is hatással van ránk.

A 90-es években a Katolikus Karitász egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata készített egy plakátot: „A családban kezdődik minden… a szenvedélybetegség is”. A plakát azt üzente a világnak, hogy a szenvedélybetegség nem magán, hanem családi ügy. Szűkebb és tágabb értelemben is. Köztünk alakul ki és közöttünk zajlanak a következményei is. A változásnak is elsődleges színtere a család, másodsorban pedig az a környezet, ami a szenvedélybeteg személyt körülveszi.

S hogy mi a segítségnyújtás első lépése? A játékfüggőséget nem lehet gyógyszeres kezeléssel megszüntetni. A játékfüggőnek meg kell tanulnia játék nélkül, „tünetmentesen” élnie. Ezt csak erős elhatározással és a játéktól való végleges tartózkodással lehet. Ha úgy gondolod, hogy te vagy valamelyik családtagod játékfüggőségben szenved, kérj segítséget! A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egyéni konzultációk, tanácsadások, csoportos terápiák, rehabilitációs programok keretében segít szakemberekkel országszerte több nagyvárosban.

Vedd fel a kapcsolatot a segítő szolgálatok munkatársaival, hogy elkezdődhessen a személyes egyéni segítői folyamat.

A tét nagyobb, mint gondolnád!

www.jatekfuggosegnelkul.hu